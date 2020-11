Nauen: Jugendlicher mit Pyrotechnik muss für Schäden gerade stehen

Nauen

Drei Fensterscheiben und die Briefkastenanlage einer Firma in der Gartenstraße in Nauen wurden am Mittwochnachmittag (18. November) durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Eine Zeugin folgte dem jungen Mann, welcher die Pyrotechnik geworfen und sofort die Flucht ergriffen hatte, während eine Mitarbeiterin die Polizei verständigte. Mit Hilfe der beherzten Zeugin konnten Polizisten den 18-Jährigen in Begleitung von drei weiteren Jugendlichen schließlich in der Dammstraße in Nauen feststellen.

Weitere Pyrotechnik wurden von den Jugendlichen an die Polizeibeamten übergeben. Die Feuerwerkskörper wurden sichergestellt und die noch minderjährigen Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren an Erziehungsberechtigte übergeben. Am Tatort wurden Spuren gesichert und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Jugendlichen werden sich nun für den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro verantworten müssen.

Von MAZonline