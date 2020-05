Markthändler müssen vorerst keine Entgelte zahlen

Nauen

Der Nauener Frischemarkt, der vor einem Jahr auf dem Platz zwischen Rathaus und dem Familien- und Generationenzentrum gestartet ist, hat sich mittlerweile bewährt. Einmal in der Woche – an jedem Donnerstag von 8 bis 13 Uhr – bieten jeweils zehn bis zwölf Händler ihre Waren feil.Das Angebot reicht von Obst und Gemüse bis hin zu Gewürzen.

Nun hat die Stadt den Markt für die Zukunft auf solide Füße gestellt. Die Stadtverordneten haben jetzt beschlossen, den bisherigen marktähnlichen Verkauf mit Sondernutzungen in einen privaten Markt zu überführen, den die Stadt betreibt. Start dafür war der 1. Mai. Von der ursprünglichen Absicht, dass ab diesem Zeitpunkt auch eine Entgeltordnung in Kraft tritt, haben die Stadtverordneten jedoch kurzfristig Abstand genommen.

Anzeige

Für ein Jahr ausgesetzt

Um die Händler nicht zu sehr zu belasten, wurde nämlich in einem fraktionsübergreifenden Antrag festgelegt, dass die Entgeltordnung für ein Jahr ausgesetzt wird und erst am 1. Mai 2021 in Kraft tritt.

Weitere MAZ+ Artikel

In der Begründung heißt es wörtlich: „Durch die gegenwärtige Situation im Landkreis Havelland sind die Geschäftsumstände für mobile Händler schwierig geworden. Durch den Wegfall von Marktstandgebühren für ein Jahr möchte die Stadt Nauen die Händler in ihrer gegenwärtigen Situation unterstützen und den Fortbestand des Marktes begünstigen.“

Form von Wirtschaftsförderung

Eingebracht hatte den Antrag die Fraktion LWN +Bauern. Fraktionschef Ralph Bluhm zeigte sich erfreut, dass der Beschluss einstimmig verabschiedet wurde. „Ich bin froh, dass es zu diesem fraktionsübergreifenden Antrag gekommen ist und dass damit die Händler die Chance haben, Fuß zu fassen.“ Damit bleibt es vorläufig für die Händler kostenlos. Denn auch im zurück liegenden Jahr wurden keine Gebühren erhoben – als eine Form von Wirtschaftsförderung.

Dies auch in Zukunft auf Dauer so zu praktizieren, ist nach Ansicht der Verwaltung nicht möglich. Deshalb war die Neuausrichtung im Vorfeld angegangen worden. Als ein Grund wurde unter anderem das Prinzip der Gleichbehandlung angeführt. Andere Händler in der Stadt, die ihre Ware auf öffentlichem Straßenland anbieten, müssten nämlich Gebühren entrichten, hieß es.

Wochenmarkt nicht erwünscht

Außerdem sollen die Entgelte dazu dienen, Kosten zu decken. Dazu gehören unter anderem die Personalkosten für die Einweisung, Abschreibung von Technik wie Elektropoller, Beseitigung von Vandalismusschäden an den Marktbuden oder auch der Stromverbrauch.

Den Markt weiterhin in Form von Sondernutzungen durchzuführen, brächte zwar der Stadt mehr Einnahmen, hätte aber im Gegenzug höhere Kosten für die Händler zur Folge als bei der jetzt gewählten Variante.

Würde man das Areal hingegen als Wochenmarkt betreiben, könnte die Stadt dann nicht mehr gewährleisten, dass nur noch Frischeprodukte im Angebot sind. Dann wären beispielsweise auch Textilien, Haushalts- oder Kleinlederwaren zugelassen. So wie es bis 2011 in der Marktstraße praktiziert worden ist. Die bisher immer noch geltende Marktsatzung wurde jetzt im Zuge der Neuausrichtung aufgehoben.

Von Andreas Kaatz