Arne Breder aus Paulinenaue war richtig sauer. In der vergangenen Woche wollte er Geld von seinem Gehaltskonto bei der Sparkasse abheben, doch am Automaten kam immer nur die Information, dass die Transaktion nicht möglich sei. „Ich nahm an, dass der Automat defekt ist“, sagt er. Doch bei anderen Geldinstituten klappte es ebenfalls nicht.

Er fuhr am Tag darauf nach Nauen zur Sparkassenfiliale. Doch beim Automaten dort das gleiche Spiel: Transaktion nicht möglich. „Ich bin dann zum Schalter und habe das Personal gefragt, was da los ist“, sagte er – und konnte dann nicht glauben, was er da zu hören bekam. „Weil meine Frau Russin ist, sei das Konto eingefroren worden“, sagte er. Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.

Nauen: Konto ohne Vorwarnung eingefroren

„Das Konto wurde ohne Vorwarnung einfach eingefroren. Das ist schon ein starkes Stück. Man stelle sich vor, man fährt in den Urlaub und kommt nicht mehr an sein Geld. Es kann doch nicht sein, dass man als normaler Bürger unter Generalverdacht gestellt wird“, sagt er. „Wir sind doch keine Oligarchenfamilie. In der Filiale haben sie sich dann entschuldigt.“ Er hätte sich gewünscht, dass das Geldinstitut sich vorher bei ihm meldet und dies ankündigt, damit man noch handeln kann. Telefonnummer und E-Mail-Adresse lägen schließlich vor.

Auch seine Frau Natalia konnte es nicht glauben. „Ich war schockiert und empört, weil wir gar nicht informiert wurden. Ich bin ja schon lange in Deutschland und seit 2011 berufstätig. Ich bin Steuerzahlerin und habe eine unbefristete Niederlassungserlaubnis“, sagt sie. Zumal auch das Konto auf ihren Mann laufe und sie nur mit angemeldet ist. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass so etwas passieren kann.“ Es gebe zwar eine Sanktionsliste, die aber nicht für den normalen Bürger gelten sollte, meint sie.

Das sagt die MBS Potsdam

Auf MAZ-Anfrage bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) zu dem Vorfall sagte Pressesprecherin Daniela Toppel: „Es tut uns leid, dass unbeteiligte Dritte durch den Konflikt in der Ukraine betroffen sind. Wir halten uns an die EU-Sanktionen gegen Russland und Belarus, die mit sofortiger Wirkung erlassen wurden und für deren Einhaltung wir als Sparkasse sorgen müssen.“ Dies habe zur Folge, dass die betroffenen Kunden keine Barverfügungen zu Lasten in Deutschland geführter Konten tätigen können, „solange uns kein Nachweis eines aktuellen Aufenthaltstitels vorliegt. Wir haben versucht, betroffene Kundinnen und Kunden zu erreichen und diesbezüglich um Kontaktaufnahme gebeten. Und nur bei Nichterreichen oder ausbleibender Reaktion werden Konten und Karten für Barverfügungen gesperrt“, sagt sie. Der Nachweis über den Aufenthaltstitel sowie die aktuelle Adresse müssten leider von allen russischen Staatsangehörigen eingeholt werden.

„Liegt uns der entsprechende Aufenthaltstitel vor, ist eine uneingeschränkte Nutzung des Kontos sofort wieder möglich. Der unbare Zahlungsverkehr wie Überweisungen, Bezahlen im Geschäft/Internet ist davon nicht betroffen“, sagt Daniela Toppel. Die Breders können indes nicht bestätigen, dass man versucht hatte, sie zu informieren. Sie wurden kalt überrascht von der Konto-Sperrung, wollen aber vorerst bei der Sparkasse bleiben.

Von Andreas Kaatz