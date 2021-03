Nauen

Mancher stand der Gründung erst einmal etwas skeptisch gegenüber. Was ist das eigentlich, ein Lions Club? „Einige dachten, das wäre eine Sekte oder etwas Elitäres“, erinnert sich Bernd Müller schmunzelnd an die Anfangszeit, als er gemeinsam mit Hartmut Siegelberg das Projekt in der damaligen Gaststätte „Volksgarten“ in Nauen erstmals vorstellte.

„Wir waren zu Beginn durchs Telefonbuch gegangen und haben geschaut, wer dazu passen könnte“, so Müller. Zwei Drittel der Anwesenden kamen dann zum zweiten Treffen, am Ende blieb die Hälfte. Rund 20 Männer gründeten schließlich am 7. März 2001, also genau vor 20 Jahren, den Lions Club Nauen in der Gaststätte „Kronprinz“ in Falkensee. Heute nennt er sich Lions Club Osthavelland, weil seine Aktivitäten über Nauen hinaus gehen.

Kontakt nach Neuruppin

Angefangen hatte alles mit einem Kontakt von Bernd Müller zum Lions Club in Neuruppin. Dadurch entstand die Idee, einen solchen Club auch im Havelland aus der Taufe zu heben. „Unser Leitgedanke lautet: Wir helfen am Ort und in der Region dort, wo das soziale Netz ein Loch hat. Wir widmen uns der Jugendförderung und unterstützen kulturelle Projekte. Das funktioniert natürlich besonders gut, wenn man es gemeinsam und mit Spaß und Freude macht“, erläutert Dietmar Jeserich, der auch schon einige Jahre dabei ist.

Zum alljährlichen Martinsgansessen werden Ehrenamtliche eingeladen und geehrt, die sich um ihre Mitmenschen kümmern. Quelle: Tanja M. Marotzke

Der Präsident des Lions Clubs und sein Stellvertreter wechseln jedes Jahr. Derzeit haben Arnim Rohwer und Bernd Müller diese Funktionen inne. Letzterer wird Mitte des Jahres neuer Präsident. Warum er die Gründung initiiert hatte damals? „Es ist eine interessante Aufgabe, unter anderem sozial schwachen Menschen zu helfen und sie zu begleiten“, sagt Müller.

Waschtrockner gespendet

So hatte der Club beispielsweise vor ein paar Jahren bei der Hofweihnacht in Nauen Spenden zur Unterstützung einer bedürftigen Familie gesammelt. Mit dem Geld konnte ein Waschtrockner gekauft werden, der dringend benötigt wurde. Zudem wurden die DLRG und der Behindertenverband Nauen jeweils mit einer vierstelligen Summe bei unerwarteten Kfz-Reparaturen unterstützt. Und über viele Jahre hin organisierte der Lions Club gemeinsam mit dem Nauener Mikado e.V. einen Bus für eine Ausflugsfahrt für Kinder in den Sommerferien.

Doch damit nicht genug: Auch die Leistungen von Menschen werden besonders anerkannt. „Das Martinsgansessen hat eine lange Tradition. Damit würdigen wir jedes Jahr die stillen Helfer im Alltag, die sich selbstlos in der Nachbarschaftshilfe engagieren“, sagt Präsident Arnim Rohwer.

Würdigung der Altenpfleger

In der Corona-Zeit ging das leider nicht. Stattdessen kümmerten sich die Club-Mitglieder um die Menschen, die in den Seniorenzentren arbeiten. „Es gibt so viele, die als Pfleger tätig sind. Da haben wir uns gesagt, wir sammeln Geld für sie. Das kam gut an. Es ist sicher ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es geht hier um die Anerkennung der Arbeit“, sagt Rohwer. Einrichtungen in Ketzin/Havel, Nauen, Elstal und Brieselang wurden bedacht. Ein jeweils dreistelliger Betrag floss in die Gemeinschaftskassen.

Der Lions Club will auch Leistung fördern. Jedes Jahr bekommen die besten Abiturienten der drei Nauener Schulen einen Tablet-Computer. Dieses Bild entstand nach der Übergabe im Jahre 2015. Quelle: Andreas Kaatz

Tankgutscheine gingen zudem an den Posaunenchor, der rund 120 Kurzkonzerte vor Seniorenheimen gegeben hat. Und für Abiturienten hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder auch Leistung ausgezahlt. Die besten Absolventen und Absolventinnen der drei Nauener Schulen bekamen jedes Jahr einen Tablet-Computer überreicht. Insgesamt 200 000 Euro wurden in den vergangenen 20 Jahren für soziale Projekte im Osthavelland eingesetzt.

Freundschaften entstehen

„Wir haben das immer aus Überzeugung gemacht. Es macht Spaß, so etwas zu unterstützen“, sagt Rohwer. Spaß macht den Mitgliedern auch das Clubleben. „Man bildet sich weiter und bekommt Impulse“, erklärt Bernd Müller. So wurde in der Vergangenheit Gregor Gysi zu einem gut besuchten Vortrag eingeladen, es gab einen Ausflug in die Döberitzer Heide oder in luftige Höhen auf ein Windrad. Kontakte werden geknüpft, Freundschaften entstehen. Momentan sind die regelmäßigen Clubabende aber nur digital möglich.

24 Mitstreiter hat der Lions Club Osthavelland derzeit, darunter noch sechs Gründungsmitglieder. Eine Zahl, die immer wieder etwas schwankt. „Einige steigen aus, weil sie wegziehen, dafür kommen wieder andere hinzu, sogar in der Corona-Zeit. Ich finde es toll, dass wir jetzt auch eine Dame dabei haben“, sagt Arnim Rohwer. Denn früher hatte die Satzung nur Männer zugelassen, vor einiger Zeit ist sie geändert worden. Erste und bisher einzige Frau im Club ist Claudia Cerreto, Direktorin des Nauener Amtsgerichts.

Kinderoase soll unterstützt werden

Die Clubmitglieder hoffen, dass Corona ihnen bald wieder die Möglichkeit gibt, aktiv zu werden. „Zu unserem 20-jährigen Bestehen wollen wir die ’Kinderoase’ der Nauener Tafel unterstützen“, kündigt Arnim Rohwer an. „Das ist wirklich eine tolle Sache, dass dort für 50 bis 70 Kinder Mittagessen gekocht wird. Dafür wollen wir Spenden sammeln und unter anderem Unternehmen ansprechen.“ Ein Teil der Küchengeräte muss aus Alters- und Kapazitätsgründen ersetzt werden.

Rohwer hofft, dass man in der zweiten Jahreshälfte wieder aktiv werden kann. Denn zu tun gibt es für den Lions Club genug, Hilfe wird an vielen Stellen benötigt. Für die Aktionen werden die Mitgliedsbeiträge verwendet, Spenden, aber auch der Erlös aus dem Verkauf von Speisen, Getränken und der Tombola bei der Nauener Hofweihnacht.

Voraussichtlich eine Feier im „Kronprinz“

Sofern es möglich ist, soll das große Jubiläum am 18. Juni am Gründungsort, in der Gaststätte Kronprinz in Falkensee, gefeiert werden. Kombinieren will man das mit der Staffelstabübergabe von Rohwer an Müller, der anschließend für ein Jahr Präsident sein wird. Und noch ein Termin steht bereits im Kalender: Am 19. September ist auf der Nauener Freilichtbühne ein Konzert mit dem Polizeiorchester oder dem Heeresmusikkorps geplant.

Von Andreas Kaatz