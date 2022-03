Nauen: Kandidaten für Seniorenrat gesucht

Nauen

Turnusmäßig endet im Januar 2023 die Amtszeit des amtierenden Seniorenrates in Nauen. Dies ist zwar noch eine Weile hin, vorher jedoch steht die Neuwahl des Rates an. Deshalb werden schon in diesem Jahr Kandidatinnen und Kandidaten gesucht, wie die Verwaltung nun mitteilte. Die Wahl der Mitglieder durch die Nauener Stadtverordnetenversammlung erfolgt voraussichtlich im November 2022. Bis zum 15. September können sich interessierte Kandidatinnen und Kandidaten ab sofort bei der Stadt Nauen für das Ehrenamt bewerben.

Seniorenrat für Nauen und die Ortsteile

Der Seniorenrat ist die überparteiliche und unabhängige Interessenvertretung der in Nauen und den Ortsteilen wohnenden Seniorinnen und Senioren. Er bildet das Bindeglied zwischen den älteren Bürgerinnen und Bürgern, der Verwaltung und den Stadtverordneten und bietet der älteren Generation damit die Möglichkeit, ihre Anliegen gebündelt in die Meinungsbildungsprozesse einzubringen. Hierzu kann der Seniorenrat auch Mitglieder in die Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung entsenden. Die regionale Einbindung erfolgt durch die Vernetzung mit anderen Seniorenvertretungen.

Informationen und gesellige Teilhabe für Senioren

Darüber hinaus bietet der Seniorenrat Informationen und gesellige Teilhabe für Seniorinnen und Senioren, in dem er eigene Veranstaltungen organisiert und ehrenamtliches Engagement unterstützt sowie selbst ehrenamtlich aktiv ist. Für den Austausch mit der jüngeren Generation sorgt derzeit eine Patenklasse an einer Nauener Grundschule. Dem ehrenamtlich arbeitenden Gremium gehören laut Hauptsatzung der Stadt Nauen sieben Mitglieder an, die mindestens 60 Jahre alt sein müssen und ihren Hauptwohnsitz in der Kernstadt Nauen oder den Ortsteilen haben.

Der Seniorenrat tagt monatlich. Einmal im Quartal führt er zudem eine öffentliche Sitzung durch, deren Termin im Amtsblatt der Stadt Nauen bekannt gemacht wird.

Wer sich für eine Kandidatur interessiert oder mehr über die Arbeit des Seniorenrates wissen möchte, kann sich an die aktuelle Vorsitzende des Seniorenrates, Ute Krüger, oder an die Seniorenbeauftragte der Stadt Nauen, Yvonne Prochnow wenden. Sie sind beide unter der Telefonnummer 03321/40 82 44 zu erreichen.

Von MAZonline