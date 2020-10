Nauen

Die Stadt Nauen will sich mit einem geänderten Flächennutzungsplan ( FNP) für die Zukunft aufstellen. Doch an dem vorliegenden Entwurf gibt es weiterhin massive Kritik aus den Reihen der neu gebildeten Fraktion aus SPD, Linken, Grünen und Raimond Heydt (Piraten) von der Bunten Liste.

In der Stadtverordnetenversammlung am Montag scheiterte sie allerdings mit ihrem Antrag, den Beschluss zur Offenlage des FNP zu vertagen und vorher erst noch einmal ausgiebig darüber zu diskutieren.

Wohnraum für bis zu 8000 neue Bürger

Angesichts der Tatsache, dass im Stadtgebiet noch Wohnraum für bis zu 8000 neue Einwohner geschaffen werden könnte, sehen die Kritiker Redebedarf. „Ich kann nur sagen, dass wir noch eine Menge offener Fragen haben“, sagte Heydt. Eine betrifft die künftige Versorgung mit Trinkwasser. Denn schon jetzt ist klar, dass die momentan verfügbaren Mengen nicht ausreichen werden. Somit müssten neue Quellen erschlossen werden. Inwieweit das gelingen kann, ist derzeit offen.

Außerdem geht die Fraktion davon aus, dass die heute vorhandenen Kapazitäten in Schulen und Kitas wegen des zu erwartenden Zuzugs nicht ausreichen werden. Und auch die Verkehrsproblematik wird als ungelöst angesehen. So kritisierte Heydt, dass die noch im ersten Entwurf des geänderten FNPs eingezeichnete Umgehungsstraße im Osten, mit der auch das erweiterte Gewerbegebiet an den Bahnhofskreisel angeschlossen werden sollte, nunmehr fehle.

Die Brandenburger wird noch mehr belastet

„Und auch der Anschluss des südwestlichen Plangebiets an den Märkischen Ring wurde ersatzlos gestrichen“, so Heydt. Diese Entscheidung könne er zwar aus Sicht der Anwohner dort verstehen, aber es werde dazu führen, dass die Brandenburger Straße und der Rathauskreisel noch mehr als jetzt belastet werden.

Zudem spricht man sich dafür aus, dass vorrangig der bahnhofsnahe Innenbereich entwickelt werden soll. Und erst wenn dort für einen Großteil der Flächen rechtskräftige B-Pläne vorliegen, dann könne es im Südwesten der Stadt mit der Entwicklung von Wohngebieten im heutigen Außenbereich weitergehen. „Die Stadt muss die Probleme im Vorfeld klären, bevor sie solche Baugebiete ausweist“, mahnte Michael Stober ( SPD).

Der Plan gibt die Richtung vor

Dass es keinen Dialog gegeben habe, wie ein weiterer Vorwurf lautete, das wies Bürgermeister Manuel Meger (LWN) indes zurück. So sei in einer Bürgerwerkstatt ein erster Entwurf vorgelegt worden. „Wir haben auch Gebiete herausgenommen und andere teilweise getauscht. Es ist wichtig, einen Flächennutzungsplan zu haben, um zu zeigen, in welche Richtung sich die Stadt entwickelt“, so der Bürgermeister.

„Wir haben uns auch entschlossen, Gewerbegebiete auszuweisen, um Betriebe nach Nauen holen zu können.“ Und Robert Pritzkow von der Fraktion LWN+B verteidigte die Strategie, dass es im Stadtgebiet auch Geschosswohnungsbau geben muss. „Wenn wir nicht bauen, dann werden sich die Mietpreise absehbar erhöhen.“

„Nicht standortgerecht“

In der Kritik stand am Montag auch das geplante Baugebiet „ Brandenburger Straße“. Der neuen Fraktion geht es dabei unter anderem um das geplante Nahversorgungszentrum. „Laut der IHK ist dieses Vorhaben nicht standortgerecht“, sagte Marco Stackebrandt ( SPD).

Denn die Rede ist von 2500 Quadratmeter Verkaufsfläche, wie sie ein so genannter Vollsortimenter hat und was mit einer Nahversorgung nichts zu tun habe. „Das Vorhaben widerspricht dem Einzelhandelskonzept der Stadt, das den Erhalt der Altstadt als zentralen Versorgungsbereich zum Ziel hat“, so Stackebrandt. Er verwies zudem darauf, dass es schon Vollsortimenter in Nauen gebe, wie etwa im Karree oder im Luchcenter. „Die Stadt kontakariert das Einzelhandelskonzept von 2010.“

Verwaltung sieht keine Gefahr

Die Stadtverwaltung indes sieht in ihrer Stellungnahme keine Gefahr für die Altstadt. Im Gegenteil: Der neue Standort könnte eventuell sogar mehr Käufer nach Nauen ziehen, die sonst in den Havelpark fahren, heißt es.

Befürchtet wird von den Kritikern allerdings auch, dass das Vorhaben zu einer deutlichen Überlastung der Brandenburger Straße führen wird. Mögliche Folgekosten zum Ausbau der Straße könnten dann auf die Allgemeinheit abgewälzt werden.

Von Andreas Kaatz