Nauen

Bunte Blumengestecke, Weidenkätzchen und Erikapflanzen sind immer ein echter Hingucker in der Mittelstraße 8 in Nauen. Hier hat Heiko Kähne (52) seinen Laden „ Blumenparadies“. Wie die meisten Geschäfte musste auch er beim ersten Lockdown im März schließen. „Ich hoffe, dass die Auflagen des jetzigen Lockdownes nicht noch verschärft werden müssen und wir weiter öffnen dürfen“, sagt der Florist. Die verordnete Schließzeit im März sei „hart gewesen“. Aber dann hatte Heiko Kähne eine tolle Idee. „Wie die Restaurants ihr Essen haben wir unsere Blumen an der Tür verkauft. So haben wir die Durststrecke ganz gut überstanden“, sagt Heiko Kähne.

Sollten aufgrund von Corona auch wieder die Geschäfte schließen müssen, würde Heiko Kähne vom „Blumenparadies“ wieder an der Eingangstür Blumen to go verkaufen. Quelle: Jeannette Hix

Stammkundin Kerstin Köhn (50) aus Tietzow fand und findet die Idee „Blumen to go“ super und nicht nur das: „Der Laden ist einfach toll. Die Gestecke sind kreativ. Sonderwünsche werden erfüllt – wie jetzt, bei unserer Silberhochzeit. Schon damals bei unserer Hochzeit hatten wir hier den Brautstrauß bestellt.“

Hannemarie Sonnemann hat das Geschäft „Gardinen & Bettenhaus Sonnemann“ vor fünf Jahren an ihre Tochter Melanie übergeben. Jetzt hoffen die Geschäftsfrauen, trotz Corona weiter für ihre Kunden da sein zu dürfen. Quelle: Jeannette Hix

Gegenüber, im „Gardinen & Bettenhaus Sonnemann“ hofft man auch, weiter für die Kunden öffnen zu dürfen. Vor fünf Jahren hatte Hannemarie Sonnemann (70) das Geschäft an ihre Tochter Melanie übergeben. Schlimm sei die Zeit des letzten Lockdowns gewesen. „Es war die Ungewissheit, dass wir nicht wussten, wie lange wir schließen müssen und wie die Zukunft werden wird“, sagt Hannemarie Sonnemann. Sie sei aber optimistisch, dass trotz des derzeitigen Lockdowns die Geschäfte weiter offenbleiben können. Ihre Tochter Melanie beschäftigt noch eine ganz andere Sorge. „Immer mehr Geschäfte machen in Nauens Innenstadt dicht. Wir freuen uns über jeden Kunden, der kleine Händler wie uns unterstützt und nicht online bestellt und einkauft“, sagt die Geschäftsfrau.

Erst am 11. September 2020 hatte Mohammed Nadyar Abid gemeinsam mit einem Geschäftspartner den „Barber-Shop“ in der Mittelstraße in Nauen eröffnet. Es wäre eine Katastrophe, wenn der Laden aufgrund von neuen Corona-Auflagen schließen müsste. Quelle: Jeannette Hix

Das beste Beispiel für Fluktuation ist auf der gegenüberliegenden Straßenseite vom Bettenhaus zu sehen. Wo bis vor kurzem noch Schuhe verkauft wurden, werden jetzt Bärte gestutzt und Haare geschnitten – wieder hat in Nauen ein Barber-Shop geöffnet. Auf dem Friseurstuhl sitzt ein bisschen verlorener Jerome (6).

Unter dem kritischen Blick von Maximilian (22, r.) bekommt sein kleiner Bruder Jerome (6) von Friseur Suar (30) einen neuen Haarschnitt. Quelle: Jeannette Hix

Sein Bruder Maximilian (22) hat den Knirps von Nennhausen nach Nauen zum Haareschneiden gebracht. Friseur Suar (30) macht dem Jungen im gemütlichen Westernstil-Ambiente die Haare schön. „Wir haben unseren Salon am 11. September 2020 eröffnet“, sagt Mit-Inhaber Mohammed Nadyar Abid (34). Auch er hofft, aufgrund der Corona-Pandemie weiter öffnen zu dürfen.

