Nauen

Die Feldstraße in Nauen erhält in den kommenden Monaten ein neues Aussehen. Zunächst wird im Herbst der Alleecharakter wieder hergestellt. Über die gesamte Länge des Straßenabschnitts von der Oranienburger Straße bis zur Karl-Thon-Straße pflanzt eine Firma junge Bäume.

Zum anderen stellt der Verein Mikado dort in diesem Herbst und im nächsten Frühjahr eine Ausstellung unter dem Titel „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Feldstraße sowie des Stadtteils Nauen Ost“ auf. Auf Ausstellern wird die Entwicklung der wichtigen Verkehrsader dokumentieren. Die Eröffnung ist für Ende November geplant.

Lange Zeit ein zentraler Zubringer

Die Feldstraße ist von historischer Bedeutung in Nauen und im Quartier Innenstadt Ost. Sie zählte in der Vergangenheit Nauens zu den ersten Straßen, von denen aus sich Nauen über die Grenzen der historischen Altstadt hinaus in Richtung Osten entwickelte. Die Feldstraße war lange Zeit die zentrale Zubringerstraße zu den Betrieben in der Straße „Zu den Luchbergen“.

Bis heute ist die Feldstraße eine wichtige Fußwegeverbindung zwischen der Nauener Altstadt im Westen und dem Stadtbad, der Kita Kinderland, dem Oberstufenzentrum, dem Leonardo-da-Vinci-Campus sowie dem Industriegebiet im Nauener Osten.

Metallkünstler Frantek P. Riedel gestaltete zehn Aufsteller

Zurr Ausstellung gehören insgesamt zehn Aufsteller. Neun werden innerhalb der Allee in der Feldstraße umgesetzt. Eine weiterer befindet sich künftig am Anfang der Feldstraße an der Commerzbank (ehemaliges Scharfrichterhaus).

Das Konzept zur Aufwertung der Feldstraße wurde vom Verein Mikado unter der Projektleitung von Sarah Götze erstellt. Die Erarbeitung der Inhalte der Ausstellung erfolgte in den vergangenen Monaten unter Beteiligung von interessierten Nauenern, lokalen Institutionen und anderen Akteuren. Die Nauener Heimatfreunde 1990 und der „Nauener Stadtführer“ ergänzen die Ausstellung inhaltlich.

Für die Dauerausstellung gestaltete Metallkünstler Frantek P. Riedel (werkform design) aus Lietzow zehn Edelstahl-Aufsteller. Vier stellen besondere grafische Figuren dar. An den Aufstellern werden insgesamt zwölf Infotafeln angebracht, die von dem Grafikbüro Xinglang Guo Grafiks aus Etzin gestaltet werden.

Feldarbeiter, Torbogen, Henkersschwert

Der erste besondere Aufsteller (Feldarbeiter) wird am Fußgängerüberweg gegenüber dem Arbeitsamt stehen. Der zweite Sonderaufsteller windet sich um einen Amberbaum an der Ecke Feldstraße/ Bredower Weg. Der Dritte stellt einen Torbogen mit Blumen über dem zukünftigen Südwest-Eingang des Nachbarschaftsgartens dar. Der vierte Sonderaufsteller, in Symbolik der Zuckerrübe, wird sich am östlichsten Ende der Feldstraße befinden.

Der Aufsteller an der Commerzbank bekommt dank einer Spende des Lions Club Osthavelland ein Henkersschwert, ein Bezug zum Scharfrichterhaus. Der Sonderaufsteller Zuckerrübe wird von der Nauener Wohnungsgenossen kofinanziert, welcher die Geschichte der Genossenschaft als prägenden Bestandteil des Stadtteils an dieser Stelle näher beleuchtet.

Stadtverwaltung sucht Baumpaten

Die ersten Installationen der Ausstellung inklusive offizieller Eröffnung sind – abhängig von der aktuellen Corona-Lage – für Ende November geplant. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Die Stadtverwaltung Nauen startet nun auch noch einen Aufruf: Die Stadt sucht motivierte Nauener, die Lust haben, die Baumsockel rund um die neuen Bäume in der Feldstraße zu bepflanzen. Wünschenswert wären Paten aus der Nachbarschaft, die sich um die Pflege dieser kleinen Flächen kümmern, damit die Flächen auch in den trockenen Sommermonaten und über die Jahre hübsch bleiben. Zudem unterstützen bepflanzte Baumscheiben den Anwuchs der Bäume, da der Wurzelbereich vor Verdichtung durch den Fußgängerverkehr geschützt bleibt.

Wer Interesse an einer Patenschaft hat, wende sich an den Verein Mikado: nachbarschaftsgarten-nauen@mikado-hvl.de oder telefonisch unter 03321/4 98 88.

