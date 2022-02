Nauen

In Nauenkam es am Donnerstagabend zu einer Mahnwache gegen den Krieg in der Ukraine. Dazu hatte der Nauener Stadtverordnete Raimond Heydt (Piratenpartei) aufgerufen. „Die russische Invasion in der Ukraine heute morgen wird Europa auf Jahrzehnte verändern. Der Krieg darf nicht wieder zu einem akzeptierten Mittel zwischenstaatlicher Auseinandersetzung werden. Die Menschen in Europa wollen Frieden!“, erklärte Raimond Heydt zu den Auseinandersetzungen in Osteuropa.

Von MAZonline