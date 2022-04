Nauen

Bei der Polizeikontrolle am Donnerstag gegen 16.40 Uhr endete für einen Autofahrer in Nauen die Fahrt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Die Beamten begaben sich mit dem Mann daraufhin in ein Krankenhaus zur Blutprobe. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Eine entsprechende Anzeige wurde ebenfalls aufgenommen.

