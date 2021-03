Nauen

Sie selbst bezeichnet sich als Vollblut-Karnevalistin: Marina Schmidt gehört gemeinsam mit ihrem Mann Michael seit 42 Jahren zum Nauener Karneval Club (NKC) und ist mittlerweile die dienstälteste noch aktive Karnevalistin im NKC Blau Weiß e.V..

Mit den anderen Club-Singers steht sie regelmäßig auf der Bühne und sorgt für gute Laune beim Publikum. „Die Resonanz auch im Nachhinein bestätigt uns als Karnevalisten, jedes Jahr weiterzumachen“, spricht die 60-Jährige für alle NKC-Mitstreiter.

200 Kartenvorbestellungen

Doch in der zurückliegenden Saison war das nicht möglich, nachdem man selbst die ungewisse Wendezeit unbeschadet überstanden hatte. Die Corona-Pandemie machte diesmal auch den Karnevalisten einen Strich durch die Rechnung.

Nauener Karnevals Club Der Nauener Carnevals Club Blau Weiß e.V. wurde im Jahre 1964 im damaligen Schweizer Haus in der Dammstraße gegründet. Momentan hat der NKC 117 Mitglieder. Präsident des NKC ist Ralf Müller. Er sitzt auch mit im Elferrat als Sitzungspräsident. Das Prinzenpaar für die abgelaufene 57. Saison heißt David der 57. und Nadine die 2. Weil wegen Corona sämtliche Veranstaltungen ausfielen, konnten sie allerdings kaum ihres Amtes walten. Sie nahmen lediglich am 11.11. den Schlüssel von Nauens Bürgermeister Manuel Meger in Empfang. Das Motto für die „ausgefallene“ 57. Saison ist an die derzeit aktuelle Situation angepasst und lautet: „Werden wir auch mit Masken vermummt, der NKC ist nicht verstummt“. Dem entsprechend wurde auch der Karnevalsorden für die Saison gestaltet, nämlich in Form einer Maske. Mit verschiedenen Ensembles sorgen die Nauener Karnevalisten in ihren Veranstaltungen für Stimmung. Dazu gehören unter anderem die NKC-Flöhe (6- bis 7-Jährige), die Mini-Funken (ca. 10 bis 13 Jahre), die Blau-Weißen Funken (ca. 14 bis 20 Jahre) und die Funkstadt-Perlen (ca. 21 bis 28 Jahre). Darüber hinaus können die Zuschauer die Luch-Amazonen (über 30 bis Anfang 40) erleben, die Crazy-Dancers als Nachfolger der Jacob-Sisters, das Männerballett sowie die Club-Singers. Wichtig ist auch das Technik-Team, das immer für den guten Ton und die Beleuchtung sorgt. Infos: nauener-karnevals-club.de.

„Wir hatten ab dem Sommer schon gut 200 Kartenvorbestellungen für verschiedene Veranstaltungen“, sagt sie. Es sollte die 57. Saison werden. Das Programm stand schon, die Proben liefen auf Hochtouren. Dann kam kurz vor Beginn der Saison die Absage - das allererste Mal seit Gründung 1964.

Nur die Schlüsselübergabe

Mehr als die Schlüsselübergabe im November vom Bürgermeister ans Prinzenpaar konnte nicht stattfinden. Das närrische Volk blieb zur Untätigkeit verdammt. Eine ungewohnte Situation – gerade auch für Marina Schmidt. Sie ist nicht einfach „nur“ NKC-Mitglied.

Die Club-Singers im Winter-Look.l Quelle: Privat

Sie sorgt gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern dafür, dass alles reibungslos läuft. Die Vize-Präsidentin kümmert sich um viel Organisatorisches und verkauft Tickets. Bei den Finanzen arbeitet sie eng mit der Finanzministerin zusammen und hilft bei der Beschaffung der Kostüme. Beinahe ein Fulltime-Job.

„Das war für mich grausig“

„Diese Saison musste ich aber auf der Couch verbringen. Das war für mich grausig“, sagt Marina Schmidt. Und für den Verein sei es einfach nur traurig gewesen. Denn sie weiß, dass die NKC-Mitglieder gerne gezeigt hätten, was sie gelernt haben. „Wir hatten mit den Proben im September, vor dem Lockdown, angefangen.“ Selbst die Orden waren in Auftrag gegeben worden – mehr als 150 Stück, in Maskenform und somit ganz auf Corona zugeschnitten. Verteilt wurden sie trotzdem – kontaktlos, versteht sich.

