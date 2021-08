Nauen

Im Streit um die Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses beziehungsweise einer Kita im Nauener Ortsteil Waldsiedlung bahnt sich jetzt offenbar eine Lösung an. Danach soll im kommenden Jahr erst einmal nur der Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in Angriff genommen werden, wozu 500 000 Euro in den Haushalt eingestellt werden müssen. Der Ausschuss für Bildung und Soziales der Stadt hat einen entsprechenden Beschlussantrag empfohlen.

Eine Kita ist mit dieser Lösung aber noch nicht vom Tisch. Sobald sich ein Bedarf abzeichnet, soll ein entsprechendes Gebäude auf dem gleichen Grundstück und somit in unmittelbarer Nähe entstehen. Das ist das Ergebnis einer Zusammenkunft zwischen Stadtverwaltung und dem Ortsbeirat der Waldsiedlung. Andreas Priber vom Beirat sagte: „Die Beschlussvorlage ist in beiderseitigem Einverständnis entstanden. Ich bitte um Zustimmung.“

Schwerer Kompromiss

Zwar hätte man gern Beides gehabt, bekräftigte er, aber dies sei momentan nicht möglich. „Es war schwer, diesen Kompromiss einzugehen, aber wir haben es trotzdem gemacht.“ Nach den Spannungen der Vergangenheit würden sich Stadt und Beirat in Zukunft um eine bessere Kommunikation bemühen, nannte er ein weiteres Ergebnis. Mit sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung votierte der Ausschuss für die Vorlage.

Priber ist froh, dass es wenigstens zu dieser Lösung mit Option auf eine Kita gekommen ist. Denn er wies erneut darauf hin, dass es in der Waldsiedlung bisher keinen zentralen Ort für ein Wahllokal gibt. Doch bei Raimond Heydt von der Fraktion SPD, Linke, Grüne, Bunte Liste stieß der Vorschlag nicht auf Begeisterung. „Wir vergeben uns die Chance, in diesem Bereich eine Kita zu errichten“, meinte er und sieht den künftigen Bedarf ganz anders als die Verwaltung.

Schon 2018 ein Beschluss

Nach den Geschehnissen der Vergangenheit mag er ebenso wie Susanne Schwanke-Lück (Linke) nicht so recht daran glauben, dass die Kita tatsächlich kommt. Er erinnerte daran, dass es bereits 2018 einen Beschluss gab, der von allen Fraktionen getragen wurde. Danach hatte man festgelegt, dass eine Kita in Berge errichtet wird sowie in der Waldsiedlung eine Kombination aus Kita und Dorfgemeinschaftshaus. Gebaut wurde bisher aber nur die Kita in Berge.

Dann folgte im November 2020 der von seiner Fraktion eingebrachte Antrag, den Bau zu forcieren. Dieser ging durch, Bürgermeister Manuel Meger (LWN) beanstandete jedoch den Beschluss. Im zweiten Anlauf gab es im Dezember erneut eine Zustimmung. Doch Bürgermeister Manuel Meger (LWN) meldete erneut rechtliche Bedenken an und schaltete die Kommunalaufsicht ein. Denn die Stadtverordneten hatten es versäumt, für 2021 Geld in den Haushalt einzustellen, um die Planung anzuschieben. Außerdem sah Meger vorläufig keinen Bedarf an weiteren Kita-Plätzen.

Angespannte Haushaltslage

Zwar hatte die Kommunalaufsicht den Beschluss der Stadtverordneten nicht als rechtswidrig eingeschätzt, wie es heißt. Doch es gebe eine Diskrepanz zwischen dem Beschluss zum Bau der Kita und dem fehlenden Haushaltsansatz. Ferner sei auf die angespannte Haushaltslage der Stadt hingewiesen worden, heißt es in der jetzigen Beschlussbegründung. Der Landkreis soll empfohlen haben, die aktuelle Entwicklung bei den Kita-Plätzen zwei Jahre zu beobachten, bevor eine weitere Entscheidung für oder gegen einen Kita-Bau getroffen wird.

Heydt indes bezweifelte, dass der Bedarf an Kita-Plätzen nicht besteht. „Ich weiß, was an Zuzug zu erwarten ist“, meinte er. Er glaubt, dass die neue Kita der Johanniter im Nauener Luchblick mit ihren 171 Plätzen nur etwa zwei Jahre den Bedarf abpuffern kann. „Aber für den Bau einer Kita braucht man länger als zwei Jahre“, meinte er.

Zweifel bleiben

Heydt argwöhnte, dass die Kita letztlich doch nicht in der Waldsiedlung gebaut werden könnte, sondern in einem anderen Dorf im Norden Nauens – etwa in Börnicke. Das aber schließt Fachbereichsleiter Andreas Zahn aus. Denn eine Kita solle in einem Ortsteil nicht nur die Funktion haben, eine Betreuung zu gewährleisten.

„Wir wollen nicht nur Kita-Plätze schaffen, sondern auch soziales Leben in den Ortsteil bringen“, meinte er. Im Gegensatz zu anderen Ortsteilen gebe es in der Waldsiedlung keine Feuerwehr oder einen Sportverein, die dafür sorgen. Hingegen organisiert beispielsweise in Lietzow die Kita das Laternenfest und den Adventsmarkt. „Ginge es nur darum, den Platzbedarf zu befriedigen, dann würden wir nur in der Kernstadt Kitas bauen, die dort für alle gut erreichbar sind“, so Zahn.

Ähnlich wie andere Kitas

Für Priber indes steht fest: „Wenn der Bedarf in zwei Jahren vorhanden ist, muss das Projekt angegangen werden.“ Dass es zu lange dauert mit der Realisierung, glaubt er nicht, denn eine erste Grobplanung liege schon vor. Die Kita soll in Anlehnung an bereits gebaute Kindereinrichtungen errichtet werden, wie in der Zusammenkunft mit der Stadtverwaltung zum Ausdruck gekommen ist. Voraussichtlich wird sie ähnlich aussehen wie die Einrichtungen in Groß Behnitz und Berge, die auf den gleichen Planungsgrundlagen basieren. Beide Häuser bieten jeweils 41 Betreuungsplätze.

Wie Andreas Zahn sagt, habe die Kita in Berge rund eine Million Euro gekostet. Mit einer ähnlichen Größenordnung müsse man auch in der Waldsiedlung rechnen, wobei dort noch die Zuwegung hinzu kommt.

