Nauen

Die Freude bei Heiner Grotjan währte nur kurz. Als die Stadt Nauen Ende Mai den neugebauten Abschnitt der Schillerstraße technisch abgenommen hat, schien der Weg frei zu sein für die Fertigstellung der neuen Kita hinter dem Aldi-Markt. Denn die Zeit drängt. Der Kita-Bauherr von der Firma Bonus Immobilien – Betriebs- und Verwaltungs GmbH hoffte, dass nun kurzfristig die Trink- und Abwasserleitungen angeschlossen werden können. Doch das ist bis heute nicht geschehen. Und wann es passieren wird, ist noch offen.

„Wenn wir nicht in dieser Woche eine Lösung finden, dann werden wir die Kita nicht rechtzeitig übergeben können“, sagt Grotjan. Denn nach jetzigem Stand sei geplant, dass die Johanniter als künftiger Betreiber in der zweiten bis dritten Juli-Woche die ersten Eltern mit ihren Kindern in Empfang nehmen wollen. Dazu sei notwendig, dass zwei Wochen vor der Übergabe an den Betreiber die Trink- und Schmutzwasserleitungen angeschlossen sein müssen. „Dann werden die Trinkwasserleitungen gespült und beprobt, so dass letztlich beim Ministerium die Betriebsgenehmigung für die Kita beantragt werden kann“, sagt Grotjan.

Mängel festgestellt worden

Zwischenzeitlich hat er ein Schreiben vom Wasser- und Abwasserverband Havelland (WAH) erhalten. Danach sieht dieser sich außerstande, die Anlagen schon jetzt vom Vorhabenträger Silke Fiedrich zu übernehmen, wie es im Erschließungsvertrag vereinbart ist.

Beim Abnahmetermin am 28. Mai seien laut WAH Mängel und Restleistungen festgestellt worden. So fehlte unter anderem neben einer Dokumentation der Nachweis der Keimfreiheit. So lange das nicht geklärt ist, „kann und wird der Verband keine Übertragung der Trink- und Schmutzwasseranlagen in seinen Bestand vornehmen und somit auch keine Genehmigung für die Inanspruchnahme der Anlagen erteilen“, heißt es im Schreiben.

Noch keine Unterlagen erhalten

WAH-Verbandsvorsteher Thomas Seelbinder versicherte: „Wir möchten selber den Anschluss so schnell wie möglich herstellen, um wieder einen weiteren Kunden zu haben. Aber wir werden nicht mit dem Leben und der Gesundheit der Kinder spielen. Ich muss garantieren, dass das Trinkwasser einwandfrei ist“, bekräftigte er. Somit werde eine Übername der Leitungen erst dann erfolgen, wenn alle Risiken ausgeräumt sind. Bisher habe er noch keine Unterlagen, auch nicht die zur Keimfreiheit, erhalten.

Heiner Grotjan indes würde sich wünschen, dass der Verband etwas mehr Entgegenkommen an den Tag legt. Der Kita-Bauherr hatte sich zwischenzeitlich schon um eine Zwischenlösung bemüht in Zusammenarbeit mit dem Nachbarn Aldi. So könnte von dort für eine gewisse Zeit das Trinkwasser bezogen werden. Auch ein Abwasseranschluss wäre möglich. „Dieser ist aber mit erheblichen Mehrkosten verbunden.“

Genehmigung fehlt noch

Grotjan hätte deshalb gern, dass er zumindest den Abwasserkanal schon an die reguläre Leitung anschließen kann. Doch da sieht Seelbinder vorerst keine Möglichkeit, denn auch bei der Abwasserleitung seien Mängel festgestellt worden. Und die vorübergehende Trinkwasserlösung sei möglich, aber da fehle ihm noch die Genehmigung des Eigentümers des Aldi-Grundstücks.

Spätestens bis 28. August müsse laut WAH der Übertragungsvertrag für die Leitungen mit Silke Fiedrich als Vorhabenträgerin geschlossen werden. Grotjan indes kann kaum glauben, dass es noch so lange dauern könnte. „Als wir den Antrag im September/Oktober 2020 gestellt hatten, hieß es nicht, dass es mit dem Trink- und Abwasseranschluss nicht klappen könnte. Der WAH hat eine Erschließungsverpflichtung. Dass er einen Vertrag mit einem Dritten hat, interessiert mich nicht“, so Grotjan.

Streit zwischen Stadt und Straßeninvestor

Ob es allerdings bis Ende August dauern wird mit der Übertragung der Leitungen an den WAH ist noch offen. Auf MAZ-Anfrage teilte Silke Fiedrich mit, dass mittlerweile die vom WAH angeführten „Mängel abgearbeitet sind“. Mehr wollte sie zum jetzigen Zeitpunkt zu dem Thema aber nicht sagen.

Grotjan indes hofft immer noch, dass die Beteiligten über ihren Schatten springen, sieht sein Kita-Projekt als Spielball. „Sonst müssen wir den Eltern sagen, dass die Eröffnung der Kita nicht rechtzeitig erfolgen kann, weil bestimmte Leute ihr schmutziges Spiel spielen.“

Es gibt Gegenwind

Damit bezieht er sich auf den Streit zwischen der Stadt und der Familie Fiedrich als Investor. Diese möchte nämlich unter anderem im Bereich Luchblick III Wohnungsbau realisieren. Allerdings gibt es heftigen Gegenwind. So hatte Bürgermeister Manuel Meger (LWN) keinen Hehl daraus gemacht, dass er eine Änderung des rechtskräftigen B-Planes Lietzowplatz ablehnt.

Dort sind jetzt nur Einfamilien- und Reihenhäuser vorgesehen, Familie Fiedrich indes möchte im Luchblick III Geschosswohnungen errichten und verspricht sozialverträgliche Mieten.

Um die Wogen etwas zu glätten, hatte die Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste einen Antrag in den Bauausschuss eingebracht. Danach solle Nauen die fertiggestellte und bereits technisch durch die Stadt abgenommene Schillerstraße im Abschnitt zwischen dem südlichen Eingang des Plangebietes Luchblick III und dem nördlichen Pumpwerk übernehmen.

Vertrauen sollte aufgebaut werden

Auch auf die Gefahr hin, dass sie gegebenenfalls selbst den Rückbau der Straße bezahlen muss, falls der B-Plan Luchblick III nicht durchgeht. „Für diese Vorgehensweise gibt es keinen Grund, außer dass man Vertrauen aufbaut“, räumte Raimond Heydt ein.

Ein Argument, das die anderen Ausschussmitglieder und auch die Bauverwaltung nicht überzeugte. Nach kontroverser Diskussion zog die Fraktion ihren Antrag wieder zurück. Zugleich einigte man sich darauf, ein erneutes Gespräch mit Familie Fiedrich anzustreben, um dann vielleicht zu einer Lösung zu kommen. Allerdings herrschte viel Skepsis. Das betrifft auch Silke Fiedrich. Wie sie meinte, müsse sie erst einmal darüber nachdenken, ob dies sinnvoll wäre.

Von Andreas Kaatz