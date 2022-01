Nauen

Ob ein Blick in die Gründungszeit der Stadt oder in den Nauener Alltag von 1786 bis 1840: Für alle die, die sich für Nauens Geschichte interessieren, existiert eine wahre Fundgrube. Denn seit gut 30 Jahren geben die Heimatfreunde 1990 e.V. in loser Folge die Heimathefte heraus. Elf Broschüren sind bereits erschienen und größtenteils über den Buchhandel zu erwerben.

„Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadtgeschichte zu erforschen und sie einem interessierten Publikum zur Kenntnis zu geben. Hierbei nutzen wir mehrere Kanäle wie regelmäßige Vorträge, die Herausgabe von Heimatkalendern und von Anfang an die Heimathefte“, sagt Vereinsvorsitzender Wolfgang Johl.

Zwischenzeitlich sogar ausverkauft

Auf große Resonanz ist zuletzt die Ausgabe Nr. 10 gestoßen, diese war zwischenzeitlich sogar ausverkauft. Darin haben die Heimatfreunde historische Stadtansichten den heutigen gegenübergestellt.

Auch für den Film „Zille und ick“ von 1983 wurde in Nauen gedreht. Das Foto zeigt eine Szene in der Feldstraße. Die damalige Gaststätte hatte man kurzerhand zur Tischlerei umfunktioniert. Als die B 273 gebaut wurde und die Feldstraße trennte, wurde das Haus abgerissen. Quelle: Archiv Nauener Heimatfreunde

„Diese Variante der geschichtlichen Festschreibung von Stadtansichten kam so gut an, dass wir hiervon schon drei Monate später eine Zweitauflage drucken lassen mussten. Der alte Grundsatz ‚Bilder sagen mehr als tausend Worte‘ hat sich hierbei bewahrheitet“, so Johl.

Von „Solo Sunny“ bis „Der Trinker“

Aber auch das Heft Nr. 11 fand großen Zuspruch. Darin geht es um Filme, die in der Vergangenheit in Nauen und seinen Ortsteilen teilweise gedreht worden sind. Um nur einige zu nennen: Solo Sunny, Der Trinker, Zille und ick oder in jüngerer Vergangenheit Pfarrer Braun und Inglourious Basterds.

„Wir wollten einmal ergründen, wo fanden die Filmszenen statt und was kann man davon im jeweiligen Film erkennen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Dabei griffen die Heimatfreunde auch auf Recherchen für die Ausstellung des Kulturbüros zu diesem Thema zurück, die 2010 stattfand.

2022 soll nun ein weiteres Heimatheft erscheinen, das sich mit den Kirchen in allen Ortsteilen und auch den aktuellen und vergangenen Denkmalen im gesamten Stadtgebiet befassen wird. Fotos und Hinweise von Nauenern dazu sind gern gesehen. Kontakt unter 03321/74 75 87. Ohnehin werden laufend neue Mitstreiter gesucht.

Von Andreas Kaatz