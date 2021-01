Nauen

Altes Gemäuer lieben Martina Schreiber und André Dueck. Deshalb wollten sie unbedingt in ein altes Haus mit viel Geschichte. Der Wunsch erfüllte sich: Ende 2020 zogen sie von Berlin in die Nauener Altstadt. Aber es ist nicht irgendein Haus, in dem sie jetzt zur Miete wohnen. Es ist ein Haus, das ein kleines Geheimnis birgt. Denn wenn die beiden in der Goethestraße 43 in den Keller gehen, dann fällt ihr Blick auf dem Weg dorthin unweigerlich auf zwei Grabplatten, die dort eingemauert sind.

„Die haben wir schon beim ersten Rundgang gesehen, als wir uns die Wohnung angesehen hatten“, sagt Martina Schreiber. „Und ich dachte noch, oh mein Gott, wer liegt denn hier?“ Ein bisschen gruselig fand sie es im ersten Moment schon, aber das ist vorbei. „Es ist schon interessant“, sagt die Bewohnerin – und sie hätte gern ebenso wie ihr Partner gewusst, wer sich hinter den Personen auf der Grabplatte verbirgt.

Hoffen auf Hinweise

„Ich möchte die Geschichte dazu kennen. Das ist schon spannend“, sagt André Dueck. Er hofft, dass möglicherweise andere Nauener Einwohner Licht ins Dunkel bringen können. Vielleicht erfährt man dadurch etwas über eine alteingesessene Familie.

Auf der einen Platte in der Wand steht der Name „ Anna Ehlerding“ – geboren am 27. Oktober 1871, gestorben am 23. Oktober 1944. Bei der zweiten Person handelt es sich um ein Mädchen, das nur vier Jahre alt geworden ist: Karla Bahmel oder Barnel – geboren am 21. April 1939, verstorben am 28. Mai 1943. Dazu die Inschriften: „Hier ruht unser Liebling“ und „Engel gehn zu Engel“. „Ob die beiden Personen etwas miteinander zu tun hatten, wäre schon interessant, zu wissen“, sagt Martina Schreiber.

Niemand dort beerdigt

Eines ist allerdings ganz sicher: In dem Keller ist niemand beerdigt worden – auf jeden Fall nicht die Personen, deren Namen auf den beiden Grabplatten stehen. Das weiß Michael Schob ganz genau, der das Haus mit der Nummer 43/44 saniert hat. Er fand sie nämlich vor gut sieben Jahren in dem damals ziemlich kaputten Gebäude. „Sie standen in einer Ecke“, sagt er.

„Wahrscheinlich stammen sie von Gräbern, die abgelaufen sind. Und ich dachte mir: Warum soll ich sie wegschmeißen. Letztlich gehören sie zum Haus, und dann habe ich die Platten dort eingemauert.“ Damit wird nun auch das Andenken an diese Personen für die Zukunft bewahrt. Mit deren Herkunft habe er sich aber nicht beschäftigen können, sagt Schob. In dem Haus Nummer 43/44 wurden übrigens Mitte der 90er-Jahre Szenen des Films „Der Trinker“ mit Harald Juhnke gedreht.

Name im Adressbuch

Ein bisschen konnte aber Wolfgang Wiech, Nauens Nachtwächter und Heimatforscher, zur Aufklärung beitragen. Er wurde in seinem privaten Heimatarchiv fündig – zumindest hinsichtlich der Anna Ehlerding. „Der Name taucht in einem Adressbuch von 1908 auf. In der Dammstraße 43 hatte eine Witwe Anna Ehlerding gewohnt. Im gleichen Haus lebte laut Adressbuch auch eine Marie Ehlerding, die Klavierlehrerin gewesen ist.“

Wie Wolfgang Wiech außerdem herausfand, steht im Adressbuch von 1927, dass Anna Ehlerding zu dieser Zeit in der Potsdamer Straße 52 gewohnt hat, der heutigen Goethestraße. Bekannt ist das Haus mit dem markanten Balkon dafür, dass dort der Alte Fritz in jungen Jahren für eine gewisse Zeit untergebracht war. „Im Adressbuch von 1938 taucht der Name Anna Ehlerding dann aber nicht mehr auf“, sagt der Heimatforscher. Zu dem vierjährigen Mädchen konnte er indes nichts finden.

Martina Schreiber und André Dueck haben sich mittlerweile an die Grabplatten im Keller gewöhnt. Anna ist für sie mittlerweile eine Art guter Hausgeist geworden. „Wenn es mal knackt, dann rufen wir laut: Anna?“, sagt Martina Schreiber schmunzelnd. Und auch wenn Dinge im Haus geschehen, die sich die Bewohner nicht erklären können – eine offene Tür oder die überraschend abgedrehte Heizung –, glauben sie zu wissen, wer das getan hat.

