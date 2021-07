Nauen

Claudia Wukasch kann es kaum erwarten, dass der „Kindergarten der Sinne“ an der Nauener Schillerstraße öffnet. Schon die Grundsteinlegung im Oktober vergangenen Jahres sehnte sie herbei. „Obwohl nur die Bodenplatte zu sehen war, habe ich in Gedanken bereits die Räume eingerichtet“, sagt sie. Die 50-Jährige wird die Kita, die von der Johanniter-Unfallhilfe betrieben wird, künftig leiten.

Eröffnet werden soll die Einrichtung für insgesamt 171 Kinder offiziell am 30. Juli. Die ersten Kinder kommen aber schon ab 26. Juli zur Eingewöhnung. Bis dahin soll der Bau nahezu abgeschlossen sein. Im Moment befindet man sich im Endspurt. So sind in einigen Räumen noch Malerarbeiten zu erledigen und auch an den Fußböden gibt es noch etwas zu tun. Draußen gräbt der Bagger ein riesiges Loch für das Regenwasser.

An der Gummistiefel-Wand: Claudia Wukasch (l.) mit ihrer Stellvertreterin Mareen Siemon-Wenzel. Quelle: Andreas Kaatz

Claudia Wukasch verfolgt und begleitet den Bau seit Wochen. „Eigentlich bin ich hier zu Hause“, sagt sie schmunzelnd. Schon früh am Morgen geht es los. „Da rufen die ersten Firmen an, andere warten schon, wenn ich da bin. Zwischendurch kommen auch Eltern oder die Handwerker fragen, wo das oder das angebracht werden soll. Dies ist aber alles positiver Stress“, sagt sie.

Spielgeräte sind montiert

Denn das Ende ist nun langsam abzusehen, die Kita nimmt immer mehr Gestalt an. Auch auf dem Außengelände sieht es jetzt schon eher nach Kita aus als noch vor ein paar Wochen. Die Spielgeräte sind montiert – sowohl für die Kleinen als auch für über Dreijährigen. Die werden mit Sicherheit keine Langeweile haben, etwa wenn sie den Seil- und Klettergarten nutzen. Den werden die Kinder ganz ohne Hilfe besteigen können.

Langweilig wird es den Kindern nicht. Quelle: Andreas Kaatz

Gemeinsam mit Thomas Meeth von der Hersteller-Firma Playteam geht Claudia Wukasch die Geräte noch einmal ab. Sie ist mit dem Ergebnis zufrieden. „Es war wirklich eine gute Zusammenarbeit, auch mit der Firma Aurednik, die die Geräte geliefert hat“, sagt sie. Und dass der Robinien-Pfeiler am Seil- und Klettergarten eine buckelige Oberfläche hat, ist kein Problem, ganz im Gegenteil. „Der ist so, wie das Leben auch ist. Die Kinder können die Oberfläche erfühlen“, sagt die Leiterin.

Schaukel selbst getestet

Eine weitere Spielkombination, ein kleiner Wasserspielplatz mit Sonnenschutz und eine Nestschaukel komplettieren den Bereich für die älteren Kinder. Die Schaukel hat Claudia Wukasch natürlich selbst getestet. „Wenn ich bei meinen privaten Fahrradtouren eine Nestschaukel sehe, probiere ich sie gerne aus“, verrät sie. „Aber die hier ist besonders bequem.“

Endspurt: Noch wird eifrig geschraubt. Quelle: Andreas Kaatz

Sie findet es auch wichtig, dass der Bereich zwischen den älteren und den kleinen Kindern künftig nicht durch einen Zaun getrennt ist, sondern nur optisch durch einen Grünbereich. Hinter dem Haus wird der Garten der Sinne angelegt, in dem sich die Kinder als Gärtner betätigen oder das Insektenhotel beobachten können. „Das ist Teil des Gesamtkonzeptes“, sagt Jessica Schulz von den Johannitern. Da das Thema Nachhaltigkeit mit aufgegriffen wurde, gebe es eine Förderung für die gärtnerischen Elemente. Eine Infrarot-Sauna ist ebenfalls noch geplant im hinteren Bereich.

Viel Tageslicht

In dem zweigeschossigen Kita-Bau ertappt sich Claudia Wukasch immer wieder dabei, dass sie das Licht ausschalten will. Denn in den Räumen ist es ausgesprochen hell. „Wir brauchen so gut wie kein künstliches Licht.“ Dafür sorgen in der oberen Etage unter anderem die Oberlichter und überall im Haus die großen Fensterflächen, die bis zum Boden reichen. „So können auch die Krippenkinder den ganzen Tag sehen, was draußen los ist.“

Die Räume sind teilweise schon eingerichtet. Quelle: Andreas Kaatz

Die Kinder verbringen die Zeit in so genannten Heimatbereichen. Jeder hat eine andere Farbe, ist anders ausgestattet. Wobei die Kinder auch wechseln können. Den Erziehern stehen zudem Themenwagen zur Verfügung. Da geht es etwa um Sport, darstellendes Spiel, Gestalten oder Sprachen. Kleine Handwerker kommen in der neuen Kita ebenso zum Zuge wie angehende Schauspieler oder Köche. Und wird einem alles mal zu viel, geht es in den Raum der Stille. Mit Wasser gefüllte Klangschalen übertragen ihre Vibrationen auf die Kinder. „Sie fühlen den Ton“, sagt die Leiterin.

Mehr als 90 Kinder angemeldet

Mehr als 90 Kinder sind bereits angemeldet, für mehr als 20 aus dem U3-Bereich liegen Betreuungsverträge vor. Künftig werden in der Kita bis zu 35 Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, ebenso wie zwei Hauswirtschaftskräfte und ein Hausmeister. Elf Erzieher sind derzeit schon eingestellt, weitere können sich bewerben. Claudia Wukasch sucht Interessenten, die gern im Team arbeiten und Ideen haben.

Viel Licht und eine Bühne: Hier dürfen die Kinder mal so richtig Theater machen. Quelle: Andreas Kaatz

„Es gibt zwar ein fertiges Konzept, aber wir können weiterhin daran arbeiten“, sagt sie. Nicht jeder sei für den Job geeignet, „letztlich muss es auch wirklich passen“. Bei Mareen Siemon-Wenzel hat es gepasst. Sie kam aus Hamburg nach Nauen und hat sich gezielt für diese Kita beworben. Sie wird als stellvertretende Leiterin tätig sein. „Wenn man Lust, sich einzubringen und zu gestalten, dann ist man hier richtig“, meint sie.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die neue Kita pünktlich öffnen kann, ist nicht selbstverständlich. Denn danach sah es eine Weile nicht aus. Wie berichtet, gab es Probleme zwischen der Stadt und dem Erschließungsträger der neuen Straße, über die die Kita angebunden wird. Doch diese konnten gerade rechtzeitig ausgeräumt werden.

Von Andreas Kaatz