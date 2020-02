Nauen

Der grundhafte Ausbau der Hamburger Straße in Nauen schreitet voran. Derzeit erfolgt in dem Bauabschnitt zwischen Theodor-Kerkow-Allee und Kreisverkehr am Märkischen Ring die Herstellung der Nebenanlagen. Ab dem 10. Februar soll mit dem grundhaften Ausbau des Kreisverkehrs am Märkischen Ring begonnen werden. Diese Arbeiten können nur unter Vollsperrung des Kreisverkehrs ausgeführt werden, teilt die Nauener Stadtverwaltung mit.

Tankstelle kann angefahren werden

Dadurch muss auch die Einbahnstraßenregelung in der Schützenstraße aufgehoben werden. Die Hamburger Straße kann vom Kreisverkehr am Rathaus bis zur Ecke Theodor-Kerkow-Allee befahren werden. Somit sind auch die Tankstelle und Autowerkstätten erreichbar. Darüber hinaus ist die Parkplatzzufahrt des Aldi-Marktes für Anlieger frei. Alle Nebenstraßen sind von der Hamburger Straße aus erreichbar.

Die Erreichbarkeit des Luch-Centers während der Bauzeit am Kreisverkehr wird über eine provisorische Zufahrt gewährleistet. Diese kann ausschließlich über die ausgewiesene Umleitungsstrecke ( Brandenburger Straße – Ortsumgehung B 5 – Anschluss Nauen West - Hamburger Straße) angefahren werden. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis zum 30. April. An diesem Tag sollen die Baumaßnahmen an der Hamburger Straße abgeschlossen sein, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit.

Von Danilo Hafer