Nauen

Die ersten Fundamente sind bereits im Boden und bis zum Herbst dieses Jahres soll auch das neue Werkstattgebäude samt Büro und Sozialtrakt stehen. Danach wird die G & P Metallbau GmbH von Groß Behnitz ins Gewerbegebiet Ost nach Nauen ziehen. Jetzt wurde aber erst einmal Grundsteinlegung für das Objekt gefeiert, das von der Borgers-Ost GmbH als Generalunternehmer in Stahlskelettbauweise errichtet wird.

„Nächstes Jahr um diese Zeit wollen wir schon mit einer kleinen Truppe in Nauen arbeiten und ein Teil wird noch in Groß Behnitz sein. Das wird aber alles Schritt für Schritt geschehen, denn wir müssen ja auch die tonnenschweren Maschinen mit rüber bekommen. Es ist ein Umzug, der sich über Monate hinzieht“, sagte Burghard Günnel, einer von drei Geschäftsführern der Metallbaufirma.

Künftig kleine Besetzung in Groß Behnitz

Mit-Geschäftsführer Axel Piotrowski freut sich schon auf die modernen Räume. „Dort wird es für die Mitarbeiter deutliche Arbeitserleichterungen geben“, sagt er. So werden in der neuen Werkstatt zwei Kräne stehen, mit denen unter anderem die Schweißtische bestückt werden sollen. Eine Tonne Gewicht können sie heben. „Wir wollen aber auch in Groß Behnitz noch zwei bis drei Leute arbeiten lassen, die dann eher kleinere Sachen machen. Wir sind mit dem Dorf groß geworden, waren immer Ansprechpartner für die Bevölkerung und führen auch kleinere Reparaturen aus“, so Piotrowski.

In Nauen werden künftig die großen Produkte gefertigt. Für Bestands- und Neukunden sowie Lieferanten gibt es dann kürzere Wege als bisher. Die mit Fußbodenheizung ausgestattete Werkstatthalle umfasst 778 Quadratmeter. Sechs Arbeitsplätze sollen entstehen, es wird zudem einen speziellen Bereich für die Bearbeitung von Edelstahl geben, der besonderer Anforderungen bedarf.

Strom kommt von Fotovoltaik-Anlage

Und geheizt werden soll mit einer Luft-Wasser-Wärme-Pumpe, ergänzt durch eine Gastherme, die ab 5 Grad Celsius Außentemperatur anspringt. Der Strom kommt auch für die Heizung von einer Fotovoltaik-Anlage, die von Groß Behnitz nach Nauen mit umziehen wird.

John Kelm hat bei G & P in Groß Behnitz seine Lehre gemacht und vorzeitig beendet. Danach folgte die Meisterausbildung. Quelle: Andreas Kaatz

So schön und modern das neue Objekt ist, so ganz freiwillig geschehen der Neubau und der Umzug nicht. Denn am jetzigen Werkstatt-Standort in Groß Behnitz bestehen seit einiger Zeit rechtliche Unsicherheiten. „Wir bauen deshalb neu und sind somit auf der sicheren Seite“, sagte Burghard Günnel.

John Kelm gehört jetzt zur Geschäftsleitung

Da er und Piotrowski allerdings schon die 60 erreicht beziehungsweise überschritten haben, hätte es mit dem Kredit für den Neubau nicht geklappt. „Für uns war es deshalb wichtig, dass John Kelm in die Geschäftsleitung mit einsteigt“, sagte Axel Piotrowski, der froh ist, dass sich der 27-Jährige dafür entschieden hat. Auf diese Weise ist später auch die Betriebsnachfolge gesichert.

Die Zeitkapsel wurde anschließend versenkt. Quelle: Andreas Kaatz

Seit Juli vergangenen Jahres ist Kelm ebenfalls Geschäftsführer, wird jetzt noch einige Jahre lernen, was für eine Betriebsführung alles nötig ist. Er ist sozusagen ein Eigengewächs. John Kelm hat nämlich von 2013 bis 2016 seine Lehre in dem Betrieb gemacht. Etwas später absolvierte er auch noch seine Meisterausbildung und qualifizierte sich Anfang 2021 zum Schweißfachmann.

Hoffen auf mehr Lehrlinge

Dabei war dieser Weg überhaupt nicht vorbestimmt. „Nach der Schule wusste ich erst gar nicht, was ich machen will“, sagte er. So absolvierte er innerhalb von vier Monaten vier Praktika in unterschiedlichen Betrieben. Bei G & P in Groß Behnitz gefiel es ihm am besten. „Mir gefällt die Vielfalt, man macht nicht jeden Tag das Gleiche“, sagt er. Und man sehe am Ende des Tages, was man getan hat – wie etwa aus einem Stück Rohr ein schönes Geländer geworden ist.

John Kelm hofft, dass der neue Standort in Nauen auch mehr potenzielle Bewerber für die Lehrlingsstellen anspricht. Denn heutzutage könne man sich glücklich schätzen, wenn sich wenigstens einer bewirbt. Früher seien es zehn bis 15 junge Leute gewesen. „Ich mag, dass es hier ein sehr familiäres Untereinander gibt“, sagte er über die Firma, die im Jahre 2000 gegründet worden und ein Jahr später in die heute genutzten Werkstatträume umgezogen ist.

Derzeit zwölf Mitarbeiter

Momentan hat die Metallbaufirma zwölf Mitarbeiter, zu denen auch drei Kollegen auf 450-Euro-Basis gehören sowie einige, die schon lange zum festen Stamm gehören wie etwa René Spitzer und Andreas Howorka. Sie sind bereits 20 beziehungsweise 18 Jahre dabei. Mit Pia Flemming gibt es zudem erstmals auch einen weiblichen Lehrling. Sie ist jetzt im dritten Lehrjahr zum „Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik“.

Die Auftragslage der Firma sieht nach Auskunft von Burghard Günnel gut aus. „Im Moment fertigen wir für die Bauernfeldallee in Nauen die ganzen Treppen und Balkongeländer sowie Fensterbrüstungen. Und wir haben auch ein großes Projekt in Potsdam“, nennt er zwei Vorhaben, an denen die G&P Metallbau beteiligt ist.

Von Andreas Kaatz