Nauen

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Bd. 90/Grüne) machte am Samstag den Selbstversuch. Um sich von der Telemedizin in einem der Rettungswagen in Nauen zu überzeugen, legte sie sich kurzerhand selbst auf die Liege, auf der sonst die Patienten mit Blaulicht in die Klinik gefahren werden. Mit im Fahrzeug ein Monitor, über den der Notarzt im Ernstfall aus der Ferne den Patienten anspricht. Zeit wird gespart, die Leben retten kann.

Petra Wilke, Chefärztin der Notfallmedizin, und Notfallsanitäter Sven Werlich informierten die Ministerin darüber, dass bereits während der Fahrt Daten des Patienten erfasst und online an das Klinik-Team in der Notfallversorgung übermittelt werden. Und auch der Notarzt, der auf der Fahrt zur Unfallstelle ist, bekommt schon Informationen.

Zahl der Betten steigt

„Darunter sind Vitaldaten, wie etwa das EKG. Aber wir können dem anfahrenden Notarzt auch schon Fotos von der Unfallstelle zur Verfügung stellen“, sagt er. Die bekommt der Mediziner aufs Tablet übersandt, um gleich zu wissen, was ihn erwartet. Bisher handelt es sich aber nur um ein Modellprojekt in lediglich vier Fahrzeugen.

Anlass für den Besuch der Ministerin war aber ein anderer. Sie überreichte den Klinikmitarbeitern den Feststellungsbeschluss des vierten Krankenhausplanes. „Damit ist jetzt für die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe Planungssicherheit geschaffen worden“, so die Ministerin.

„Die Bettenanzahl insgesamt steigt von 542 auf 576 für den gesamten Krankenhauskonzern, einen sehr gut organisierten Regelversorger in öffentlicher Trägerschaft“, so die Ministerin. Dieser verfügt jetzt über 479 vollstationäre Betten, davon in Nauen 311, und 79 Tagesklinikplätze. In Nauen wurde die onkologische Tagesklinik mit acht Plätzen als eigenständige Organisationseinheit ausgewiesen. „Insgesamt ist der Standort des Konzerns aufgewertet und gesichert.“

Auch Zuwachs in Rathenow

Landrat Roger Lewandowski (CDU) wies darauf hin, dass es nicht nur eine Bettenerweiterung in Nauen, sondern auch eine in Rathenow gebe. Dies zeige, dass der ländliche Raum nicht abgehängt wird. So soll etwa die Geriatrie in Rathenow weiter ausgebaut werden aufgrund des Bedarfs.

Bei ihrem Besuch machte sich die Ministerin zudem ein Bild vom neu in Betrieb genommenen Notfallzentrum, in dem sich auch eine Ärztliche Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung befindet. In dem neuen Zentrum gibt es unter anderem einen Flur, der als Bereich mit Überwachungsfunktion für zehn Betten angelegt ist. In zwei Zimmern können isolierungspflichtige Patienten untergebracht werden. Zudem befindet sich im Zentrum auch der Raum des Telenotarztes, von dem aus er Kontakt zum Rettungswagen hält.

Warten auf Fördermittel

Die Havelland Kliniken würden gerne auch die übrigen 15 Rettungswagen mit der entsprechenden Teletechnik ausstatten. Sie hoffen dazu auf eine Förderung aus dem Strukturfonds, ein entsprechender Antrag ist gestellt. Doch bisher gibt es noch keinen Bescheid. An ihr jedenfalls liege es nicht, wie Ursula Nonnemacher am Samstag betonte. In Brandenburg sei der Antrag schon vor Monaten positiv bewertet worden, jetzt liege er beim Bundesamt für soziale Sicherung.

„Sie haben mich überzeugt, aber wir haben keinen Einfluss auf die Entscheidung. Die Telemedizin erspart Notärzte, die wir nicht haben“, sagt sie. Ihr macht ohnehin der Fachkräftemangel sowohl in der Pflege als auch im medizinischen Bereich große Sorgen. „Wir können Stationen manchmal gar nicht mehr besetzen, weil kein Personal da ist.“

Platz in der Pflegefachschule ist knapp

Dass sich das ändert, dafür würden die Havelland Kliniken gerne noch mehr sorgen. Sie betreiben seit einiger Zeit die Pflegefachschule in Nauen. Doch der Platz dort reicht schon lange nicht mehr aus. „Wir haben so viel Zulauf, wir bekommen die Leute nicht mehr unter“, sagt Matthias Rehder, Geschäftsführer der Ausbildungszentrum Gesundheit und Pflege GmbH (AGP).

Umkleiden mussten schon zu Kleingruppenräumen und der Sportraum zum Klassenzimmer umfunktioniert werden. „Wir sind de facto jetzt schon dreizügig.“ Im Moment hat man 131 Schüler, ab Oktober werden es 163 sein. Im nächsten Jahr müssten für eine gewisse Zeit sogar sieben bis acht Klassen unterrichtet werden. „Dann machen wir Homeschooling – nicht wegen Corona, sondern wegen Überfüllung.“

Die Lösung liegt für die Havelland Kliniken eigentlich auf der Hand. So ist schon seit Längerem geplant, dass für die Ausbildung der Pflegefachkräfte ein zweites Gebäude gleich nebenan errichtet und dazu das vorhandene Haus gespiegelt werden soll. Doch dafür ist das Unternehmen auf eine Förderung angewiesen. Auch in dem Fall ist das Bundesamt für soziale Sicherung zuständig. Ein Bescheid steht immer noch aus.

Von Andreas Kaatz