Nauen: Laufstrecke durch die Funkstadt hat viel zu bieten

Nauen

Aller guten Dinge sind in Nauen mindestens drei. Denn die Stadt im Havelland kann gleich mit drei Sachen wie etwa Natur, Sport und Geschichte aufwarten, wie die Märkische Allgemeine Zeitung während eines Laufes in und um die Stadt in einem Test bemerkte. Als Startort der lockeren Runde dient in der „Funkstadt“ der Bahnhof, nur ein Stück weit von der historischen Altstadt entfernt. Doch beim ersten Anblick des Startpunktes kann man nur hoffen, dass Nauen mehr zu bieten hat als den trostlosen Bahnhof. Da gibt es im Havelland sicher schönere Anlagen.

Das Stadtbad Nauen. Quelle: Schütt

Doch bevor die Geschichte der Stadt in den Fokus rückt, folgt der Weg zu Beginn entlang der Waldemarstraße in Richtung des Stadtbad Nauens. Jeden Sommer lädt das Freibad zum Badevergnügen mit der ganzen Familie ein. Die Badegäste freuen sich über eine idyllische und gepflegte Anlage. Doch derzeit stehen die Leute davor für Testungen auf das Coronavirus an. Die Anlage selbst kann man nur vom Zaun aus etwa erahnen, sie macht aber auf den ersten Anblick einen guten Eindruck.

Nach diesem kurzen Abstecher folgen die nächsten Meter durch die Feldstraße. Dort lernt man, einige Stopps inklusive, aufgrund der vielen Infotafeln etwas über den Nauener Osten und der Entwicklung dieses Stadtteils. Zudem wird man auf eine Baumpatenschaft aufmerksam gemacht. Mit dem Blick in Richtung Innenstadt kann man beim Laufen bereits das Rathaus erkennen. Der 1891 fertiggestellte Bau im Stil der norddeutschen Backsteingotik befindet sich am Rande der historischen Altstadt Nauens.

Nauens Rathaus. Quelle: Schütt

In diese Richtung geht es nun über die Goethestraße. Der besondere Charakter der Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Gassen besteht im Kontrast zwischen den großen, baulich dominierenden Gründerzeitgebäuden an den Hauptstraßen und den typischen kleinen Ackerbürgerhäusern in den Seitenstraßen. Viele der noch zahlreich vorhandenen Fachwerkgebäude stehen unter Denkmalschutz, dienen aber perfekt als Fotokulisse. Nach einer kleinen Runde, im Schatten der St. Jacobi-Kirche, bewegt man sich jetzt, folgt der Strecke in Richtung des 1898 erbauten Wasserturms, ehe der Weg in Richtung Nauener Stadtpark führt. Dort kreuzen zahlreiche Wege das Areal und lassen die Strecke sich vielfältig verlängern.

MAZ-Sportreporter Matthias Schütt probiert den Fitnesspark aus. Quelle: Schütt

Ein kurzer Stopp ist zudem im Fitnesspark möglich – dort stehen einige Trainingsgeräte zur Verfügung und man kann neben den Beinmuskeln auch etwas für die Arme oder den Oberkörper tun. Nach dieser sportlichen Pause heißt es, den Weg in Richtung Goethe-Gymnasium einschlagen, ehe es über die St.-Georgen-Straße und die Hertefelderstraße in Richtung Ortsausgang weiter geht.

Am Stadtrand winkt die Natur. Quelle: Schütt

Über den ersten Feldweg auf der rechten Seite geht es nun aber wieder zurück. Nicht aber, ohne den Blick über die Felder zu genießen und die Ruhe aufzusaugen. Denn bis auf wenige Spaziergänger ist man hier, vor den Toren von Nauen, nahezu alleine unterwegs. Bis zur ehemaligen Viehbrücke heißt es, dem Weg einfach zu folgen, ehe es im Anschluss direkt am Wasser in Richtung des Großen Havelländischen-Hauptkanals geht. Aber Vorsicht: Stichwort Stolpergefahr am Gewässer. Denn auf dem unebenen Weg lauern viele „Gefahren“ – so gilt es ebenso, eine alte Brücke zu überwinden, auf der noch eine alte Schienenanlage zu finden ist.

Schon von weitem sind auf den nächsten Metern die ersten Sportplätze zu erkennen und das Vereinsgelände des VfL Nauen wird von Meter zu Meter größer. Doch das Tor an der Ludwig-Jahn-Straße ist geschlossen. Ein altes Spielplakat aus dem Jahr 2020 hängt im Schaukasten – wie aus einer längst vergangenen Zeit. Passend dazu kommt dahinter das historische Dorf Gannahall. Nach so viel Sport und Geschichte auf einem Fleck gilt es, zum Abschluss noch eine Extrarunde um den Nauener See zu drehen, ehe die letzten Meter in Richtung Bahnhof anstehen, wobei noch ein letzter Blick in Richtung Innenstadt geht. Dann ist das Ziel erreicht.

Von Matthias Schütt