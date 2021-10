Nauen

Bereits 2018 haben die Bürger und Bürgerinnen auf Initiative von Nauener Umweltfreunden gemeinsam Müll gesammelt. Auch in diesem Jahr ruft der Verein Mikado als Träger des Quartiersmanagement und der mobilen Jugendarbeit in der Innenstadt-Ost mit vielen Kooperationspartnern und Bürgern den wilden Müll in Nauen beseitigen.

Eine ganze Woche lang sind alle Nauener, auch Nauener Schüler, Kindergärten und weitere Mitmachpartner eingeladen, an der Müllsammel-Aktion teilzunehmen. Das Quartiersmanagement und Mikado unterstützt das mit Equipment und Organisation vor Ort. „Wer kein eigenes Team bilden möchte, kann sich einem unserer Gruppentreffen anschließen und gemeinsam mit uns sammeln“, teilt der Verein mit.

Standorte für Sammel-Ausrüstung

Die DLG Nauen unterstützt die Aktion mit Equipment. Es wird einige feste Standorte zur Abholung des Equipments geben, unter anderem den Karl-Bernau-Ring und den Kiosk am Stadtbad, weitere Anlaufstellen und Informationen sind auf der Internetseite Soziale Stadt Nauen und unter www.mikado-hvl.de zu finden.

Anmeldung bis zum 24. Oktober unter nachbarschaftsgarten-nauen@mikado-hvl.de oder Xinglang Guo-Lippert unter der Mobilnummer 0176 – 2217 5532.

