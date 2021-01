Nauen

Gegen fast jedes Leiden ist ein Kraut gewachsen – da ist sich Katharina Ibishi-Willmes aus Neuruppin sicher. Jeden Donnerstag steht sie von 8 bis 13 Uhr mit ihrem Kräutermobil auf dem Wochenmarkt in Nauen am Rathausplatz. „Katinkas Gewürzoase“ steht drauf und von A wie Anis bis Z wie Zimt hat sie die verschiedenen Gewürze und Kräuter an Bord.

Gegen schwerwiegende Erkrankungen wie durch das Covid-Virus können die Kräuter natürlich eher nichts ausrichten, aber bei ersten Erkältungserscheinungen samt Husten, Schnupfen und Heiserkeit schon. „Zumindest kann man mit Hilfe der Naturmedizin Beschwerden lindern. Das fand schon die Äbtissin Hildegard von Bingen heraus“, sagt Katharina Ibishi-Willmes. Sie selbst versuche es bei diversen Erkrankungen zuerst immer mit der Naturmedizin, bevor die „chemische Keule“ samt Antibiotika und Co zum Einsatz kommt.

Kamillenblüten haben desinfizierende Wirkung

Ob die alternative Medizin Linderung bringt, hänge allerdings vom einzelnen Menschen ab, ist zu erfahren. „Kamillenblüten zum Beispiel haben eine desinfizierende, krampflösende, entspannende Wirkung und können Magen- und Darmbeschwerden lindern. Aber wer den Geschmack der Kamille nicht mag, sollte auf Anis oder Pfefferminze ausweichen. Denn nur, was der Körper als angenehm empfindet, nimmt er gerne an“, sagt die Expertin.

Katharina Ibishi-Willmes ist Inhaberin von Katinkas Gewürzoase - immer donnerstags steht sie auf dem Markt in Nauen. Quelle: Jeannette Hix

Auch Fenchel wirke schleimlösend. Optimal seien frische Fenchelkörner. Mit einem Mörser zerstampft, könne man dreimal täglich je einen Teelöffel auf eine heiße Tasse Wasser geben und trinken. Das sei auch herzstärkend. Ähnlich wirke auch Anis. Auch Kombi-Getränke seien empfehlenswert.

Kleine Schlucke langsam trinken

„Thymian zum Beispiel kann bei festsitzendem Husten Linderung bringen“, sagt Katharina Ibishi-Willmes. Dafür sollte ein Teelöffel Thymian getrocknet oder frisch in eine Tasse gegeben und mit kochendem Wasser übergossen werden. Fünf bis zehn Minuten ziehen lassen, damit sich die ätherischen Öle entfalten können. „Wichtig ist, dass man, so heiß wie möglich, kleine Schlucke langsam die Kehle herunterlaufen lässt“, rät die Kräuterfrau. Die Wirkung sei verpufft, wenn das Getränk kalt hinter „die Binde“ gekippt würde.

Auch Salbei wirke antibakteriell und entzündungshemmend. So könne man mit einigen Blättern in einer Schüssel und einem Löffel hochwertigen Meersalzes ein Gesichts-Dampfbad machen – einfach kochendes Wasser in die Schüssel geben, Handtuch über den Kopf legen und los geht’s – drei Minuten reichen. Tipp: Mit Nasenspray vorher die Gefäße weiten.

Kalter Salbeitee am Abend gegen Hitzewallungen

Auch durch Gurgeln mit frischem Salbeiaufguss lassen sich gut Bakterien und Viren im Rachenraum bekämpfen. Ein warmer Salbeitee mit Honig (am besten aus der Region) könne auch Linderung bei Darmbeschwerden bringen. Ein kalter Salbeitee abends soll laut der Expertin Hitzewallungen und Unruhezuständen während der Wechseljahre entgegenwirken.

Auch Ingwer wirkte antibakteriell, krampflösend, wärmend und entzündungshemmend. Einfach einige dünne Scheiben (schälen, wenn es nicht Bio ist) in eine Tasse oder Kanne samt Honig geben und mit heißem Wasser übergießen. Ein Schluck Ingwertee oder ein Stück kandierter Ingwer wirke auch gegen Reiseübelkeit bei Kindern.

Ceylon-Zimt gegen Diabetes Typ 2

Genau wie Ingwer, sei auch Ceylon-Zimt ein wärmendes Naturheilmittel. „Wer täglich einen Teelöffel Ceylon-Zimt konsumiert, kann einem Diabetes vom Typ 2 entgegenwirken“, sagt Katharina Ibishi-Willmes. Laut der Kräuterfrau soll ein Gemisch aus Kreuzkümmelsamen, Koriander und einem Hauch geriebener Muskatnuss gegen Arthrose helfen. Ein Teelöffel von dem Gemisch pro Tag reicht. Generell gilt: Wer unsicher mit der Menge ist, kann dreimal getrocknete oder frische, klein gehackte Kräuter/Gewürze mit den Fingerspitzen aufnehmen.

„Soviel, wie zwischen die Fingerkuppen passt, soviel kann der Körper auch gut verstoffwechseln“, rät die Expertin. Sie warnt aber davor, die Anwendungen mit Kräutern und Gewürzen zu übertreiben. Maximal fünf Wochen am Stück sollte man die Naturmedizin anwenden. Und noch ein Tipp gegen Stress: ein Bad mit frischen Rosmarin-Zweigen wirke anregend, wenn die ätherischen Öle ihre Wirkungen entfalten.

Katharina Ibishi-Willmes „macht schon seit 32 Jahren in Kräutern“. „Ich bin eigentlich gelernte Erzieherin, aber habe früher immer einem Bekannten auf dem Markt beim Verkauf von Gewürzen und Kräutern geholfen. Die individuellen Anwendungsgebiete von Kräutern haben mich so fasziniert, dass ich mich immer mehr mit der Kräuter- und Gewürzkunde beschäftigt und schließlich meinen eigenen Verkaufsstand aufgemacht habe.“ Erst seit drei Jahren ist die gebürtige Sauerländerin (NRW) Brandenburgerin – der Liebe wegen. „Mein Lebensgefährte kommt ursprünglich aus Hennigsdorf. Er ist meinetwegen nach Neuruppin gezogen, weil ich die Stadt so schön fand.“

Galgantwurzel löst Krämpfe

Katharina Ibishi-Willmes liebt ihren Job und den Kontakt mit den Menschen auf dem Markt. Hier und da lerne sie auch immer mal wieder Neues, wie die Sache mit der Galgantwurzel, die zu den Ingwergewächsen gehört und fester Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin ist. „Als ein Mann die Wurzel in meinem Stand sah, fing er fast an, zu weinen. Er erzählte mir, dass er damit seiner herzkranken Frau einst das Leben gerettet hat. Weil die Pflanze herzstärkend, krampflösend, aber auch gut für den Magen ist und bei Rückenschmerzen Linderung bringt, hatte er immer etwas Galgantpulver in der Tasche.

Als seine Frau mit Herzrhythmusstörungen in die Klinik eingeliefert wurde, legte er ihr etwas Galgantwurzelpulver unter die Zunge und kurz darauf soll es der Frau bessergegangen sein.“ Und noch einen Tipp für das Wohlbefinden hat die Kräuterfrau auf Lager: Ein „gelöschter Wein nach Hildegard von Bingen“ soll Wunder wirken. Einfach einen Wein der Wahl (rot oder weiß sei egal) mit einer Prise Galgantwurzel erwärmen, mit einem Schnapsglas voll Wasser ablöschen und trinken. Weil so der Stoffwechsel angekurbelt wird, soll man sich danach super fühlen. Na dann Prost.

