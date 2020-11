Nauen

Mit elf Ja-Stimmen, einer Nein-Stimme und 13 Enthaltungen hat die Nauener Stadtverordnetenversammlung jetzt beschlossen, dass unverzüglich mit den Planungen und dem Bau eines kombinierten Gebäudes aus Kita und Dorfgemeinschaftshaus in der Waldsiedlung begonnen wird. Die dazu notwendigen Mittel sollen im Haushalt 2021 eingeplant werden. Zudem soll sich die Verwaltung nach eventuellen Fördermöglichkeiten erkundigen.

Treffpunkt für die Dorfbewohner

Den Antrag gestellt hatte die Fraktion aus SPD/Linke/Grüne und Bunte Liste. „Eine dezentrale Kita im Norden wird auch den Verkehr im Kernstadtbereich entlasten“, heißt es darin wörtlich. Zudem warten die Bewohner des Ortsteils schon lange auf ein Dorfgemeinschaftshaus und hoffen, dass dieses nun im Zusammenhang mit dem Bau einer Kita realisiert werden kann.

„Ein Dorfgemeinschaftshaus ist ein wichtiger Kristallisationspunkt für dörfliches Leben. Aktuell verfügt die Wahlbehörde über keine angemessene Örtlichkeit zur Durchführung von Wahlen und Abstimmungen im Ortsteil Waldsiedlung“, heißt es. Der Ortsbeirat hatte sich zuvor hinter den Beschlussantrag gestellt und über 200 Unterschriften aus dem Ort zur Unterstützung des Antrages vorgelegt.

Kita-Plätze fehlen

Der Fraktionsvorsitzende Robert Borchert sagt dazu in einer Pressemitteilung: „Der Sozialraum Nord ist mit nur einer Kita in Kienberg sehr schwach aufgestellt. Auch stadtweit fehlen aktuell Kita-Plätze. Durch den Bauboom werden in den kommenden Jahren mehrere hundert zusätzliche Kita-Plätze benötigt.“

Fraktionsgeschäftsführer Raimond Heydt ergänzte: „Viele Menschen im Ort fühlen sich vom Bürgermeister nicht ernst genommen und haben es satt, mit leeren Versprechungen hingehalten zu werden. Bereits im Juni 2018 hatte die Stadtverordnetenversammlung auf einen fraktionsübergreifenden Antrag hin den Bau einstimmig beschlossen.“

Von Andreas Kaatz