Monika Leppin ist seit Jahren auf den Rollstuhl angewiesen und erlebt es immer wieder: Wenn sie in der Stadt Nauen unterwegs ist, dann kommt sie an Hindernisse, die für den normalen Passanten kein Problem darstellen, für sie aber schon. Ein Beispiel: die Bitumenschicht, die an Baustellenzufahrten auf den Gehweg aufgebracht wird, um das Pflaster zu schonen.

„Die Fußraste stuckt beim Herunterfahren auf dem Boden auf. Da kann man durchaus umkippen, wenn man nicht aufpasst“, sagt sie. Und da in der Regel die Bitumenschicht nicht angeschrägt ist, geht es beim Herunterfahren mit einem Ruck abwärts. „Die Wirbelsäule freut sich jedes Mal“, sagt die Nauenerin ironisch und wünscht sich, dass in diesen und anderen Fällen mehr an die Rollstuhlfahrer gedacht wird.

Hinweise von Bürgern

Aber es gibt noch viel mehr Dinge, die Menschen mit Handicap täglich das Leben schwer machen, wenn sie unterwegs sind. Aus dem Grunde führt der Behindertenverband Osthavelland regelmäßig Stadtrundgänge durch, um auf neuralgische Punkte aufmerksam zu machen. Wegen Corona musste die Aktion zuletzt immer wieder verschoben werden, am Dienstag nun fand sie unter Leitung des Vorsitzenden Bodo Jannasch endlich statt.

„Wir haben uns einige Punkte herausgesucht, auf die die Bürger uns aufmerksam gemacht haben“, sagt er. Gemeinsam mit Norbert Diehn, Mitarbeiter der Nauener Stadtverwaltung, und der neuen Kreis-Integrationsbeauftragten, Noemi Pietruzska, ging es durch die Stadt.

Kein abgesenkter Bordstein

Erste Station: Die Parkplätze in der Mauerstraße nahe der Goethestraße. Der vordere Stellplatz ist mit einem Schild am Gehweg als Behindertenparkplatz ausgewiesen. Allerdings reicht das allein nicht aus, meint Bodo Jannasch. „Erst einmal fehlt es an einer Abgrenzung zum Parkplatz daneben, damit die Bürger ausreichend Platz haben, um samt Rollstuhl aussteigen zu können“, sagt er. Wer dann aber auf den Gehweg will, der findet dort keinen abgesenkten Bordstein vor. Unter Umständen müsse der Betreffende mit dem Rollstuhl oder Rollator erst einmal auf die Straße fahren, um auf einem Umweg weiterzukommen.

Darüber hinaus würden die Gullis am Gehweg mit ihren breiten Rillen eine Gefahr darstellen. „Zudem ist das Straßenpflaster sehr glatt. Man könnte auch Pflaster verwenden, das nicht so rutschig ist“, sagt Jannasch und hofft auf Besserung.

Gefahr auch für Sehbehinderte

Nicht weit vom Parkplatz entfernt ist die Einmündung der Goethestraße in den Kreisverkehr. Die Stelle, wo die Fußgänger die Einmündung queren, ist nach Ansicht des Vorsitzenden stark verbesserungswürdig. Denn die neugebaute Absenkung sei zwar schräg, aber viel zu steil und zu schmal. Nicht nur für Menschen mit einem handbetriebenen Rollstuhl, sondern auch für Sehbehinderte stelle dies eine große Gefahr da, wie Jannasch sagt. „Sie wissen dort nicht, wo die Straße anfängt.“ Es gebe kein Sperrfeld, das vorher mit dem weißen Stock ertastet werden kann. Schnell rutscht man auf die Fahrbahn. „Hier muss etwas passieren“, mahnt er.

Als gefährlich für Sehbehinderte sieht er auch die Anordnung der Rillenplatten am Rathaus an – in Höhe des Fahrstuhl-Zugangs. Dort sollte es wenigstens einen Gehwegbegrenzungsstein geben, damit die Menschen nicht aus Versehen auf der Fahrbahn landen. Und er fragt sich, warum es kein Schilderleitsystem gibt, mit dem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, die sich nicht auskennen, vom Haupteingang des Rathauses zum Fahrstuhl geführt werden. „Woher soll der Bürger wissen, wo der Lift ist?“

Barrierefreies WC fehlt bisher

Bodo Jannasch würde sich zudem wünschen, dass endlich im Stadtzentrum ein barrierefreies WC zur Verfügung steht. Das Schild an der Fassade des Bürgerbüros neben dem Rathaus sorge aber eher für Verwirrung. Denn, wer die Rampe zum Bürgerbüro hochfährt, finde dort keine entsprechende Toilette. Die befinde sich eigentlich auf dem Rathaushof.

Allerdings könne er sich nicht erinnern, wann das WC tatsächlich mal geöffnet war. Und am Wochenende komme ohnehin niemand auf den Hof. Lob gibt es von ihm aber dafür, dass die Stadt die Anregung aufgegriffen hat, für das öffentliche WC auf dem Rathausplatz das Euro-WC-Schließsystem einzuführen. Er habe schon viele Euro-Schlüssel an berechtigte Personen verteilen können.

Behindertenverband gibt Ratschläge

Bei zahlreichen Bauvorhaben wird auf die Expertise des Behindertenverbandes Osthavelland gesetzt. Wie Jannasch erzählt, habe es in diesem Jahr besonders viele Anfragen gegeben – unter anderem auch aus Falkensee und Dallgow-Döberitz. Selbst in Stölln wurden die Mitglieder gebeten, Ratschläge zu geben, wie man die Barrierefreiheit auf dem Kirchengelände verbessern kann. Die Bahn AG wollte Hinweise zur Gestaltung der Handläufe am Bahnhof Nauen haben und auch der Landesbetrieb Straßenwesen ließ sich beraten, sagt Jannasch.

Er sieht generell noch viel Arbeit, damit für die Menschen mit Handicap der Alltag erleichtert wird – auch in Nauen. So seien etwa in der Paul-Jerchel-Straße sowie in der erweiterten Mittelstraße Bordsteine krumm und schief, zudem heben Baumwurzeln die Gehwegplatten an, so dass sie zu Stolperfallen werden.

An anderen Stellen konnte hingegen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen vieles verbessert werden wie etwa in der Berliner und Hamburger Straße. Bodo Jannasch versteht die Aktion vom Dienstag nicht als Meckern. „Wir wollen uns in Erinnerung bringen im Interesse der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Wir zeigen auf, wo der Schuh drückt.“

