Nauen

Die FSM-Gruppe feiert am Donnerstag an ihrem Standort in der Straße Zu den Luchbergen Richtfest für die Erweiterung ihrer Produktions- und Büroflächen. In einer Zeit, in der viele andere Automobilzulieferer im Land mit Personalabbau und Standortschließungen Aufmerksamkeit erregen, investiere die FSM-Gruppe insgesamt rund zehn Millionen Euro in den Ausbau ihrer Werke in Nauen und Hennigsdorf. Das teilt das Unternehmen jetzt mit.

FSM Stamping produziert Komponenten für die Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie für die Bahntechnik. Vom Sicherheitsteil bis zur Systembaugruppe seien automatisierte Produktionsprozesse ein Garant für die Erfüllung komplexer Kundenanforderungen.

Jahrelange Erfahrung

Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, bündelt FSM Stamping die jahrzehntelange Erfahrung der FSM Syscomp GmbH und der FSM Motec GmbH mit Schwerpunkten in der Großserienfertigung von Stanz- und Umformteilen und des dazu benötigten Knowhows in der Werkzeug- und Automatisierungstechnik.

Mit ihren rund 300 Mitarbeitern will FSM weiterwachsen. Insgesamt werden bis Ende dieses Jahres rund 5000 Quadratmeter neue Fertigungsflächen entstehen. Damit einhergehend sollen auch neue Arbeitsplätze geschaffen und bestehende gesichert werden.

85-jährige Geschichte

FSM blickt mittlerweile auf eine 85-jährige Geschichte zurück und war bis zum Jahre 2019 Teil der Flamm GmbH aus Aachen. Zusammen mit der Berliner Unternehmensgruppe Andreas & Peiffer haben die langjährigen Geschäftsführer Thorsten Ladwig und Dirk Ermster dann den Schritt in die Selbständigkeit gewagt.

Rückschauend betrachtet sei das mutig gewesen, da das Automobilgeschäft in Deutschland schon Ende 2019 schwächelte, so das Unternehmen. Mit dem Corona-Lockdown im April und Mai 2020 kam die Produktion nahezu zum Stillstand. „Da haben wir schon überlegt, ob unsere Investitionspläne noch in die Zeit passen“, sagt Thorsten Ladwig.

Zwei weitere Standbeine

„Geholfen hat uns aber, dass wir mit der Bahn- und Haushaltsgeräteindustrie noch zwei weitere Standbeine haben. Unsere Kunden würdigen unsere innovativen Fertigungslösungen mit neuen Aufträgen, die mit Effizienzvorteilen gegenüber Wettbewerbern erfüllt werden.“

„Zugute kommt uns auch, dass wir mit Türschlosskomponenten, Sitzstrukturteilen und Deckeln von Batteriekästen nicht von dem Strukturwandel in der Antriebstechnik betroffen sind“, ergänzt Dirk Ermster. Die positive Entwicklung der FSM wollen auch der Bürgermeister der Stadt Nauen Manuel Meger und der Präsident der IHK Potsdam Peter Heydenbluth bei ihrem Besuch anlässlich des Richtfests in Nauen würdigen. Es zeige, dass sich in Brandenburg neben den großen Investoren wie Tesla auch Mittelständler wie FSM behaupten und weiterentwickeln können.

Von Andreas Kaatz