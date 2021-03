Nauen

Rund 100 Windkraftanlagen stehen derzeit auf dem Gebiet der Stadt Nauen, insbesondere im Bereich der „Nauener Platte“ zwischen Markee, Berge, Neukammer und Schwanebeck. Schon seit einigen Jahren versuchen Investoren, ein Repowering von Windkraftanlagen im Stadtgebiet von Nauen anzustrengen – bisher vergeblich.

Jetzt gibt es einen erneuten Anlauf, um Windeignungsgebiete auszuweisen, in denen deutlich höhere Windanlagen stehen können als es derzeit der Fall ist. Momentan beträgt die erlaubte maximale Höhe 150 Meter, künftig sollen es 250 Meter sein – allerdings würden es dann auch unterm Strich weniger Anlagen sein. Dazu soll nun ein Teil-Flächennutzungsplan aufgestellt werden.

Verfahren soll eingeleitet werden

Der Nauener Bauausschuss hat mit großer Mehrheit dafür gestimmt, dass ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans eingeleitet werden soll. Wie Hans-Helmut Kutzeer von den Investoren sagte, habe man die Planung angepasst an die 1100 Meter Abstand zur Wohnbebauung, die jetzt gelten. „Wir kommen auf maximal 39 Windkraftanlagen in einem Zeitraum von bis zu 13 bis 15 Jahren. Denn das passiert ja nicht von heute auf morgen.“

Bürgermeister Manuel Meger (LWN) ergänzte: „Selbst wenn der Teil-FNP beschlossen werden sollte, würde das nicht bedeuten, dass sofort 250-Meter-Anlagen entstehen.“ So müssten auch entsprechende B-Pläne aufgestellt werden. In einer Beratung mit den Ortsbeiräten sei aber auf jeden Fall der Wunsch geäußert worden, die 250 Meter-Begrenzung schon in den Teil-FNP mit aufzunehmen.

Modelle werden angefertigt

Allerdings gab es auch den Hinweis von Seiten der Ausschussmitglieder, die Bürger unbedingt rechtzeitig in die Planungen und den Entscheidungsprozess einzubeziehen, um für Akzeptanz zu sorgen – insbesondere bei den unmittelbar betroffenen Bewohnern. Kutzeer sicherte zu, Modelle zu präsentieren, anhand derer man erkennen kann, wie es später aussehen wird, wenn die hohen Anlagen errichtet sind.

Um den Umgang mit regenerativen Anlagen grundsätzlich zu regeln, regte Michael Stober (SPD) an, dass ein Kataster erarbeitet werden sollte, in dem alle bestehenden und geplanten Biogas-, Windkraft- und Photovoltaikanlagen aufgeführt werden. „Ziel ist es, die Stadt und das Stadtbild lebenswert zu erhalten. Das sind wir den Bürgern schuldig“, so Stober. Eine solch konzeptionelle Herangehensweise begrüßte auch Sonja Hermann (Grüne).

Schutzgebiete bleiben außen vor

Unklar ist aber noch, wo genau die hohen Windräder errichtet werden dürfen. Ausgeschlossen sein sollen auf jeden Fall besonders geschützte Bereiche wie Naturschutzgebiete, europäische Vogelschutzgebiete (SPA) oder Flora-Fauna Habitate (FFH). Erfahrungsgemäß gäbe es da zu hohe Hürden, wie Gunther App vom Nauener Bauamt meinte. Er wies zudem darauf hin: „Wir werden uns an die Gebietsvorgaben der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming anlehnen müssen.“ Derzeit werde dort der Regionalplan 3.0 erarbeitet.

Dass die Repowering-Verfahren in der Vergangenheit nicht weitergeführt wurden, hängt auch damit zusammen, dass die Stadt Nauen für sich keine finanziellen Vorteile erkennen konnte. Jetzt will man von der Möglichkeit im Energieeinspeisegesetz (EEG) Gebrauch machen, in dessen Rahmen die Kommune am Ertrag der neuen Windräder angemessen beteiligt werden kann.

0,2 Cent sind im Gespräch

0,2 Cent pro Kilowattstunde sind im Gespräch als Bedingung für das Repowering. Kutzeer bekundete die grundsätzliche Bereitschaft zur Zahlung der 0,2 Prozent. Und sollte es tatsächlich legal sein – entsprechend den Gesetzlichkeiten in Brandenburg – , dann würde man auch 10 000 Euro pro Anlage zahlen, sicherte er auf eine Nachfrage von Raimond Heydt (Piraten) zu.

Die Beteiligung der Stadt an Erträgen im Bereich erneuerbare Energien spielte aber auch über das Repowering hinaus in der jüngsten Sitzung eine Rolle. So hatte man Alexander Sladek von den Elektrizitätswerken Schönau im Schwarzwald eingeladen, um über seine Erfahrungen mit Stadtwerken zu berichten.

Allerdings ist es ein eher kleineres Unternehmen, das über neun Stromnetze und zwei Gaswerke rund 5500 Menschen versorgt und auch in der Windstromerzeugung aktiv ist. Um eigene Stadtwerke zu betreiben, empfahl Sladek eine Einwohnerzahl ab 12 000. Für Nauen also durchaus eine Option.

Strom aus Nauen für Nauener

Als Grund für entsprechende Überlegungen nannte Sonja Hermann: „Wir als Nauener haben rundherum viele Photovoltaikfelder und Windkraftanlagen, die viel Strom erzeugen. Wir als Bürger aber haben nichts davon.“ Das Geld würden andere verdienen.

Heydt stellte klar: „Es geht nicht darum, eigene Netze zu betreiben oder Windräder zu bauen, sondern dass wir selber ein Stromprodukt anbieten. Strom aus Nauen für Nauener.“ Für eine solche Vertriebsform plädiert auch Thomas Große Rüschkamp (CDU). Und Friedrich Schmidt (LWN+B) meinte: „Die Nauener wollen weniger für den Strom bezahlen.“

Für Stober führt kein Weg daran vorbei, die Einwohner mittels spezieller Modelle – auch beim Repowering – finanziell zu beteiligen. „Nur so schafft man es, die Bürger mitzunehmen. Sonst geht es in die Hose.“

Edis lädt die Stadt ein

Als Partner in Sachen Strom für Nauen bot sich indes Lars Klemmer vom Energieunternehmen Edis an. Er sehe nicht, dass Stadtwerke für Nauen rentabel sein könnten, meinte er. „Wir haben eine Gesellschaft unter dem Dach der Edis-AG, wo wir Beteiligungsmodelle bezüglich erneuerbare Energien für unsere Kommunen anbieten. Ich kann Ihnen nur anbieten, Ihren Netzbetreiber mal kennenzulernen“, so Klemmer.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Nauen hat eine EEG-Quote von über 157 Prozent, erzeugt 1,5 mal mehr Strom aus erneuerbaren Energien, als bei Ihnen im Ort verbraucht wird. Sie können auch selber als Stadt investieren, wir beraten auch zu solchen Themen. Wir sind ja aus der Region“, so Klemmer.

Von Andreas Kaatz