Nauen

Den Arztkittel lässt Peter Dietrich lieber im Schrank, wenn er seine kleinen Patienten empfängt. Denn nicht jedes Kind geht gern zum Kinderarzt. Vor allem, wenn es vielleicht noch die letzte Spritze unangenehm in Erinnerung hat.

„Die Kinder regen ja schon die Geräte wie Stethoskop oder Spatel auf, da sie diese mit dem Arzt verbinden. Deshalb praktiziere ich eher in der normalen Kleidung“, sagt der 64-Jährige. Das sorgt auf beiden Seiten für weniger Stress.

Letzte Sprechstunde Ende Juni

Doch allzu viele Termine wird es bei ihm nicht mehr geben. Denn Peter Dietrich geht demnächst in den Ruhestand. Ende Juni wird er seine letzte Sprechstunde haben. Dann sind 29 Jahre als niedergelassener Kinderarzt in Nauen Geschichte. Im Mai 1993 hatte er das erste Mal Patienten empfangen, damals noch in der alten Poliklinik in der Ketziner Straße.

„Es war eine gute Zeit“, blickt Peter Dietrich, der momentan der einzige niedergelassene Kinderarzt in Nauen ist, auf die vielen Jahre zurück. Tausende Mädchen und Jungen sind in den knapp drei Jahrzehnten durch seine Hände gegangen.

Er kennt viele Familien in Nauen

Oftmals hat er schon die Eltern der kleinen Patienten, die heute zu ihm kommen, behandelt. „Ich kenne sehr viele Familien. Mit manchen gibt es einen sehr vertrauensvollen Umgang und das schon über Jahre. Das macht das Arbeiten in der Kinderheilkunde im ambulanten Bereich sehr schön“, sagt er.

Geboren ist Peter Dietrich in Berlin, dort hat er bis 1987 auch studiert. „Ich wollte eigentlich immer Kinderchirurg werden, aber das hatte wegen des damaligen Chefarztes nicht geklappt“, sagt er. Er sollte stattdessen Allgemeinchirurg werden. Was aber Dietrich nicht wollte. Letztlich kam er über die Charité, die sein Ausbildungsträger war, zur Kinderheilkunde. Im Sommer 1992 beendete er die Facharztausbildung.

Zusätzlich noch eine Psychotherapie-Ausbildung

Damit geriet er zeitlich in die Phase der großen Umstrukturierungen in Folge der Wende. Viele Ärzte ließen sich nieder. Diesen Weg wollte Dietrich eigentlich nicht gehen, aber schließlich entschied er sich doch dafür. Später absolvierte er noch eine Psychotherapie-Ausbildung, weil es ihn zum einen interessierte und zum anderen seine Sicht auf das Fachgebiet erweiterte, wie er sagt.

„Die ersten Jahre als niedergelassener Arzt hatte ich dann noch nicht ganz so viele Patienten. Es war schon mächtig auf Kante genäht, meine Praxis war relativ klein. Aber die Zahl der Patienten nahm dann von Jahr zu Jahr zu und heute ist es eher überdurchschnittlich“, sagt der Kinderarzt.

Viele Akutpatienten kommen

Denn während der Quartalsdurchschnitt im Land Brandenburg laut Zahlen von 2020 bei rund 1050 Patienten liege, habe er als einziger Kinderarzt im Ort immer so 1350 bis 1400 – verbunden mit einer dauerhaft hohen Arbeitsbelastung und reichlich Zeitdruck. Denn viele Akutpatienten werden bei ihm vorstellig.

Die Rahmenbedingungen für seine Arbeit waren nicht immer optimal. Wie Peter Dietrich rückblickend sagt, habe ihn in der Vergangenheit häufig die Gesundheitspolitik des damaligen Ministers Jens Spahn geärgert. Die sei über die Köpfe der Ärzte hinweg erfolgt.

Kritik an Terminservicestellen

„Das betrifft unter anderem die Art und Weise, wie die Digitalisierung am Nutzen von Arzt und Patient vorbei durchgeführt wurde.“ Aber auch die Terminservicestelle stößt bei ihm auf Kritik, „weil man als Arzt die Kontrolle über den Patientenstamm verliert“, sagt er.

In solchen Momenten des Ärgers gibt es dann aber auch wieder Lichtblicke, für die ausgerechnet seine kleinen Patienten sorgen. „Viele Kinder sind dankbar und manche bringen auch ein Bild mit in die Sprechstunde, welches sie selbst gemalt haben.

Ein buntes Herbstblatt als Dankeschön

Oder sie kommen mit einem bunt gefärbten Herbstblatt als Dankeschön. Einige erzählen mir dann auch, was sie in der Kita erlebt haben, und da fühlt man sich dann schon als Vertrauter“, sagt Peter Dietrich, der es bei seinen Patienten zu 90 Prozent mit Erkältung und Durchfall zu tun hat.

„Es hat schon seinen Reiz, wenn man über die vielen Jahre sieht, wie sich die Persönlichkeiten entwickeln“, sagt der Mediziner über seine Zeit in Nauen. Eine Herausforderung sei immer auch die Dreiecksbeziehung Arzt, Eltern und Kind. Davon, wie harmonisch diese funktioniert, hänge nicht selten der Ausgang der Untersuchung beziehungsweise der Heilungserfolg ab.

Budgetierung setzt den Ärzten Grenzen

Nicht immer bekommt er aber von den Eltern die nötige Unterstützung, wenn das Kind mal nicht so mitspielt. Und auch nicht jeder bringt Verständnis dafür auf, dass ihm die Budgetierung – etwa bei Medikamenten – Grenzen setzt.

Was er machen wird, wenn er im Ruhestand ist, das weiß Peter Dietrich auch schon. „Ich lese viel, aber ich treibe auch viel Sport, gehe Joggen. Und ich freue mich schon aufs Kite-Surfen, was ich bisher nur im Urlaub machen konnte. Denn dazu fahre ich in der Regel an die Ostsee. Doch jetzt habe ich bald mehr Zeit dafür“, sagt er.

Außerdem gebe es noch Haus und Garten. Und er geht auch deshalb beruhigt in den Ruhestand, weil er weiß, dass er einen Nachfolger hat, der sich um seine Patienten kümmern wird.

Von Andreas Kaatz