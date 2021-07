Nauen

Die Digitalisierung im Handwerk wird oft noch unterschätzt. Das stellen Nico Schmidt (39) und Michael Gauert (40), Geschäftsführer der Firma hav-tec, immer wieder fest. Da laufe teilweise noch Windows 95 auf dem Rechner, die Bildschirme sind zu klein und das Faxgerät sei oft die modernste Technik im Büro, sagen sie. Quasi Handwerk 0.8 statt 4.0. „Deshalb haben wir jetzt auch angefangen, Handwerksbetriebe zu beraten“, so Schmidt. Aber das ist nur ein Tätigkeitsfeld von vielen.

Die Firma mit Sitz in der Nauener Altstadt ist noch jung, wurde erst 2017 ins Leben gerufen. Die beiden Gründer sind gelernte Elektroinstallateure. Sie waren zwölf Jahre bei der Bundeswehr und dort im Bereich Satellitenkommunikation und Netzwerktechnik eingesetzt. Später machten sie noch ein Studium – Nico Schmidt auf dem Gebiet Elektrotechnik und Michael Gauert im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. „Bei einem Bier im Dezember 2016 haben wird überlegt, ob wir nicht eine Firma gründen wollen“, so Schmidt. Im April 2017 war es dann soweit.

Elektro und IT

Der Firmenname hav-tec steht für Havelland und Technologien, sagen sie. Am Anfang war es eine reine IT-Firma. Aufgrund der Nachfrage ist mittlerweile die Elektroinstallation eine weitere Säule des kleinen Unternehmens geworden. Hausinstallationen gehören ebenso dazu, wie Arbeiten an Photovoltaikanlagen, auch die Einrichtung von Wall-Boxen, mit denen Elektroautos geladen werden.

Und ihre Stärke liegt vor allem da, wo Technologien miteinander verknüpft werden. Ein Beispiel: „Heizung/Sanitär ist eine Berufsgruppe, die sich stark gewandelt hat. Sie ist sehr elektro- und IT-lastig geworden“, sagt Nico Schmidt. So würden Partnerunternehmen wie hav-tec benötigt, die den Firmen bei der Installation zur Seite stehen – etwa, wenn es darum geht, Wärmepumpen und Photovoltaikanlagen zu kombinieren. Und wenn Kunden es wünschen, gibt es eine Lösung aus einer Hand.

Zwölf festangestellte Mitarbeiter

Momentan hat das Unternehmen zwölf festangestellte Mitarbeiter, wie Michael Gauert sagt. Hinzu kommen Praktikanten, aber auch Schüler. „So haben wir beispielsweise einen Schüler vom Goethegymnasium, der als Ferienjobber bei uns tätig ist. Da prüfen wir, ob er eventuell mal ein duales Studium machen könnte“, so Gauert.

Aber auch vom Campus oder von der Arco-Schule habe man regelmäßig Schülerpraktikanten aus der 8./9. Klasse. „Bei uns bewerben sich so viele Leute, die können wir gar nicht alle ausbilden“, sagt Schmidt. Praktikanten kämen aber auch regelmäßig für bis zu sechs Monate von der Bundeswehr.

Lob vom Landrat

Die Vorgehensweise in Sachen Nachwuchswerbung begrüßte auch Landrat Roger Lewandowski (CDU) bei einem Besuch am Freitag. „In Gesprächen mit der Kreishandwerkerschaft habe ich immer gesagt: Geht in die Schulen. Denn nicht jeder muss studieren. Da hat sich mittlerweile auch was bewegt. Es ist gut, dass Sie sagen, dass Sie in die Schulen gehen“, so Lewandowski.

Gerne würde sich das kleine Unternehmen vergrößern, denn die jetzt genutzten Räume in einem 140 Jahre alten Haus sind recht eng. Platz ist weder für einen Besprechungsraum, noch für ein Lager. So schaut man sich schon seit Längerem nach Alternativen um. Eine Option wäre unter Umständen ein Neubau in dem geplanten Gewerbegebiet in Neukammer. Doch bis dort Baurecht herrscht, kann es noch dauern.

Ein anderes Problem ist die Parksituation in der Altstadt. Michael Gauert wünscht sich ein Handwerkerticket, das einmal im Jahr bezahlt wird. Da konnte ihm aber Bürgermeister Manuel Meger (LWN) keine Hoffnung machen. „Das würde sonst ausufern“, meinte er. Denn etwa auch von Pflegefirmen gäbe es solche Anträge. Tatsächlich habe man nur wenige Handwerkerplätze an der Kirche.

Von Andreas Kaatz