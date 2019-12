Heiligabend mit viel Gesang im ASB-Seniorenzentrum

Nauen

Beim Betreten des Tagesraums kommt ultimatives Weihnachtsfeeling auf. Der Saal ist weihnachtlich dekoriert. Überall fallen liebevolle Details ins Auge: Die Krippe ist auf Kunstschnee drapiert, auf den Tischen liegen Tannenzweige, Teller mit Marzipankartoffeln, Spekulatius, Dominosteinen und Orangen verleiten zum Naschen. Der 4,50 Meter hohe Weihnachtsbaum ist geschmückt. Die derzeit 36 Bewohner des ASB-Seniorenzentrums Nauen in der Dammstraße dürfen sich am heiligen Abend auf einen bunten, weihnachtlichen Nachmittag freuen.

Der geschmückte Empfangsbereich im Seniorenzentrum Dammstraße. Quelle: Enrico Berg

Musikalische Begleitung mit Gabriele Gottschlich

Einrichtungsleiterin Anke Usitzki und ihr Team haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Frauen und Männern einen schönen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zu bescheren. Die selbst gestalteten Liederbücher in extra großer Schrift beinhalten beliebte Weihnachtslieder. So können auch nicht ganz so textsichere Senioren mitsingen. Für die musikalische Begleitung hat sich Gabriele Gottschlich zur Verfügung gestellt. Dieses Jahr mit tatkräftiger Unterstützung von Anke Usitzki, die sie mit der Blockflöte begleitet.

Seit 2006 spielt Gabriele Gottschlich Klavier bei den Weihnachtsfeiern im Nauener ASB-Seniorenzentrum. Die Bewohner kennen sie gut, denn jeden Dienstag leitet sie den Heimchor im Seniorenzentrum – und das alles ehrenamtlich.

Geschichten und Gedichte

Dann singen Senioren, Familienmitglieder und Pflegepersonal Weihnachtslieder. Manchem Bewohner muss beim Umblättern der Seiten geholfen werden. Während der gesamten Feierlichkeit fällt der liebevolle Umgang des Pflegepersonals mit den Bewohnern auf. Nach jedem Lied tragen die Pflegerinnen eine kurze Weihnachtsgeschichte oder ein Gedicht vor. „Ich bin zum zweiten Mal bei einer Weihnachtsfeier hier im Haus dabei. Mir gefällt es sehr gut“, erzählt Gertrud Plessow.

Das freut Einrichtungsleiterin Anke Usitzki. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass meine Mitarbeiter außerhalb ihrer Dienstzeit für das Fest so viel Zeit und Engagement aufbringen. Sie haben gebastelt, Dekorationen für die Tische und kleine Geschenke für die Bewohner besorgt. Dafür ein herzliches Dankeschön, auch an die ehrenamtlichen Helfer.”

Einrichtungsleiterin Anke Usitzki (2.v.l.) mit einem Teil ihrer Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfern Quelle: Enrico Berg

Die leuchtenden Augen der Bewohner

Sogar Mitarbeiter, die Heiligabend keinen Dienst haben, sind bei dem kleinen Weihnachtsfest dabei und unterstützen ihre Kollegen. Betreuungsassistentin Ute Ehrendreich bringt es auf den Punkt: „Meine Kollegen und ich machen das jedes Jahr so, und das auch sehr gerne. Das schönste Dankeschön ist für uns das Leuchten in den Augen unserer Schützlinge.” Der persönliche Dank der Bewohner komme meistens erst am nächsten Tag, weil sie das Geschehen erstmal sacken lassen müssen, so Ehrendreich.

Von Hannelore Berg