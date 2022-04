Nauen: MBS-Filiale in der Goethestraße erhält Rampe

Nauen

Schrittweise wurde der Eingangsbereich der Nauener Filiale der Mittelbrandenburgischen Sparkasse für Menschen mit körperlichen Einschränkungen verbessert. „Waren es zunächst Handläufe für den Treppenbereich, so kam mit dem Umbau der Filiale im Jahr 2017 auch der nächste große Schritt für einen barrierefreien Zugang dazu“, erklärte MBS-Filialleiter Dennis Bark. „Da wir jedoch nur Mieter sind, hat sich die Umsetzung hierfür in die Länge gezogen, auch der Denkmalschutz hat damals eine wichtige Rolle gespielt“, sagte Bark.

Rundgang mit Behindertenverband

Nach der letzten gemeinsamen Ortsbegehung mit dem Behindertenverband Osthavelland durch die Kernstadt wurde das Thema Rampe erneut aufgegriffen. Für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer ist die Rampe sehr wichtig. „Danach dauerte es nicht lange, bis das zuständige Dezernat des Landkreises dieses Projekt umgesetzt hat“, berichtete Bark. Nauens Bürgermeister Manuel Meger ergänzte: „Wir als Kommune hatten das Thema bei unseren jährlichen Begehungen mit dem Behindertenverband Osthavelland ebenfalls immer auf der Agenda. Da das Gebäude dem Landkreis gehört, freue ich mich umso mehr, dass der Landkreis mit der Installation der Rampe jetzt aktiv geworden ist.“

Breite Rampe für Rollstuhl und Kinderwagen

Die Breite der Rampe erlaube auch ein Drehen mit dem Rollstuhl, jedoch arbeite man derzeit noch an einer Lösung zur Türöffnung, so Bark. „Den Türöffner zu drücken und dabei den Rollstuhl zu bedienen, ist tatsächlich kein einfaches Unterfangen“, beschreibt Bark die Situation. „Es wäre einfach, die Klingel an neuer Stelle anzubringen. Menschen mit Einschränkungen möchten sich jedoch selbstbestimmt die Tür öffnen und nicht warten müssen, bis ihnen jemand öffnet.“

Darüber hinaus stelle die Rampe auch für Eltern mit Kinderwagen eine große Erleichterung dar, versicherte Bark. Promptes Lob kam während des Vororttermins von einer älteren Dame, die über die Rampe an Filialleiter und Bürgermeister vorbeimarschierte: „Das ist eine gute Idee mit der Rampe. Diese Stufen waren sehr umständlich für mich“, sagt sie.

Von MAZonline