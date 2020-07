Nauen

Nach Fertigstellung der Hamburger Straße in diesem Jahr verschwinden jetzt auch die letzten Reste der alten Fahrbahn. Diese bildeten bisher eine Halde, die aus Asphaltbruchstücken, Steinen und Erde besteht. Am Mittwoch nun wurde damit begonnen, die Halde auf der Grünfläche am Märkischen Ring abzutragen und abzutransportieren. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Das Fräsgut wird nun einem fachgerechten Entsorgungsweg vollziehen. Hierfür wurde ein Entsorgungsdienstleister gebunden, und nun erfolgt der Abtransport der zwischengelagerten Mengen“, erläuterte Christoph Artymiak vom Fachbereich Bau. Im Anschluss an die Beräumung soll die Wiederherstellung der ursprünglichen Grünflächen erfolgen.

„Nach jetziger Planung wird der Abtransport in dieser Woche abgeschlossen sein und die Baufirma wird im Anschluss die Aufarbeitung der Grünfläche vornehmen“, kündigte Artymiak an.

Wie berichtet, wurde die sanierte Hamburger Straße Anfang Mai dieses Jahres wieder für den Verkehr komplett freigegeben. Zuvor war sie auf einem 1200 Meter langen Abschnitt grundhaft erneuert worden.

Die Höhe der Baukosten beläuft sich auf knapp fünf Millionen Euro. Fast die Hälfe davon sind Fördermittel. So steuerte allein das Land Brandenburg 2,125 Millionen Euro bei, und der Landkreis gab 35 000 Euro dazu. Mit letzterer Summe wurden die Buswartehäuschen finanziert.

Innerhalb von 15 Monaten bekam die Hamburger Straße eine Fahrbahndecke aus so genanntem Flüsterasphalt, der die Abrollgeräusche der Autoreifen schlucken soll. Zudem wurden unter anderem die Gehwege auf beiden Seiten erneuert, und die Radfahrer können so genannte Angebotsstreifen auf der Fahrbahn nutzen.

Von Andreas Kaatz