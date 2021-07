Nauen

Leserin Martina Dube aus Nauen hat die Welt nicht mehr verstanden. Täglich liest sie überall, dass sich die Leute gegen Corona impfen lassen sollen, denn eine Impfmüdigkeit mache sich breit. Doch in der Praxis könnte es teilweise auch andere Gründe für die ausstehende Zweitimpfung geben.

Konkret geht es um den Fall ihres Lebenspartners. So haben beide Mitte Mai die Erstimpfung erhalten und sollten die zweite am 25. Juni bekommen. Sie selbst konnte diese auch in Anspruch nehmen, jedoch nicht der Lebenspartner. „Nach der ersten Impfung bekam mein Lebenspartner die Gürtelrose, vermutlich als Folge der Impfung. Am 25. Juni waren wir dann beide im Impfzentrum in Potsdam. Doch wegen seiner Erkrankung konnte er nicht geimpft werden. Wir sollten später unter 116117 einen neuen Termin für ihn erhalten“, sagt sie.

Kein neuer Termin

Doch dann die Überraschung: Als die Entzündung abgeklungen war und sie bei der Hotline anrief, bekam sie zu hören, dass das Zeitfenster, in dem eine zweite Impfung noch möglich gewesen wäre, nun abgelaufen und die Frist überschritten sei. Somit könne er nicht mehr zum zweiten Mal geimpft werden. Die Dame am Telefon empfahl, sich zur Klärung ans Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam zu wenden.

„Ich war echt wütend“, sagt Martina Dube. Denn dann folgte eine Telefonodyssee. „Am Telefon im Klinikum verwies man mich ans Gesundheitsamt.“ Aber auch dort sei man hilflos gewesen.

„Ich nehme an, dass auch etliche andere Menschen den zweiten Termin aus ähnlichen, krankheitsbedingten Gründen nicht wahrnehmen konnten“, vermutet sie und sieht auch darin einen Grund für allgemein weniger Zweitimpfungen im Lande als erhofft. Nun fragt sie: „War jetzt der erste Termin umsonst? Für diesen Fall muss es doch einen Plan B geben.“

„Zeitfenster gibt es nicht“

Die MAZ fragte bei der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin Brandenburg (KVBB) nach, wie die Menschen sich in solch einem Fall verhalten sollen. „Ein solches Zeitfenster gibt es nicht. Wenn der Mitarbeiter des Callcenters diese Aussage getroffen hat, dann war sie leider falsch. Die Zweitimpfung soll auf jeden Fall erfolgen – auch wenn der eigentlich vorgesehene Abstand überschritten war“, heißt es von der KVBB.

Auf dieses Prozedere weise auch die Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut hin. „Die 116177 ist der richtige Ansprechpartner für die Neuvermittlung eines ausgefallenen Zweitimpftermins im Impfzentrum.“

In der Regel würden über die 116117 die Impftermine nur paarweise vergeben. Es bestehe jedoch auch die Möglichkeit, einzelne Zweitimpftermine zu buchen, in Fällen wie dem angesprochenen. „Dafür bekommen die Mitarbeiter der 116117 im Buchungssystem ein bestimmtes Kontingent an einzelnen Zweitimpfterminen freigeschaltet“, so die KVBB.

Der Lebenspartner von Martina Dube hat zwischenzeitlich eine andere Lösung gefunden. Beim Hausarzt wurde ihm unlängst die zweite Impfung verabreicht.

Von Andreas Kaatz