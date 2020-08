Nauen

Es war für viele Nauener eine Herzensangelegenheit. „Wir brauchen einen vernünftigen Frischemarkt in der Stadt“, meinte denn auch Nauens Stadtoberhaupt vor einem Jahr, nachdem im Jahre 2011 der Versuch eines Marktes in der Marktstraße in der Innenstadt gescheitert war.

Zwölf Monate nach der Wiedereröffnung des Nauener Wochenmarktes am neuen Standort darf Manuel Meger zufrieden sein. Immer mehr Händler und Käufer finden sich am Donnerstagvormittag bis 13 Uhr vor dem Rathaus und dem Haus des Familien- und Generationenzentrums ein, sorgen für buntes Treiben und Leben auf dem Platz.

Gefragter Bienenstich

Einer der ersten Händler, die auf den Markt kamen, war Rico Kummer aus dem Nauen-Hof. „Alle unsere Auszubildenden müssen Kuchen können – so fingen wir an, Extra-Bleche für den Markt zu backen, und siehe da“, erzählt der Gastronom, „wir verkauften unseren Kuchen sehr gut – vor allem der Bienenstich ist unser Hit.“ Auch dass vor einigen Wochen die Landbäckerei von Hans-Jürgen Schulze aus Falkenrehde dazu gekommen wäre, würde nicht stören. „Das zeigt nur, dass der Markt wächst und für alle genügend vom Kuchen übrig bleibt“, sagt Rico Kummer.

Bartosz Okuniewski aus Mysliborz in Polen ist auch einer, der vom ersten Tag an seinen Stand auf dem neuen Frischemarkt aufbaute, hat bereits seine Stammkunden und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit Abstand steht die Käufer-Schlange vor dem Obst und Gemüse. „Die Umsätze sind gut, vor allem die Kirschen gehen jetzt sehr gut“, sagt der Händler, der sonst noch in Greifswald, Prenzlau und Berlin-Marzahn auf Wochenmärkten verkauft. Und einer seiner Kunden bestätigt: „Immer frisch, immer gut, ich kaufe jeden Donnerstag bei ihm.“

Durch die schweren Corona-Zeiten kommen derzeit alle Händler mit guten Umsätzen, berichten sie. „Der Grund: Wenn die Menschen draußen einkaufen können, fühlen sie sich sicherer. Wir merken das“, erzählt nicht nur der polnische Obsthändler, auch Verkäuferin Petra Vater vom Hofladen Damme ist begeistert vom Markt Nauen: „Alle Auslagen weg, das schon um 11 Uhr, was wollen wir mehr.“ Durch Corona würden die Menschen bewusster einkaufen und mehr kochen, hat sie beobachtet.

Treff am Donnerstag

Für die Rentner Nauens ist der Markt mittlerweile zu einem beleibten Treffpunkt geworden. „Auch wenn ich nur ein Ei brauche, gehe ich zum Rathaus“, sagt Christel Lomper. „Denn hier treffe ich mich mit meinen Freundinnen immer am Donnerstag.“ Ein Erlebnis für die Sinne: Chakalaka, Chimi-Churi und Fränkischer Dill. Gewürze aus aller Welt werden von Katharina Ibishi-Willmes angeboten, auch sie war mit ihrer Gewürzoase eine der ersten auf dem Markt. „Dies ist ein Markt, der lebt, der eine gute Atmosphäre hat“, sagt die bekannte Gewürzfrau aus Neuruppin.

Dieter Julmy aus Priort rührt in seiner dickflüssigen Erbsensuppe, holt ein Würstchen aus der alten Gulaschkanone. „Um 13 Uhr ist der Topf in Nauen immer leer“, sagt der Koch. Auch die Bratwürste vom Grill würde er vor dem Rathaus gut verkaufen. Noch dürfen die Händler kostenlos ihre Stände aufbauen, noch befindet sich der Markt in der Aufbauphase. Aber wegzudenken ist er für die Nauener nach einem Jahr nicht mehr.

