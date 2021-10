Nauen

Des einen Freud ist des anderen Leid. So könnte man die Situation auf dem Gelände zwischen der Arco-Schule und dem Waldemardamm, wo sich jetzt rund 200 Garagen befinden, kurz zusammenfassen. An der Schule freut man sich, dass auf der Fläche demnächst eine Dreifelder-Turnhalle als Mehrzweckgebäude entstehen soll. Das Problem: Dafür und für die Neugestaltung des Sportplatzes der Schule müssen die Garagen weichen.

Das ärgert deren Nutzer, die als Pächter jetzt die Kündigung von der Stadt zum 31. Dezember 2021 erhalten haben. Im Bauausschuss machten einige von ihnen nun ihrem Ärger Luft. „Ich habe die Garage seit Jahrzehnten, habe sie selbst aufgebaut und die Kosten dafür getragen. Und ich bin nicht der einzige“, sagte ein Anwohner. „Ich finde es unerhört, dass nicht mit den Leuten geredet wird und dass sie auch keinen Ersatz bekommen.“ Die neuen Garagen im Gewerbegebiet könne man sich als Rentner jedenfalls nicht leisten. „Wo sollen die Leute das Auto hinstellen? Sollen wir es vor dem Rathaus parken?“

Gärten werden nicht angetastet

Auch Rotraud Milkereit ist aufgebracht. „Ich bin seit 1974 hier. Wir sind alle Bürger der Stadt. Wir sind Rentner, haben das alles erbaut und erschaffen. Wo sollen wir die Autos in Zukunft hinstellen?“ Sie ist auch sauer, dass man nur mit einem kurzen Schreiben informiert worden ist.

Als Vorsitzende des Gartenvereins Einigkeit in der Nachbarschaft wollte sie zudem vom Bürgermeister wissen, ob die angrenzenden Gärten der 35 Pächter sicher sind. „Wir haben keine andere Planung. Wir haben ganz klar gesagt, dass wir die Gärten erhalten wollen. Es gibt keine Absicht, die Gärten zu kündigen. Und auch im Flächennutzungsplan ist es als Grün- und Erholungszone ausgewiesen“, sagte Meger.

Bauphase ab Ende 2022

Vorgesehen ist, dass der neue Sportplatz ab Ende 2022 rund zwölf Monate lang gebaut wird. Er soll unter anderem über eine 400-Meter-Bahn, ein Großspielfeld sowie eine Diskus- und Kugelstoßanlage verfügen sowie Möglichkeiten für Drei- und Weitsprung bieten. Die Kosten betragen rund 2,7 Millionen Euro. Meger rechnet mit einer Förderung in Höhe von 2,26 Millionen Euro.

Damit es von den Abmaßen passt und auch wegen der Zufahrt muss eine Garagenreihe zu den Gärten hin als Erstes abgerissen werden. Das betrifft zudem einen Teil der Garagen von weiteren vier Reihen. Da der Bau der geplanten neuen Turnhalle erst etwas später kommt, haben die übrigen Garagen wohl noch eine Gnadenfrist – vorerst bis September 2022. Für die Halle gibt es einen städtebaulichen Wettbewerb, die Ergebnisse sollen am 30. November präsentiert werden. Von 10 Millionen Euro Baukosten ist die Rede. In dem Zuge sollen auch mindestens 100 Parkplätze entstehen, etwa für Besucher.

Multifunktionsgebäude bereits fertig

Laut Meger reihen sich die beiden Projekte ein in die Aufwertung des Campus-Geländes der Arco-Schule. Ohnehin fehle es seit Langem an einem solchen Objekt in der stetig wachsenden Stadt. Fertiggestellt ist bereits das Multifunktionsgebäude, der Hort mit 150 Plätzen soll demnächst folgen.

Thomas Große Rüschkamp (CDU) wies in Richtung der Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste darauf hin, dass es unstrittig gewesen sei, dass an der Schule Erweiterungsbedarf besteht und dass mit der Halle etwas getan werden soll für die Schüler und alle anderen in der Stadt.

Frage nach der Alternative

„Ich frage mich: Was soll die Alternative sein, wenn die Garagen bestehen bleiben sollen? Wir haben gesagt, dass wir den Campus hier verbessern wollen. Natürlich ist es schmerzhaft, wenn die Garagen weg müssen und wir müssen auch überlegen, wo die Autos hin können. Aber wir können nicht garantieren, dass die Garagen stehen bleiben. Diese Wahrheit muss man so aussprechen, wenn ich das abwäge zwischen Schülern und den Garagen“, sagt der Politiker.

Michael Stober (SPD) meinte: „Man muss mit den betroffenen Menschen vorher reden und versuchen, eine Lösung herbeizuführen. Wenn so viele Leute hierher ziehen, benötigen wir Schulen und Kitas. Jetzt kommt etwas, aber ohne den erforderlichen Dialog mit den Betroffenen. Das ist eine unerträgliche Vorgehensweise.“

Ausschussvorsitzender Raimond Heydt (Bunte Liste) ist der Ansicht, „dass man erst einmal in der Stadtverordnetenversammlung darüber reden muss, ob wir eine Wettkampfarena haben wollen oder schlicht eine Dreifelder-Sporthalle“. Falls es keine Multifunktionshalle sein soll, könne man mit den Flächen noch anders umgehen. Meger dazu: „Am 30.11. kann man die Ergebnisse des Wettbewerbs bewerten und dann entscheiden, ob wir nur eine Dreifelderhalle bauen, auf die 100 Parkplätze verzichten und einen Teil der Garagen erhalten. Ich bin gespannt auf die Diskussion.“

