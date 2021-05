Nauen

Förster Thomas Meyer ist naturgemäß viel im Nauener Stadtwald unterwegs. Doch schon seit geraumer Zeit hat er immer wieder Grund, sich zu ärgern. Denn Müllfrevler verschandeln regelmäßig den Wald, laden Bauschutt ab.

„Da ist viel kriminelle Energie im Spiel. Vor Kurzem erst habe ich die Reste eines Schwimmbades samt Fundament und Betonrändern im Wald entdeckt. Lauter Big Bags mit Betonteilen, teils zwei mal zwei Meter groß, so Meyer. „Das kann man nur mit einem Lkw anliefern und mit einem Kran abladen.“ Aber auch Dachpappe oder riesige Styroporblöcke finden sich regelmäßig zwischen Sträuchern und Bäumen.

Einfahrten werden blockiert

Als wäre die illegale Ablagerung an sich nicht schon schlimm genug, entsteht noch ein weiteres Problem: „Oft sind dadurch die Wege blockiert, können nicht mehr befahren werden. Einmal waren drei Einfahrten hintereinander blockiert und das für zwei bis drei Wochen – bis die Forst den Müll abtransportiert hat.“ Wenn dann die Feuerwehr in den Wald muss, kann es im wahrsten Sinne des Wortes brenzlig werden.

Ähnliche Erfahrungen macht auch Jäger Andreas Goldhorn. Er stellt dem Wild auf drei Flächen im Stadtwald nach. Dabei entdeckt er auch immer wieder illegale Müllablagerungen. „An einem Abend konnte ich sehen, wie ein Transporter in den Wald hineinfahren wollte. Als der Fahrer mein Auto sah, kehrte er sofort um. Möglicherweise wollte er auch Müll abladen.“ Seiner Ansicht nach müssten die Zufahrten mit großen Metallschranken versperrt werden.

Vor allem Gewerbemüll

Bei Facebook hatte er jetzt wieder Bilder von Müllbergen im Wald gepostet. „Vielleicht werden die Leute dadurch sensibilisiert und achten dann mehr darauf, wenn Müll im Wald abgeladen wird. Vielleicht kriegt man dann auch mal die Verursacher.“ In einer WhatsApp-Gruppe schicken sich die Jäger untereinander die Bilder von Müllstandorten zu und leiten sie an die Stadt Nauen weiter.

Dort ist Jörg Meyer für den Stadtwald zuständig. „Wir haben in letzter Zeit wieder sehr viel mit dem Thema zu tun. Dabei geht es vor allem um Gewerbemüll“, sagt er. „Da entsorgen sich eindeutig Dachdecker oder auch Gartenbaufirmen“, wie er anhand der Funde meint. So werden unter anderem Dachpappe und Asbestplatten entdeckt. Selbst Autositze findet man in großen Mengen sowie weitere Kfz-Teile. Jedes Mal seien es gleich fünf bis sechs Tonnen.

Ordnungsamt kontrolliert

„Es nimmt kein Ende. Wir fahren jetzt schon mit dem Ordnungsamt deutlich mehr durch den Wald. Aber es ist wirklich ein Problem, die Verursacher zu finden. Man muss sie auf frischer Tat erwischen. Für mich sind die Müllablagerungen eindeutig ein Verbrechen“, sagt Meyer.

Für die Firmen sei es eine reine Gewinnoptimierung. Entsorgt werden müsse der Müll dann auf Kosten des Steuerzahlers, angeordnet vom Landesforst. Dort lehne man die Aufstellung der Metallschranken, die man abschließen könnte, ab, bedauert der Stadtmitarbeiter.

Nahe der Autobahnen

Wie Meyer sagt, gebe es das Problem in Nauen aber nicht nur im Stadtwald, sondern beispielsweise auch bei Börnicke oder Groß Behnitz – immer in der Nähe von Autobahnen oder Hauptstraßen. Um die illegale Müllentsorgung einzudämmen, würde sich Meyer wünschen, dass etwa Dachdeckerarbeiten anzeigepflichtig sind.

„Dann müssten die Firmen auch einen Entsorgungsnachweis vorlegen.“ Oft findet er zudem Bauschutt in Big Bags vom Landkreis. Seiner Ansicht nach sollten die Behälter eine Registrierungsnummer erhalten und bei der Ausgabe die Personalien festgehalten werden.

Stadt fehlt die Unterstützung

Ein Teil der Ablagerungen gehe auf das Konto sogenannter Wanderarbeiter, die billig ihre Leistungen anbieten, so Meyer. Aber er geht davon aus, dass es auch Firmen aus Brandenburg sind, die sich auf illegale Weise ihres Mülls entledigen.

Für die Stadt Nauen sind die illegalen Müllablagerungen – nicht nur in Wäldern – seit Jahren ein riesiges Problem. Sie fühlt sich vom Landkreis als Abfall- und Bodenschutzbehörde zu wenig unterstützt.

Der Vorwurf: Der Landkreis Havelland nutzt sein Potenzial und seine ihm eingeräumten Befugnisse bei der Vermeidung und Bekämpfung von herrenlosen Abfallablagerungen im Innen- und Außenbereich der Gemeinde nicht aus. Gespräche mit dem Landkreis zu dem Thema in der Vergangenheit seien bisher ergebnislos geblieben.

Offener Brief an den Kreistag

So solle der Landkreis im Kampf gegen die Ablagerung herrenloser Abfälle, insbesondere gewerblicher Art, stärker die vorhandenen rechtlichen Mittel ausnutzen und mit den örtlichen Ordnungsbehörden intensiver zusammenarbeiten. So steht es im Beschluss der Nauener Stadtverordneten, mit dem sie einen offenen Brief an die Mitglieder des Kreistages verabschiedet haben.

Über den Kreistag solle zudem die Kreisverwaltung aufgefordert werden, „als kreisliche Ordnungsbehörde die Koordinierung der mit herrenlosen Abfällen befassten Behörden zu übernehmen und eine überregionale Zusammenarbeit der örtlichen Ordnungsbehörden zu befördern“.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Denn die Ahndung der von der Stadt festgestellten Verstöße könne zuständigkeitshalber nur durch die Abfallbehörde umgesetzt werden, was im Fall der Wanderarbeiter 2020 nicht umgesetzt worden sei, heißt es in dem Brief.

Von Andreas Kaatz