Nauen: Mann belästigt junge Frau an Bushaltestelle

Nauen

Eine junge Frau wurde Montag gegen 10:45 Uhr in Nauen sexuell belästigt. Die 22-jährige Havelländerin meldete sich bei der Polizei und gab an, dass sie zuvor von einem fremden Mann sexuell belästigt worden sei. Den Angaben zufolge saß die junge Frau zu der Zeit auf einer Bank an der Bushaltestelle Sägewerksplatz in Nauen, als sich ein ihr unbekannter Mann rechts neben sie gesetzt habe. Dieser habe sie dann angesprochen und schließlich mit seiner Hand und seinem Bein ihren teilweise unbekleideten Oberschenkel berührt. Daraufhin sagte sie ihm, er solle sie in Ruhe lassen, woraufhin er aufgestanden und über den angrenzenden Parkplatz in Richtung Brandenburger Straße weggegangen sei.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung auf und sucht nun Zeugen. Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: er ist mindestens 60 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, hat eine etwas fülligere Statur mit kleinem hervorstehenden Bauch, erträgt kurzes, graues, lichtes Haar und keinen Bart, er trug eine Brille, eine schwarze, knielange Hose und ein schwarzes T-Shirt. Der Mann ist Raucher. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Havelland in Falkensee unter der Telefonnummer 03322 275-0 zu wenden. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

