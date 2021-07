Nauen

Ihre Heimatstadt Nauen liegt Karin Puchert ganz besonders am Herzen. Sie ist dort geboren und lebt eigentlich gerne in Nauen. Wären da nur nicht die zunehmenden Vandalismusschäden im Stadtgebiet. Bei ihren regelmäßigen Spaziergängen stellt die 66-Jährige immer wieder fest, dass die Stadt insbesondere durch Schmierereien verunstaltet wird.

„Ich bin viel unterwegs, auch im Stadtpark. Einmal war ich völlig erschüttert. Alle vier Denkmäler waren beschmiert. Das ist eine Schande, dass nicht einmal vor Denkmälern der Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges halt gemacht wird. Ich weiß nicht, was in den Köpfen von diesen Leuten vorgeht“, sagt sie frustriert. Und damit nicht genug. Auch große Bäume waren öfter das Opfer von Unbekannten geworden.

Stadtbild ist erschreckend

Ihr Eindruck ist aber generell: „Das gesamte Nauener Stadtbild ist erschreckend.“ Keine Bushaltestelle, Hauswände, die schön bemalten Trafohäuschen, Verkehrsschilder oder Plakate seien verschont geblieben von diesen Schmierereien.

Aus dem Grunde hatte sie sich Ende vergangenen Jahres nach einem Spaziergang im Stadtpark mit einem Brief an den Bürgermeister gewandt, aber keine Antwort auf ihr Schreiben erhalten, wie sie jetzt enttäuscht sagte. Und so sprach ihr der kürzlich erschienene MAZ-Artikel „Vandalismus im Nauener Stadtgebiet sorgt für Ärger“ förmlich aus der Seele.

Noch nie so schlimm

„Der Vandalismus und auch die Schmierereien haben immer mehr zugenommen. Es war noch nie so schlimm wie jetzt“, sagt Karin Puchert, die sich um den Zustand ihrer Heimatstadt große Sorgen macht.

Denn egal, ob Bushaltestelle oder Verkehrszeichen: „Sobald man die Schmierereien entfernt hat, sind schon kurz darauf wieder neue zu sehen“, hat sie beobachtet. Gerne macht sie auch Fotos für sich von ihrer Stadt, aber es gelingt ihr kaum noch, Fotos anzufertigen, ohne irgendwelche Verschandelungen mit auf dem Bild zu haben.

Überall liegt Unrat

Aber der Einwohnerin geht es nicht nur um die illegalen Graffiti. „Auch die Sauberkeit in Nauen ist katastrophal. Überall liegt Unrat, es wird nichts ordentlich gepflegt.“ Das betreffe unter anderem auch den Straßenrand in der Berliner und in der Hamburger Straße, der dort erst 2020 neu angelegt worden ist.

Die gebürtige Nauenerin hat den Eindruck, dass bei der Grünpflege extra um entsprechenden Unrat herumgefahren wird, der sich dort befindet. Ein alter Fahrradkorb liege da schon seit Längerem. Sie würde sich wünschen, das man die Verursacher von Vandalismusschäden auch zur Rechenschaft zieht. „Wie wäre es mal mit Sozialstunden? Nette Worte helfen da offenbar nicht.“

Anfrage in der SVV

Wie berichtet, war das Thema Vandalismus auch schon kurz Thema in der Stadtverordnetenversammlung von Nauen. Der Stadtverordnete Eckart Johlige (CDU) stellte dazu einen Anfrage an Bürgermeister Manuel Meger (LWN) und fragte nach einem Sicherheitskonzept.

Meger sagte daraufhin, dass man gemeinsam mit dem Fachbereich Ordnung der Stadtverwaltung das Gespräch mit der Polizei suchen wolle. Aber dabei solle es nicht bleiben. Man möchte auch auf die Jugendlichen zugehen, die man offenbar in zahlreichen Fällen als Verursacher von Vandalismusschäden sieht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zuständig für deren Beseitigung ist meist die kommunale Dienstleistungsgesellschaft (DLG). Geschäftsführer Carsten Zieris hatte beklagt, dass dies immer mehr Geld und Personal bindet. Ein Mitarbeiter benötige bis zu drei Stunden, um etwa Schmierereien an Bushaltestellen zu beseitigen.

Von Andreas Kaatz