Die Stadt Nauen ist auf der Suche nach einem neuen Leitbild. Es geht um die Entwicklung bis zum Jahre 2030. Nun will die Stadt die Bürger erneut beteiligen und plant dazu zwei digitale Abendveranstaltungen am 27. und 28. Januar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr. Parallel dazu kann auch ein Fragebogen digital ausgefüllt oder es können Schwerpunkte in einer Broschüre angekreuzt werden.

Kritik an der Verfahrensweise kommt allerdings von der Fraktion SPD/Linke/Grüne/Bunte Liste. Sie wirft Bürgermeister Manuel Meger (LWN) einen Alleingang vor. „Die Fraktion SPD/Linke/Grüne/Bunte Liste begrüßt die Beteiligung der Bürger an der Entwicklung eines neuen Leitbildes für die Stadt Nauen ausdrücklich. Dass der Bürgermeister dieses Leitbild aber an der Stadtverordnetenversammlung vorbei entwickelt, wird scharf kritisiert“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Keine Kenntnis vom Entwurf

Die Stadtverordnetenversammlung sei seit Beginn des Prozesses 2019 nicht ein einziges Mal mit den Vorstellungen der Verwaltung befasst gewesen, wird moniert. Eine erste Runde der Bürgerbeteiligung sei lediglich verwaltungsintern ausgewertet und das Ergebnis niemals den politischen Entscheidungsträgern vorgestellt worden. Der Entwurf für die geplante zweite Bürgerbeteiligung sei der Stadtverordnetenversammlung nicht zur Kenntnis gebracht worden.

Fraktionschef Robert Borchert ( SPD) greift den Bürgermeister scharf an: „Dass Herr Meger die Bürger bittet, seine privaten Vorstellungen zeitlich zu priorisieren, ist absurd. Die Einwohner sollen jetzt sagen, ob sie die Ideen des Bürgermeisters in zwei Jahren, in fünf Jahren oder eher später umgesetzt sehen wollen. Ein ’Nein’ ist nicht vorgesehen und neue Vorschläge können auch nicht eingebracht werden.“

Ein weiterer Vorwurf: Der größte Teil der Punkte könne nicht sinnvoll zeitlich eingeordnet werden, „weil es sich um Phrasen und gesetzliche Vorgaben handelt. Das ist nicht die Form von Bürgerbeteiligung wie sie sich unsere Fraktion wünscht“. Borchert wüsste hingegen beispielsweise gern, ob die Bürger 250 Meter hohe Windkraftanlagen wollen oder eine Antwort auf die Frage: Wie dringlich braucht die Stadt eine neue Schule?

„Anregungen eingearbeitet“

Bürgermeister Meger indes kann die Aufregung nicht verstehen, sieht das Prinzip der Bürgerbeteiligung gewahrt. „Wir hatten das Leitbild verwaltungsintern weiterentwickelt und in einer ersten Veranstaltung im Dezember 2019 allen interessierten Bürgern vorgestellt. Die Anregungen von Bürgern und Abgeordneten wurden gesammelt und anschließend eingearbeitet“, so Meger.

Eigentlich sollte im September 2020 eine weitere Veranstaltung stattfinden, die jedoch wegen Corona ausfiel. „Dort sollte es eine Auswertung und eine weitere Diskussion geben“, so Meger. Nun ist als coronakonformer Ersatz die digitale Variante geplant.

Meger weist zudem darauf hin, dass es Wunsch der Abgeordneten war, dass erst die Leitbild-Diskussion zu Ende geführt und danach der Flächennutzungsplan geändert wird. Nach der jetzt geplanten Bürgerbeteiligung werde man die Anregungen zusammen fassen und dann gebe es eine Beratung der Abgeordneten, kündigte der Bürgermeister an. „Mehr Bürgerbeteiligung geht aus meiner Sicht nicht“, weist Meger die Vorwürfe der Fraktion zurück. „In jedem Ausschuss hatten wir etwas zur Verfahrensweise gesagt." Die jetzt gewählte Variante der Bürgerbeteiligung funktioniere sowohl analog und digital als auch hybrid.

Bürger waren beteiligt

Beim Leitbild geht es um allgemeine Ziele, aber auch um konkrete Maßnahmen in unterschiedlichen Bereichen. Anfang Dezember 2019 gab es in der Aula des Goethegymnasiums eine Veranstaltung, an der viele Bürger in Arbeitsgruppen teilnahmen und sich um Nauens Zukunft Gedanken machten. So wurden 15 Leitziele benannt – von Nauen als familienfreundliche Stadt über Wirtschaftsförderung, sportliche Angebote und Tourismus bis hin zur Nutzung regenerativer Energiequellen.

Die Umfrage, zu der die Bürger aufgerufen sind, taugt indes nach Ansicht der Fraktion SPD/Linke/Grüne/Bunte Liste nicht, um ein Meinungsbild zu bekommen. Sie hat derweil einen eigenen Leitbildentwurf mit 13 Zielen erarbeitet, der ihr geeigneter erscheint und den sie nun in die Debatte werfen will.