Silke Rieger (42) und ihr Team hoffen, dass ihr Salon „Haarmonie“ weiter für die Kunden offen bleiben darf. Quelle: Jeannette Hix

Genauso wie Friseurmeisterin Silke Rieger (42) vom Salon „Haarmonie“. Am 27. Juli 2016 hatte sie ihr Geschäft in der Mittelstraße 39 eröffnet. „Während des letzten Lockdowns im März hatten wir sechs Wochen zu und ich musste meine fünf Mitarbeiter alle in Kurzarbeit schicken“, sagt Silke Rieger. Trotzdem hat sie während der Zeit der Schließung nicht die Hände in den Schoß gelegt. „Wir haben in dieser Zeit unsere Küche saniert und unseren Azubi fit für die Prüfung gemacht“, sagt Silke Rieger. „Meine Angst ist, dass wir wieder schließen und unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen.“

Heiko Lehmann vom Elektronik-Geschäft „EP:Lehmann“ müsste seine sieben Mitarbeiter wieder in Kurzarbeit schicken. Insgesamt blickt er aber optimistisch auf das Jahr zurück. Denn 2020 hat er viel PC-Technik und Co. verkauft. Leute im Homeoffice sind seine Kunden. Quelle: Jeannette Hix

Im Elektronik-Geschäft „EP: Lehmann“ sieht man der Zukunft ein bisschen gelassener entgegen. Das 2013 eröffnete Fachgeschäft musste während des letzten Lockdowns zwar auch die sieben Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken und hatte während der Schließzeit von vier Wochen Einbußen in Höhe von 40 Prozent. „Unser Verkauf war zwar gestoppt, aber da wir auch Reparaturen erledigen und Waren im Internet anbieten und diese auch ausliefern, haben wir die Durststrecke ganz gut überstanden“, sagt Inhaber Heiko Lehmann (50). Die restliche Zeit sei der Umsatz sogar gestiegen. „Die Geschäfte liefen besser als in den Jahren davor. Weil viele Leute im Homeoffice sind, haben wir gut PC-Technik und Co. verkauft. Auch andere Produkte gingen gut, weil die Leute wohl aufgrund des Reisestopps mehr Geld im Portemonnaie hatten“, freut sich Herr Lehmann. Außerdem haben kleine Geschäfte wie seines vielleicht bessere Verkaufschancen, da viele Kunden große Geschäfte eher mieden, vermutet der Unternehmer.

Auch Uhrmachermeister und Juwelier Olaf Stackebrandt vom gleichnamigen Geschäft hat die verordnete Schließzeit vom März noch gut in Erinnerung. „Das war ein hoher Verdienstausfall“, sagt der 69-Jährige. Quelle: Jeannette Hix

Zum Teil öffnen während des letzten Lockdowns durfte auch Ellen Oltersdorf von der„Stofftruhe“ in der Mittelstraße 1 – allerdings nur ihre zwei Paketshops im Laden. „Viele Leute haben das nicht verstanden, dass der Laden zwar offen ist, sie aber nichts kaufen durften“, sagt die Geschäftsfrau. Mit Sorge blicke sie in die Zukunft und Richtung Weihnachtsgeschäft. Die Zeit, die für kleine Händler wie sie so wichtig ist. „Die Miete, Krankenversicherung und andere Kosten laufen ja weiter. Es geht an die Existenz, wenn die Auflagen wieder strenger würden und ich wieder nichts verkaufen dürfte“, sagt Ellen Oltersdorf. Schon bei der ersten Zwangsschließung musste sie an Rücklagen gehen, die eigentlich für die Rente gedacht waren.

Die Mittelstraße in Nauen: Die Händler hoffen, weiter öffnen zu dürfen. Quelle: Jeannette Hix

Auch Uhrmachermeister und Juwelier Olaf Stackebrandt vom gleichnamigen Geschäft hat die verordnete Schließzeit vom März noch gut in Erinnerung. „Das war ein hoher Verdienstausfall“, sagt der 69-Jährige, der das Geschäft schon von seinem Vater und der wiederum von seinem Vater übernommen hatte. „Wir sind ein Familienunternehmen mit langer Tradition“, sagt der Uhrmachermeister. „Schon seit 1907 gibt es unser Geschäft.“ Die Zeit des letzten Lockdowns hatte er mit Reparaturarbeiten überbrückt. „Jetzt hoffe ich, dass wir weiter öffnen dürfen. Ich bin optimistisch, dass das klappt.“

Von Jeannette Hix