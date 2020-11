Die MAZ war mit Rollifahrern in Nauen unterwegs, um hier und da Gefahrenquellen aufzuzeigen. In der Goethestraße hatten sich Pflastersteine gelöst, die auch für Rollifahrer eine echte Gefahr darstellen. In die Sparkasse als öffentliches Gebäude kommen sie ohne fremde Hilfe erst gar nicht rein. Sie müssen samt Rolli von den Bankern hochgetragen werden. Vorbildlich dagegen wurde das Problem in der „Neuen Apotheke“ gelöst – ein elektrischer Aufzug bringt Rolli-Fahrer über die Stufen.