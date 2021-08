Nauen

45 Jahre lang ist Jürgen Nickel jeden Morgen um 2 Uhr aufgestanden. Danach ging es zur Arbeit in die Nauener Bäckerei, damit die Kunden ein paar Stunden später warme duftende Brötchen fürs Frühstück kaufen konnten. Als dann 2001 mit dem aktiven Arbeitsleben Schluss war, stand der Wecker auf 8 Uhr. „Das Aufstehen zu der Zeit fiel mir aber nicht schwer“, sagt der heute 80-Jährige.

Für ihn gibt es jetzt mal wieder etwa zu feiern. Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, kam zu Besuch und überreichte ihm den Diamantenen Meisterbrief. Denn vor 60 Jahren hatte Jürgen Nickel seinen Meisterabschluss im Bäckerhandwerk gemacht.

Lange Zeit Obermeister der Innung

„Sie haben damals auch den Job als Obermeister der Bäckerinnung übernommen und damit Flagge gezeigt und Verantwortung übernommen. Sie haben Ihren Berufskollegen unterstützend unter die Arme gegriffen. Und wir sind Ihnen auch ganz besonders dafür dankbar, dass Sie sich mit Ihrem Betrieb in der Berufsausbildung engagiert haben“, so Bührig.

Mehr als 30 Lehrlinge wurden im Laufe der Zeit in der Bäckerei Nickel ausgebildet. Glückwünsche kamen auch vom Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Havelland Rainer Deutschmann sowie vom Obermeister der Bäckerinnung Olaf Kreuschner.

Der jüngste Bäckermeister im Bezirk

„Ich war damals mit 20 Jahren der jüngste Bäckermeister im ganzen Bezirk Potsdam“, sagt Jürgen Nickel stolz. Schon der Vater war Bäcker gewesen, 1968 übernahm er das Geschäft . Eigentlich wollte Jürgen Nickel Schlosser werden, doch seine Mutter hatte etwas dagegen und keine Lust, verölte Schlossersachen zu waschen.

Jürgen Nickel hat den Bäcker-Job immer gerne gemacht, sprach aber von einer „Muss-Leidenschaft“. Denn der elterliche Betrieb musste weitergeführt werden, nunmehr in vierter Generation. Immerhin haben die Nickels in Nauen eine lange Tradition.

1912 ging es in die Mittelstraße

Der Betrieb wurde 1852 gegründet, zog 1912 in die Mittelstraße. Der Laden dort ist aber mittlerweile wegen zu großer Konkurrenz geschlossen worden, jetzt wird nur noch im Altstadtcafé in der Marktstraße verkauft. Das hatte er 1996 als zweites Standbein eröffnet. Dort gibt es auch Frühstück und Mittagessen.

Mit der Rohstoffversorgung zu DDR-Zeiten konnte er zufrieden sein. „Wir haben eigentlich alles bekommen, außer Marzipan und gute Schokolade. Aber wir hatten zu Weihnachten ausreichend Rosinen“, sagte Jürgen Nickel, dessen Spezialität immer auch die Torten, insbesondere Hochzeitstorten, und Baumkuchen war. Torten haben bis heute einen hohen Stellenwert im Familienunternehmen, das Sohn Holger seit 2002 fortführt.

Neue Technik wurde angeschafft

Dann kam die Wende und auch die Bäckerei Nickel musste sich den neuen Zeiten anpassen. Schon kurz nach der Währungsunion hatte der Bäckermeister die ersten beiden Westbacköfen erworben. Hinzu kamen vier weitere Geräte, Teigkneter und Rührmaschinen.

„Wir mussten jetzt viel mehr Sorten an Brot und Brötchen produzieren“, sagt Jürgen Nickel. 15 bis 20 Brötchensorten befanden sich morgens in der Auslage. Doch es dauerte nicht lange, und die Luft-Brötchen aus dem Westen waren nicht mehr ganz so nachgefragt. „Die Leute wollten wieder die DDR-Brötchen, bei denen man etwas zwischen den Zähnen hat“, sagt Nickel, der im Laufe der Zeit mehr und mehr Umsatz unter anderem an die Discounter verloren hat.

Einmal am Tag zum Altstadtcafé

Noch heute ist der Senior täglich im Altstadtcafé zu finden, sagt „Guten Tag“ und trinkt einen Kaffee oder Espresso. „Ich habe immer noch Interesse daran, was alles so passiert“, sagt er. Und er geht seinem Hobby nach, sorgt für die Bepflanzung auf dem Hof des Altstadtcafés.

In Coronazeiten ist dies manchmal schwierig. „Ich habe im Frühjahr 200 Tulpenzwiebeln gesetzt und keiner hat sie gesehen, weil ja zu war“, sagt Jürgen Nickel bedauernd. In zwei Jahren will Raph Bührig wiederkommen und Jürgen Nickel den zweiten diamantenen Meisterbrief überreichen. Denn er ist nicht nur Bäcker-, sondern auch Konditormeister.

Von Andreas Kaatz