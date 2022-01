Nauen

Wenn der Vater, die Mutter oder der Ehepartner an Demenz erkrankt, dann sind Angehörige oft überfordert. Das erlebt Christin Raband immer wieder. Sie ist Leiterin der Nauener Fachstelle Demenz beim Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege und weiß, dass die Krankheit bei vielen Menschen immer noch tabuisiert ist.

„Es fängt schon mit der Akzeptanz der Erkrankung an. Denn viele denken: Meine Mutter hat doch keine Demenz. Und schlimm ist auch, wenn es einen Diplom-Ingenieur, einen Lehrer oder einen Doktor trifft. Für die Kinder ist es unvorstellbar, dass so ein autonomer Mensch auf einmal erkrankt und dass er jemanden braucht, der das Leben und die Tagesstruktur für ihn organisiert“, spricht sie aus Erfahrung.

Neuer Kurs „Hilfe beim Helfen“

Doch es gibt Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen und sich Kenntnisse anzueignen, um die Krankheit besser zu verstehen. Am 8. Februar startet ein neuer Kurs „Hilfe beim Helfen“, der die Unterstützung pflegender Angehöriger zum Ziel hat. „Dabei handelt es sich um ein Angebot der Barmer in Zusammenarbeit mit der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg. Es gibt insgesamt acht Termine, bei denen Wissen für Laienhelfer vermittelt wird“, sagt Christin Raband.

Mitarbeiterinnen der Fachstellen Demenz der Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege (v.l.): Nicole Schiprowski, Christin Raband und Martina Müller. Quelle: Andreas Kaatz

Themen sind unter anderem: „Menschen mit Demenz verstehen“, „Pflege von Menschen mit Demenz“, „Den Alltag leben – ein neues Miteinander“ oder auch „Pflegeversicherung und Entlastungsangebote“. Einmal in der Woche findet der Kurs statt und zwar in den Räumen der Sozialstation Gohlitz, Fachstelle Demenz, in der Nauener Straße 32. Die Moderation hat Martina Müller, die die Fachstelle Demenz für den ländlichen Bereich leitet.

Gesetz bietet viele Möglichkeiten

„Viele wissen über das Thema Demenz wirklich nur einen Bruchteil. Sie kennen beispielsweise nicht die Möglichkeit, dass man über die Kassen auch Hilfsmittel beantragen kann und wo sie dies tun können“, sagt Martina Müller. „Das Pflegeversicherungsgesetz bietet so viele Möglichkeiten. Da muss man den Rollstuhl nicht selber kaufen, wie es manche tun, weil sie sich nicht auskennen.“

Der neue Kurs soll nun für Aufklärung sorgen und auch den Umgang mit der Krankheit erleichtern. „Und schön wäre, wenn sich nach den acht Veranstaltungen eine Angehörigengruppe bildet oder sich ein Stammtisch entwickelt“, fügt Christin Raband hinzu.

Akzeptanz ist oft schwierig

Wie sie sagt, heißt das letzte Kursmodul nicht von ungefähr „Ein neues Zuhause finden“. „Bei einer schweren Demenz ist das letzte Stadium ein Fulltime-Job, eine 24-Stunden-Aufgabe. Und die Angehörigen müssen dann oft auch lernen loszulassen. Und zu akzeptieren, dass sie das nicht mehr sichern können. Wir wollen auf neue Wohnformen hinweisen wie ambulante Wohngemeinschaften oder die Tagespflegeeinrichtungen.“

Die Formen der Demenz können ganz unterschiedlich sein, wie Christin Raband sagt. Etwa 60 Prozent der Erkrankten hätten Alzheimer. Im Bereich der Niederlassung Nauen der Lioncare Wohnen und Pflege GmbH (bisher Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH) im Havelland werden derzeit 245 Menschen betreut.

Kontakt zur Fachstelle oft erst spät

„Rund 80 Prozent von ihnen haben Gedächtnisleistungsstörungen, darunter auch Demenz“, sagt Christin Raband. Und von denen hätten zwei auch die schwerste Form, die frontotemporale Demenz. „Dabei verändert sich der Mensch völlig in seinem Sozialwesen.“

Weil es für die Angehörigen so schwer ist, eine Demenz ihrer Lieben zu akzeptieren, kommt der Kontakt zur Fachstelle häufig erst dann zustande, wenn es fast zu spät ist, wie Christin Raband meint. Oft geschieht dies über eine Krankenhauseinweisung, wenn etwa der Demenzkranke das Trinken vergessen hat und dehydriert ist. Oder er hatte einen Sturz. Dann erst werde oftmals diagnostiziert, dass die Person Demenz hat. Über den Sozialarbeiter des Krankenhauses entsteht der Kontakt zur Fachstelle Demenz.

Für Laien ist Demenz manchmal schwer erkennbar

„In solchen Fällen sage ich: Schade, dass man nicht schon ein Jahr vorher aufeinander getroffen ist, wir hätten so viel schon machen und organisieren können. Die Krankheit ist ja keine Sache, die von heute auf morgen auftritt, sondern es ist ein Prozess“, sagt Christin Raband. Sie weiß aber auch, dass es manchmal schwer erkennbar ist für den Laien. „Wenn sie zu Hause sind, dann können die Erkrankten alles machen. Da kennen sie sich aus. Aber gehen sie einen Schritt vor die Tür, dann bricht es zusammen. Das sind Fassaden, die sie aufbauen“, sagt sie.

Meist kommen zu ihr in die Beratungsstelle Angehörige, die sich Rat holen wollen zu der Krankheit. Aber es gibt auch einige seltene Fälle, wo Betroffene bei ihr erscheinen – so wie der Herr, der festgestellt hat, dass er ständig vergisst, zu trinken und sich immer wieder Zettel schreiben muss, um bestimmte Sachen nicht zu vergessen. „Ich habe Demenz und ich habe Angst davor, wie es weitergehen kann“, sagte er. Auch ihm kann geholfen werden.

Wer an dem Kurs in Gohlitz teilnehmen möchte, der kann sich unter Telefon: 033239/20 71 51 oder per E-Mail: mueller@die-gemeinschaftswerke.de dazu anmelden.

