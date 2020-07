Nauen

Der Geburtstags-Hit von Ralf Zuckowski war im ganzen Haus zu hören: „Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“, sangen die 63 Bewohner im ASB-Seniorenheim in der Jüdenstraße für ihre Mitbewohnerin Hilde Müller. Mit 105 Jahren feierte sie gestern ihren Festtag und ist damit die drittälteste Bürgerin im Havelland.

Im vergangenen Jahr war noch Landrat Roger Lewandowski gekommen, um ihr zum 104. Geburtstag zu gratulieren. Am Donnerstag überbrachten Nauens 1. Beigeordnete Daniela Zießnitz und Ute Krüger vom Seniorenrat der Stadt den offiziellen Glückwunsch samt Blumengutschein über 35 Euro.

Anzeige

Ein normales Leben geführt

„Jetzt bin ich ja schon an dritter Stelle im Havelland“, sagte die Jubilarin, die sich sichtlich über das Ständchen und die liebevoll von Ute Kubenz und Leiterin Anke Usitzki gestaltete Feier im Seniorenheim freute.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Augen wollen nicht mehr so richtig, aber Hilde Müller erfreut sich noch bester geistiger Gesundheit, so dass auf die Frage, wie sie denn so alt geworden wäre, eine klare Antwort kommt: „Ich habe ein normales Leben geführt, habe nicht geraucht, Alkohol nur zu bestimmten Anlässen mir genehmigt und außerdem habe ich mich viel bewegt.“

Nach Afrika und Capri gereist

Geboren am 23. Juli 1915 in Neustadt/Dosse, hat sie den Zweiten Weltkrieg in Berlin überstanden und lange im Ostteil in Pankow als DDR-Bürgerin gelebt. Dann siedelte sie 1975 in den Westteil Berlins nach Schöneberg um und habe von beiden Gesellschaftssystemen das Beste mitgenommen, nämlich die Reisemöglichkeiten.

„Zu DDR-Zeiten bin ich in die Sowjetunion und nach Afrika gereist, im Westen dann nach Spanien, Italien, Österreich“, erzählt Hilde Müller, die nie geheiratet hatte und für die Reisen ihr Hobby war: „Kennen sie die Insel Capri? Da bin ich mit 88 Jahren noch im Meer geschwommen.“

Mit 100 nach Nauen

Von Berlin-Schöneberg ging es später dann nach Falkensee in eine Senioren-Einrichtung. „Doch da musste ich für jeden Handgriff extra bezahlen“, weiß Hilde Müller zu berichten und machte sich mit 100 Jahren auf nach Nauen in das ASB-Seniorenzentrum in der Altstadt.

„Anscheinend ist die Luft in Nauen so gut, dass wir hier im Heim auch viele Hochbetagte haben“, sagte Leiterin Anke Usitzki. Mit ihrem Lebenswillen will Hilde Müller im nächsten Jahr vom Landrat die Glückwünsche zur möglicherweise ältesten Havelländerin persönlich entgegennehmen.

Mit Eierlikör angestoßen

Nachdem in den letzten Monaten coronabedingt kein Besuch im Seniorenheim gestattet war, freute sich Hilde Müller auf ihre Nichte Elke Gildner aus Berlin, die sie regelmäßig besucht.

Und mit einem Pinnchen Eierlikör wurde noch angestoßen und gesungen:„Trinke mer noch a Tröpfche aus dem kleinen Henkelttöpfche...“

Von Ulrich Hansbuer