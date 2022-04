Nauen

Eine Zeitreise durch die jazzigen Klänge der 1920er- bis 1970er-Jahre werden am 22. Mai als Nachmittags-Open Air im Nauener Richart-Hof geboten. Das Berliner Trio „Jazz à la carte“ präsentiert ein breites musikalisches Spektrum berühmter Jazz-Legenden wie Duke Ellington, George Gershwin und Henry Mancini.

Mit Christina Branner Jespersen am Mikrofon bietet „Jazz à la carte“ eine komplette Spritztour durch die Geschichte des traditionellen Jazz, New-Orleans-Jazz, Chicago-Jazz, Songs der Swing-Ära, des Bebops, Cool-Jazz und Soul-Jazz.

Das sind die Künstler von „Jazz à la carte“

Nach einem Jazzgesang-Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler sammelte Christina Branner langjährige Bühnenerfahrung als Solistin des LandesJugendJazzOrchesters, des Landesjugendjazzchors Young Voices und absolvierte Konzerttourneen durch die USA, Mexiko, Schweden, Norwegen, Faroe Islands und viele Auftritte in Jazzclubs in Berlin und Hamburg. Begleitet wird die Frontfrau des „Jazz á la carte“-Trios von Gehard „Kubi“ Kubach am Kontrabass und Roland Linares an Saxophon und Klarinette.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Roland Linares studierte klassische Klarinette, Saxophon und Klavier an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seit 1994 ist er als Solist, Kammer-, Band- und Orchestermusiker tätig. Gerhard Kubach wurde an der Hochschule für Musik in Berlin an Kontrabass und Bassgitarre ausgebildet. Er spielte zahlreiche Tourneen mit der Hannes-Zerbe-Blechband, dem H.-Forsthoff-Trio, mit Pascal von Wroblewsky & Quartett und dem New Pulse Quartett.

Konzert in Nauen: Hier gibt es die Karten

Das Konzert beginnt am Sonntag, dem 22. Mai, um 15 Uhr im Nauener Richart-Hof. Kaffee, Kuchen und Getränke werden auf Wunsch gereicht. Der Eintritt kostet 20 Euro. Tickets können vorab im Richart-Hof, Gartenstraße 27 in Nauen, unter der Telefonnummer 03321/ 74691 05 sowie in der Nauener Buchhandlung erworben werden. Veranstalter ist das Kulturbüro der Stadt Nauen.

Von MAZonline