Nauen

Wer wird in Zukunft das Kinder-Restaurant „Kinder-Oase“ in der Nauener Mittelstraße betreiben? Wird es die Nauener Tafel sein oder der Humanistische Freidenkerbund Havelland (HFH)? Beide Träger führen die soziale Einrichtung derzeit noch gemeinsam, liegen aber jetzt im Streit. Jeder möchte die Einrichtung künftig allein betreiben. Geht es indes nach den Kindern, die die Einrichtung täglich besuchen, und deren Eltern, sollte die Nauener Tafel der Träger sein.

Damit sich die Stadt Nauen für diese Lösung einsetzt, haben sie und ein Teil der ehrenamtlichen Mitarbeiter Unterschriften gesammelt. Die Listen mit 400 Unterschriften überreichte Nadine Schulz, deren siebenjährige Tochter Nala die Kinderoase ebenfalls besucht, jetzt an Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Mit dabei war auch Mitarbeiterin Martina Krause.

Liebevolle Betreuung

„Unsere Tochter geht in die Kinder-Oase Mittagessen. Das Essen schmeckt lecker und Frau Krause kümmert sich toll um die Kinder. Es ist eine sehr liebevolle Betreuung, die Kinder fühlen sich dort sehr gut aufgehoben“, sagt sie. Wie auch andere befürchtet sie, dass die Kinder-Oase gar in Gefahr sein könnte.

„Die Kinder haben innerhalb einer Woche viele Unterschriften gesammelt“, sagt Nadine Schulz – in der Käthe-Kollwitz-Schule und in der Stadt. „Wir hoffen jetzt auf die Unterstützung der Kommune mit dem Ziel, dass die Nauener Tafel die Kinder-Oase weiter betreibt.“

Das wäre auch Martina Krause am liebsten. Sie ist schon seit 2008 dabei, macht diese Arbeit ehrenamtlich. Zwischen 60 und 70 Kinder kommen täglich in die Einrichtung und haben ein großes Privileg. Sie dürfen Martina Krause duzen. „Ich bin für sie das Kräuschen“, sagt sie lachend.

Freude, mit den Kindern zu arbeiten

Die ersten Kinder würden gegen 13.15 Uhr kommen, dann gibt es Mittagessen. „Es macht mir allgemein Freude, mit den Kindern zu arbeiten. Sie wollen auch immer mal ein Wort loswerden. Für mich ist es ein schöner Ausgleich zu meinem Hausmeister-Job“, sagt sie. Und dass sich die Kinder gut aufgehoben fühlen, zeigt sich auch auf andere Weise, wie Nadine Böhlicke sagt, die jetzt ein freiwilliges soziales Jahr in der sozialen Einrichtung macht. „Einige Kinder kommen auch noch mal vorbei, wenn sie schon größer sind. Und selbst einige, die selber schon Kinder haben.“

„Wir als Stadt tendieren zur Nauener Tafel als Träger“, sagt Bürgermeister Manuel Meger (LWN). Direkten Einfluss darauf hat die Kommune aber nicht. Momentan sieht es so aus, dass derjenige die Kinder-Oase weiterbetreiben wird, der einen neuen Mietvertrag mit der Wohnungsgesellschaft TAG bekommt.

Erst soll die Trennung anstehen

Aber erst einmal muss man sich trennen. Momentan nämlich stehen Tafel und Humanisten im Mietvertrag gemeinsam drin. Und wie Tafel-Chefin Katrin Gille sagt, habe man sich schon vor Gericht getroffen. Dabei sei deutlich geworden, dass beide Parteien den Mietvertrag kündigen müssen. „Und die TAG muss dann entscheiden, mit wem sie den Mietvertrag fortführt.“

Dass man den Betrieb der Kinder-Oase gemeinsam weiter führt, schließt Katrin Gille aus. „Wir wollen das nicht mehr, das Vertrauen ist total weg. Wir als Tafel zahlen ja schon, seit wir die Kinder-Oase haben, die Miete. Der HFH hat einen Zuschuss für die Miete von der Stadt bekommen und wir hatten alle Kosten. Er hat das Geld nicht an uns weitergeleitet.“ Dass die Tafel in der Lage ist, die Kinder-Oase künftig allein zu betreiben, da sehe sie kein Problem.

Mietzuschuss ging nicht an die Tafel

Die Stadt Nauen hat bisher 9000 Euro pro Jahr als Zuschuss für die Kinder-Oase an den Freidenkerbund gezahlt. Davon waren 5000 Euro anteilig für die Miete gedacht, 2000 Euro für die Bewirtschaftung und weitere 2000 Euro für Projektkosten. „Doch die Miete hat nie der Freidenkerbund gezahlt, sondern die Nauener Tafel“, sagt der für Bildung zuständige Sachgebietsleiter in der Stadt Nauen, Andreas Zahn. Zudem sollen die Humanisten Gelder für die Kofinanzierung von Personalstellen verwendet haben, was so seitens der Stadt nicht gedacht war. Hinzu komme, dass die betreffenden Personalstellen bereits vom Landkreis gefördert worden seien.

„Wir haben deshalb die Vereinbarung mit dem HFH am 22. Juni gekündigt, der Verband hat dagegen jedoch Widerspruch eingelegt“, so Zahn. Der Vorgang sei somit noch nicht abgeschlossen. Weil es weiterhin Ungereimtheiten gebe, würden die Verwendungsnachweise derzeit vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt sowie von der Justiziarin geprüft.

Zuschuss nicht mehr ausgezahlt

Für 2021 habe man den Mietzuschuss nicht mehr ausgezahlt. „Wir können uns aufgrund des gestörten Vertrauensverhältnisses nicht mehr vorstellen, mit dem HFH weiter zusammenzuarbeiten“, so Zahn. Trotz mehrfacher Versuche per Telefon und Mail, war es der MAZ am Freitag nicht möglich, eine Stellungnahme vom Humanistischen Freidenkerbund zu erhalten.

Martina Krause befürchtet, dass es den Bach herunter gehen könnten, wenn die Tafel nicht mehr für die Kinder-Oase zuständig sein sollte. „Wir kämpfen auch im Gedenken an die verstorbene Tafel-Vorsitzende, Marina Sult. Das hier war ihr Baby.“

Von Andreas Kaatz