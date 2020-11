Groß Behnitz

Das Landgericht Potsdam hat jetzt eine erste Entscheidung im Fall der Schadensersatzklage der Stadt Nauen gegen das Landgut Stober in Groß Behnitz getroffen. Mit Urteil von Anfang November sieht die 1. Zivilkammer den Klageanspruch der Stadt wegen rechtswidriger Baumfällungen dem Grunde nach als gerechtfertigt an. Die Höhe des Schadens müsse allerdings erst noch bewertet werden und bleibt einem so genannten Betragsverfahren vorbehalten, heißt es.

Wie bereits berichtet, hatte die Stadt Nauen am 11. Februar 2019 Klage eingereicht und fordert von Landgut-Inhaber Michael Stober Schadenersatz in Höhe von 28.000 Euro. Es geht um die Fällung von mindestens drei Bäumen im Jahre 2016 auf einem städtischen Grundstück in der Parkanlage am Groß Behnitzer See. Diese Maßnahme soll Stober veranlasst haben, was dieser aber bestreitet. Gegenüber der MAZ kündigte er an: „Das Grundurteil habe ich bereits mit meinen Anwälten besprochen. Sie werden jetzt Berufung einlegen.“

Teil einer Parkroute

Die Wurzeln des Rechtsstreites reichen bis ins Jahr 2015 zurück, als im Landkreis die Bundesgartenschau veranstaltet wurde. Der Uferstreifen sollte Teil einer Parkroute werden, auf der Besucher acht Landschaftsparks besuchen konnten.

Ein Pflege- und Entwicklungskonzept für den Uferbereich wurde dazu erarbeitet, die Naturschutzbehörde gab ihre Zustimmung für das Projekt, das sowohl auf Stadt- als auch auf Landgutflächen realisiert werden sollte. Dazu waren auch Fällungen vorgesehen. Aus Zeitgründen – die Vegetationsperiode hatte begonnen – kam es dazu aber nicht mehr, es wurde dann jedoch Anfang 2016 nachgeholt.

Fällungen abgestritten

Die Frage ist jetzt: durch wen? Denn die Stadt hatte ihre Fällabsicht wieder zurückgezogen, wie es heißt. „Aber weder ich als Privatperson noch als Geschäftsführer des Landgutes habe die Fällungen in Auftrag gegeben. Die Buga war ja zu dem Zeitpunkt auch schon vorbei. Also hätte ich gar kein Interesse gehabt an den Fällungen“, sagte Stober.

Er pocht zudem darauf, dass er mit dem damaligen Bürgermeister Detlef Fleischmann einen Deal gemacht hatte. Stober sollte von der Kommune anteilig das Pflegekonzept bezahlt bekommen – rund 7000 Euro. Dafür hätte er dann zehn Bäume gepflanzt.

„Absolut abenteuerlich“

Doch dazu kam es nicht. Eine schriftliche Vereinbarung lag nicht vor und so fühlte sich Fleischmanns Nachfolger Manuel Meger nicht an den Deal gebunden, forderte aber die Pflanzung der zehn Bäume, was Stober nicht tat. Dieser empfindet die Auslegung der Zeugenaussagen durch das Gericht als „absolut abenteuerlich“.

Meger freut sich über den Erfolg der Stadt. „Ich habe versucht, eine Lösung zu finden. Aber darauf ist Herr Stober nicht eingegangen, so dass wir den Klageweg bestreiten mussten.“ Er sei froh, dass man in erster Instanz gewonnen habe und somit klar wird, „dass nicht jeder machen kann, was er will“.

