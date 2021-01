Nauen: Land fördert Radwerkstatt im Jugendhof in Berge

Berge/Potsdam

Diese Idee scheint zahlreiche Entscheidungsträger zu begeistern. In einem ehemaligen Schafstall entsteht in Berge, einem Nauener Ortsteil, eine Fahrradwerkstatt. Das Landwirtschaftsministerium fördert den Umbau, der einen Investitionsumfang von rund 200.000 Euro hat, mit Leader-Mitteln für die ländliche Entwicklung in Höhe von rund 150.000 Euro.

Auf dem Jugendhof Brandenburg in Berge leben, lernen und arbeiten verhaltensauffällige, benachteiligte und psychisch kranke junge Menschen in einer Verbindung von Sozialarbeit und Ökologie. In dem Schafstall hat der Jugendhof bereits eine Holzwerkstatt eingerichtet. Für die Fahrradwerkstatt mit E-Ladesäule werden nun die baulichen Voraussetzungen geschaffen. Um dort künftig Zweiräder reparieren zu können, wird ein Fußboden, eine Heizung und eine Beleuchtung eingebaut sowie die Dacheindeckung erneuert.

Anzeige

Anlaufpunkt für Radtouristen

Mit der Fahrradwerkstatt und der Ladestation für E-Bikes schaffe der Jugendhof im von vielen Radwegen durchzogenen Havelland einen Anlaufpunkt für Radtouristen, heißt es in der Begründung für die Förderung. Gleichzeitig öffnet sich der Jugendhof einem an der Arbeit der Jugendlichen interessierten Publikum.

Zunächst betreiben die Beschäftigten sowie Bewohner des Jugendhofes die Fahrradwerkstatt, später ist auch eine Do-It-Yourself Station möglich, wo Radler die Möglichkeit erhalten, selbst zu reparieren. Neben den Serviceleistungen der Fahrradstation bietet der Jugendhof Produkte der Holzwerkstatt, des eigenen Bioland-Betriebs, des Backhauses und weitere regionale Produkte wie zum Beispiel Marmeladen und Säfte an.

Das Vorhaben trägt zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur bei, heißt es. Neben dem Ausbau des Radwegenetzes sind Serviceangebote an den Radwegen belebende Elemente, die die Qualität steigern und somit zur Attraktivität des ländlichen Raumes beitragen, lobt der Fördergeldgeber die Initiative.

Von MAZ-online