Nauen

Die „Kinder-Oase“ in der Mittelstraße nutzen täglich bis zu 70 Kinder, um dort nach der Schule Mittag essen zu können. Zudem gibt es eine Frühstücksversorgung und während der Ferien Freizeitangebote. Das Kinderrestaurant, ursprünglich gegründet als Projekt gegen Kinderarmut, ist somit eine wichtige soziale Einrichtung. Doch hinter den Kulissen geht es derzeit wenig harmonisch zu.

Die beiden bisherigen Betreiber der Einrichtung – der Humanistische Freidenkerbund Havelland (HFH) und die Nauener Tafel – haben sich entzweit. So hat die Nauener Tafel den Kooperationsvertrag, der zwischen den Trägern bestand, zum 31. Dezember 2020 gekündigt. Katrin Gille von der Tafel führte unter anderem mangelndes Vertrauen für diesen Schritt an. Wie berichtet, sprachen sich jetzt Eltern und Kinder mit einer Unterschriftensammlung dafür aus, dass die Tafel künftig alleiniger Betreiber der Kinder-Oase sein sollte. Dafür solle sich die Stadt einsetzen.

Unterschriftenzahl unglaubhaft

Der Freidenkerbund nimmt nun Stellung zu den Vorgängen: „Dass Eltern ihre Wünsche mittels Unterschriftensammlung artikulieren, sehen wir grundsätzlich positiv. Aber mit dem HFH wurde nie gesprochen. Auch sind 400 Unterschriften unglaubhaft, da nie so viele Kinder (und Eltern) die Angebote der Kinder-Oase in Anspruch nehmen. Es entsteht der Eindruck der Instrumentalisierung von Kindern und Eltern, um vereinsegoistische und subjektive Interessen ’mit dem Kopf durch die Wand’ durchzusetzen“, heißt es seitens des Vorstandes in Reaktion auf den MAZ-Artikel vom 13. November.

Der Vorstand bekräftigt, dass man – nachdem der Mietvertrag per Gerichtsentscheid getrennt worden sei – gewillt sei, ab 2022 die „Kinder-Oase“ gegebenenfalls auch ohne die Tafel weiterzuführen. So habe man dieser angeboten, eine neue Vereinbarung abzuschließen, „was die Nauener Tafel strikt abgelehnt hat. Schon Gespräche über aktuelle Probleme und eine Dienstplangestaltung wurden abgelehnt“. Das gemeinsame Mietverhältnis werde nun aufgelöst „und der HFH schließt einen neuen Mietvertrag ab“.

Achten auf Probleme beim Jugendschutz

Der HFH jedenfalls sieht sich gut gerüstet, die Oase zu betreiben. So habe man als anerkannter Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Gegensatz zur Nauener Tafel das entsprechende Personal dafür. Zielgruppe seien Kinder zwischen 6 und 13 Jahren, vor allem aus wirtschaftlich schwachen Familien, so der HFH.

Bei Problemen nehme man gegebenenfalls Kontakt zu den Eltern, aber auch zu Sozialpädagogen und Sozialarbeitern an Schulen und in Jugendklubs auf. „Sollten Probleme im Kinder- und Jugendschutz oder ein Verdacht auf Kindeswohlgefährdung auftreten, reagieren wir entsprechend den rechtlichen Regelungen“, so der HFH-Vorstand.

Sämtliche Personalkosten getragen

„Es ist irritierend, dass die Übernahme der Kinder-Oase allein durch die Nauener Tafel mit unwahren, den HFH schädigenden Aussagen angestrebt wird“, heißt es weiter. Dies betreffe unter anderem die Finanzierung der Einrichtung. So weist man darauf hin, dass der HFH sämtliche Personalkosten getragen habe, wobei Stellen auch durch staatliche Fördermittel mitfinanziert worden seien. Und man habe einen Teil der Bewirtschaftungskosten und die Kosten für Ferienangebote gezahlt. Zudem sei das Angebot an die Tafel, die Miet- und Betriebskosten 2020 mitzuzahlen, nicht angenommen worden, so die Freidenker.

Wie berichtet, bestand ein Vorwurf gegenüber dem HFH aber auch darin, dass er 5000 Euro Mietzuschuss von der Stadt erhalten hatte, das Geld aber für diesen Zweck nicht verwendet worden sei. „Der HFH hat das Geld nicht an uns weitergeleitet“, monierte Katrin Gille gegenüber der MAZ, die Tafel habe aber die kompletten Mietkosten bestritten.

Vereinbarung wurde gekündigt

Darüber hinaus zeigt sich der Freidenkerbund verwundert über die Verfahrensweise seitens der Stadt Nauen. Diese hatte zuletzt, bis 2020, jährlich 9000 Euro für den Betrieb der Kinder-Oase zugegeben, darunter den Mietzuschuss. Im Juni dieses Jahres hatte der Hauptausschuss beschlossen, wegen vermeintlicher, nicht zweckentsprechender Verwendung von Geldern – etwa für Personalkosten – die Vereinbarung mit dem HFH zu kündigen. „Völlig unverständlich“ für den HFH, der zuvor gerne angehört worden wäre.

Seitens des Vorstandes habe man sich überrascht gezeigt, dass es aus Sicht der Stadt Probleme mit der Abrechnung der Fördermittel geben soll. Wie es heißt, sei unter anderen der Verwendungsnachweis für 2019 von städtischer Seite akzeptiert worden.

Knapp 6000 Euro soll Stadt zurück erhalten

„Den Verwendungsnachweis für die ’Kinder-Oase’ für 2020 hatten wir der Stadt Nauen am 3. Februar 2021 übersandt. Wir haben dargelegt, welche Fördermittel wir als HFH entsprechend des Leistungsvertrages mit der Stadt Nauen in Anspruch genommen haben, vor allem für Bewirtschaftungskosten und für Ferienangebote. Nach unserer vorgelegten Abrechnung wurden knapp 6000 Euro nicht verwendet und sollen selbstverständlich an die Stadt Nauen zurückgeführt werden. Wir warten seitdem auf die Prüfung unserer Abrechnung“, teilt der Humanistische Freidenkerbund mit, der nicht versteht, warum es sich so lange hinzieht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der HFH verwahre sich gegen die unrichtigen Anwürfe und Diffamierungen, so der Vorstand. „Der HFH setzt sich für eine gute Arbeit für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt Nauen ein. Dies war übrigens auch ein Anliegen der leider verstorbenen Frau Sult, deren Vermächtnis ’Kinder-Oase’ stets mit der von ihr mitgestalteten Kooperation mit dem HFH zu sehen ist.“

Von Andreas Kaatz