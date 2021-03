Nauen

Baumaßnahmen gehören seit Jahren zum Klinik-Alltag in Nauen mit dazu. Und ein weiteres Projekt nähert sich jetzt dem Ende. Seit geraumer Zeit wird die Notfallversorgung im Erdgeschoss des westlichen Flügels komplett umgebaut, erweitert und modernisiert. Die Eröffnung der Räume ist im Juni dieses Jahres geplant. Dann können die Patienten dort unter deutlich besseren Bedingungen als bisher behandelt werden.

Doch das nächste Bauvorhaben ist schon in Sicht und wird wohl auch das umfangreichste seit Errichtung der Klinik vor mehr als 20 Jahren sein. So soll zu den zwei bestehenden Gebäuderiegeln des Klinikbaus noch ein dritter hinzu kommen. Entstehen wird er auf der Ostseite, wo sich derzeit die Grünanlage befindet.

Aufstocken geht nicht

„Das ist die einzige Fläche, wo so etwas vom Platz her noch denkbar ist“, sagt Klinik-Sprecherin Babette Dietrich. Die vorhandenen Gebäude aufzustocken, gehe indes aus statischen Gründen nicht. Die Geschäftsführung hat das Vorhaben bereits mit dem Aufsichtsrat diskutiert, heißt es.

Zu den Gründen für so ein großes Bauvorhaben sagt Babette Dietrich: „Das Projekt ist aus den Erfahrungen des normalen Klinikgeschäftes, aber auch infolge der Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie entstanden. Wir brauchen künftig mehr Platz, um unter anderem eine feste Isolierstation einrichten zu können. Denn es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir von einer Infektionswelle heimgesucht werden“, sagt sie. Auf diese Weise werde dann auch vermieden, dass – so wie jetzt – Stationen kurzfristig umziehen müssen, um eine temporäre Isolierstation errichten zu können.

Nur noch Ein- und Zweibett-Zimmer

Doch das ist nicht die einzige Überlegung: „Wir streben auch grundsätzlich an, dass wir in der Klinik künftig nur noch Ein- und Zwei-Bett-Zimmer haben. Das soll Standard werden. Auch dafür brauchen wir weitere Räume, ebenso wie für Diagnostik und Therapie“, sagt Babette Dietrich. So könnte unter anderem die Psychiatrie, die derzeit in der zweiten Etage untergebracht wird, künftig ihren Platz im Erdgeschoss des Neubaus erhalten.

Ziel ist es zudem, dass die Klinik auch künftig ein Haus der kurzen Wege bleibt, sagt die Sprecherin. Dazu soll beispielsweise ein weiterer Fahrstuhl-Trakt gebaut werden. Vorgesehen ist, dass der dritte Gebäuderiegel in der gleichen Höhe errichtet wird wie die anderen. Wann er allerdings entstehen kann, ist noch offen.

Baubeginn frühestens 2024

„Erst einmal wollen wir die Etablierung der zusätzlichen ambulanten Angebote am Klinikstandort Rathenow abschließen, was gleichfalls mit Baumaßnahmen verbunden sein wird. Die Konzeption der Krankenhausentwicklung am Standort Nauen ist parallel dazu in Vorbereitung“, so die Sprecherin. „Vor Beginn der baulichen Umsetzung müssen wir das Vorhaben dann auch noch mit dem Landeskrankenhausplan und den zuständigen Behörden abstimmen.“ Frühestens 2024 könne mit der Umsetzung begonnen werden.

Zu den Kosten des Neubaus kann derzeit noch nichts gesagt werden. Um das Vorhaben finanzieren zu können, will sich die Havelland Kliniken Unternehmensgruppe um Fördermittel bemühen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass auch Eigenmittel eingesetzt werden müssen.

Onkologische Tagesklinik zieht um

Investiert werden muss aber auch schon vorher. Denn wenn die Notfallversorgung im Juni aus ihren provisorischen Räumen im östlichen Flügel ausgezogen ist, dann soll später im Erdgeschoss die onkologische Tagesklinik einziehen, die momentan im ersten Obergeschoss zu finden ist.

Außerdem soll im Erdgeschoss das Aufnahme- und Belegungszentrum, das vom Platz her begrenzt ist, weitere Räume erhalten. Dort werden für alle Fachkliniken beispielsweise die Termine für feststehende operative Eingriffe koordiniert, Sprechstunden organisiert und die Patienten letztlich auch aufgenommen.

Förderbescheid steht noch aus

Bauen will die Unternehmensgruppe aber nicht nur am und im Klinik-Gebäude in Nauen. So hofft man schon seit längerer Zeit auf einen Fördermittelbescheid für das zweite Gebäude der Pflegefachschule, das dringend benötigt wird.

„Bereits 2019 haben wir den Antrag eingereicht. Mündlich gab es schon ein positives Signal, aber einen Bescheid haben wir noch nicht“, sagt Babette Dietrich. Beantragt wurden 5,5 Millionen Euro. Das erste Schulgebäude, das 2019 eröffnet wurde, hatte die Unternehmensgruppe zusammen mit dem Landkreis noch aus der eigenen Tasche bezahlt. „Noch einmal können wir das nicht leisten“, sagt die Sprecherin.

Insgesamt rund 300 Schüler

Vorgesehen ist, das vorhandene Gebäude praktisch zu spiegeln. Das Grundstück ist bereits vorhanden, die Planung weitgehend fertig. Wenn die Finanzierung steht und die Genehmigungen vorliegen, soll es zügig losgehen. Im zweiten Neubau werden dann ebenfalls Klassen- und Kleingruppenräume sowie Pflegekabinette entstehen.

Insgesamt wird die Pflegefachschule später Platz für 300 bis 320 Auszubildende bieten. Hinzu kommen Kapazitäten für Fort- und Weiterbildung. „Der Bedarf an Pflegekräften ist groß und wird sich aufgrund des demografischen Wandels weiter erhöhen“, sagt Babette Dietrich. „Unser Ziel ist es, den Anteil der externen Auszubildenden weiter zu erhöhen. Perspektivisch möchten wir, dass dann rund 60 Prozent der Absolventen in den Einrichtungen der Unternehmensgruppe zum Einsatz kommen.“

