Nauen

Am Montagmorgen rief eine Zeugin bei der Polizei an und meldete die eingeschlagene Scheibe einer Schautafel am Haus der Begegnung in der Ketziner Straße in Nauen. Beamte fuhren vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt auf. Die Tatzeit konnte auf die Zeit zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen eingegrenzt werden. Der Schaden liegt bei 50 Euro.

Von MAZonline