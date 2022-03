Nauen

Wenn große Stürme übers Land gezogen sind, dann fährt Nauens Stadtförster Thomas Meyer nicht ohne zwei wichtige Utensilien zur Kontrolle in den Forst: Motorsäge und voller Benzinkanister. Denn erfahrungsgemäß kommt er nicht allzu weit auf den Waldwegen, umgefallene Bäume beenden die Fahrt erst einmal ganz schnell.

Dann heißt es anzupacken, so wie jetzt auch nach den jüngsten Sturmereignissen. „Ich hatte drei bis vier Tage mein eigenes Fitnessstudio gehabt“, sagt Meyer schmunzelnd. Nach dem Schnitt mit der Motorsäge mussten die Baumstücke zur Seite geräumt werden, alles mit Muskelkraft. Da, wo das nicht ausreichte, diente der hochbeinige Pkw als Rückefahrzeug. „Es ging vor allem darum, die Hauptwege freizuschneiden“, sagt Meyer. Auch Bäume, die schräg über den Wegen hängen, müssen aus Sicherheitsgründen entfernt werden.

Ein Viertel der jährlichen Einschlagsmenge

Mittlerweile hat er sich einen Überblick über die Schäden verschafft. „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und nur durchschnittlich betroffen. Die umgefallenen 500 bis 600 Festmeter sind überschaubar. Andere Regionen weiter nördlich, auch in Mecklenburg-Vorpommern, sind deutlich stärker in Mitleidenschaft gezogen worden“, sagt der Stadtförster.

Sturmschäden im Stadtwald Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

Die verlorene Menge entspreche etwa einem Viertel der jährlichen Holzeinschlagsmenge. Die meisten Bäume sind glücklicherweise aufgrund des feuchten Bodens mitsamt dem Wurzelteller umgefallen. So lassen sie sich vermutlich noch einigermaßen gut vermarkten. Anders sieht es bei Bäumen aus, die einfach abgebrochen sind.

Ein typisches Bild für den Forst

Jetzt muss Thomas Meyer schauen, wohin er den Harvester beordert, wenn er ihn denn bekommt. Denn die Maschinen haben auch in anderen Kommunen gut zu tun. Aber nicht überall im Nauener Stadtforst lohnt es, den Harvester einzusetzen – etwa wenn nur ein oder zwei Bäume in einem Bestand auf dem Boden liegen. Doch auf einer recht freien Fläche mit vielen umgestürzten Bäumen, die der Förster als ein Beispiel für Sturmschäden zeigt, wird die Technik ausreichend Arbeit haben, wie er sagt. Da geht es um rund 100 Festmeter, vor allem um Kiefern.

Meyer bezeichnet dieses Areal, auf dem viele einzeln stehende Bäume umgekippt sind, als ein mittlerweile typisches Bild für den Forst. „Das ist eines der vielen Löcher, die durch Windwurf, Dürre und den Borkenkäfer in den vergangenen vier Jahren entstanden sind. Der Wald wurde dadurch stark ausgelichtet.“

Lärchen fielen Borkenkäfer zum Opfer

Rund 80 Prozent des früheren Bestandes auf dieser Fläche waren Lärchen, die dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind. Übrig blieben Kiefern und Birken, denen plötzlich der Windschutz fehlte, was sie nicht gewohnt waren. Und so hatten die Sturmtiefs Ylenia, Zeynep und Antonia teils leichtes Spiel, um viele Bäume ins Wanken zu bringen und umzustürzen.

Sturmschäden im Stadtwald Nauen. Quelle: Andreas Kaatz

„Wir wollen keinen Kahlschlag, aber der kommt dadurch alleine. Den Kiefern, die die Dürre überstanden haben, wurde jetzt zum Verhängnis, dass sie sehr viele Nadeln hatten“, sagt Thomas Meyer. Dadurch boten sie den starken Winden eine gute Angriffsfläche. Er hätte sich auch deshalb gewünscht, dass mehr einzelne Bäume stehengeblieben wären, damit sie mit ihren Samen für Naturverjüngung sorgen können auf den Freiflächen, auf denen es in den nächsten 30 Jahren nichts zu ernten geben wird.

Waldkanten sind entstanden

Auch an anderen Stellen im Stadtwald haben Dürre, Windwurf und Borkenkäfer in den vergangenen Jahren große Schneisen in den Wald geschlagen. Dadurch sind zahlreiche Waldkanten entstanden, die Stürmen nun besonders ausgesetzt sind. Bei den drei aufeinander folgenden Stürmen im Februar sind vor allem Kiefern umgekippt, von denen es im Stadtforst von Nauen am meisten gibt. Aber vereinzelt sind auch Buchen und andere Laubbäume sowie eine trockene Eiche umgestürzt.

Alles in allem kann Stadtförster Thomas Meyer mit den Folgen der drei Stürme noch zufrieden sein. „Bei den Stürmen im Herbst des Jahres 2017 war es deutlich schlimmer. Da brauchten wir den Harvester alleine schon dafür, um die Wege freizuschneiden“, sagt er.

Von Andreas Kaatz