Marina Schmidt, die einst Wirtschaftskauffrau gelernt und das Konsum-Kaufhaus in der Mittelstraße geleitet hatte, ist mit 18 zum Karneval gekommen. „Eine Freundin hatte mich gefragt, ob ich mitkommen will. Sie brauchten damals Funken.“ Marina Schmidt war neugierig, nachdem sie Jahre zuvor schon erste Erfahrungen im Kinderballett gemacht hatte. „Getanzt habe ich schon immer gern“, sagt sie. Und da war sie beim NKC richtig.

Bei den Funken angefangen

Bei den Funken fing sie an, dann tanzte sie zwei Jahre bei den Funkenmariechen, bevor sie als Jüngste in die Damentanzgruppe kam und dort fast 20 Jahre blieb. Anschließend gründete sie die Tanzgruppe Jacob-Sisters, in der drei Frauen und ein Mann das Publikum begeisterten. Und jetzt ist sie bei den Club-Singers.

Marina Schmidt (Mitte) liebt bunte und originelle Kostüme wie hier mit den Jacob-Sisters Quelle: Privat

„Ich bin wirklich mit Leib und Seele Karnevalistin seit der 15. Saison“, sagt Marina Schmidt. „Es geht viel Freizeit drauf, auch für die Proben, die ein- bis zweimal in der Woche stattfinden. Und man investiert auch eine Menge Geld. Die Kostüme müssen wir allein bezahlen. Aber man macht das alles aus Leidenschaft“, sagt sie.

Das schönste Kostüm, das sie je hatte? „Das war das Can-Can-Kostüm. Meine Mutter hatte es damals genäht, sie war Hobby-Schneiderin“, erinnert sich Marina Schmidt. „Und Can Can gehört einfach zum Karneval.“

Bis zu 23 Veranstaltungen

Schon zu DDR-Zeiten spielte der Karneval in Nauen eine große Rolle. In einer Saison waren es maximal 23 Veranstaltungen – bis hin zum Frauentag. „Nach Aschermittwoch nannte es sich dann nicht mehr Karneval, sondern beispielsweise Betriebsfest. „Wir haben aber unser gesamtes Programm gezeigt“, sagt sie. Heutzutage sind es zehn bis zwölf Veranstaltungen pro Saison.

Froh ist sie darüber, dass nach der Wende der Kontakt zu Susan Baker und „Franzi“ Praikow zustande kam, den beiden früheren Solotänzern des Friedrichstadtpalastes. Susan Baker leitete damals ein Tanzstudio in Dallgow. Sie trainierte die Tanzgruppen des NKC, was Praikow dann wenig später allein übernahm. „Wir hatten damals ein Super-Glück, einen solch Super-Trainer zu bekommen und das bis heute“, sagt Marina Schmidt.

Sie selbst wurde auch von ihm trainiert, es war anstrengend. „Das hat schon ganz schön geschlaucht, aber das wollten wir auch“, sagt sie. Es sei ein ganz anderer Anspruch als früher.

Programm gibt es schon

Nun hofft Marina Schmidt, dass es bald wieder losgehen kann mit dem Training. „In der nächsten Saison werden wir wieder durchstarten. Ein Programm haben wir ja bereits – nämlich das aus der vorigen Saison, dass wir leider nicht zeigen konnten.“

Marina Schmidt ist überzeugt, dass der NKC auch diese Krise meistern wird. Gelungen war es ja auch, als der damalige „Volksgarten“ ausgerechnet in der 50. Saison insolvent ging und die Veranstaltungsstätte drohte, abhanden zu kommen.

„Wir hatten das Haus vom Insolvenzverwalter gemietet und mussten für Strom, Heizung und vieles mehr sorgen sowie die Bewirtung unserer Gäste organisieren. Alle halfen mit, das Haus zu putzen. Das hat den großen Zusammenhalt gezeigt. Das war so schön.“

Von Andreas Kaatz